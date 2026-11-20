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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat AMD'nin masaüstü Zen 6 işlemcilerinin çıkışı 2027'nin ikinci yarısına ertelenebilir. Ertelemenin ana nedeni, üretimin TSMC'nin yüksek performanslı N2X teknolojisine kaydırılması ve sunucu çiplerine olan yoğun talep. Bu gelişmiş mimari sayesinde yeni işlemciler, yüzde 10'a varan performans artışı ve çok daha yüksek çalışma frekansları sunacak. Yeni seride AM5 soket yapısının korunması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör AMD'nin yeni nesil Zen 6 mimarisini temel alan masaüstü Ryzen işlemcileri için bekleyiş uzayabilir. Çinli kaynaklardan gelen bilgilere göre şirket, Olympic Ridge kod adlı masaüstü işlemci projesinde üretim sürecini değiştirdi. TSMC'nin N2X teknolojisine geçiş yapılması nedeniyle işlemcilerin çıkış takviminin Computex 2027 sonrasına ertelendiği söyleniyor.

Bu iddia doğru çıkarsa Zen 6 tabanlı yeni Ryzen masaüstü işlemcileri 2027'nin ikinci yarısında piyasaya sürülebilir. Kaynak, değişikliğin masaüstü Ryzen işlemcilerini kapsadığını özellikle belirtiyor. AMD'nin EPYC sunucu işlemcileriyle Ryzen ailesinin aynı yonga tasarımını kullanmaya devam edip etmeyeceği sorusuna ise Ryzen tarafının N2X sürecine geçtiği paylaşıltı.

Daha yüksek saat hızı sunabilir

TSMC'nin N2X teknolojisi, 2nm üretim sürecinin yüksek performans odaklı bir versiyonu olarak tanımlanıyor. Şirketin açıklamalarına göre bu teknoloji, ultra yüksek performanslı standart hücreleri yüksek hızlı bileşenlerle bir araya getiriyor. Her iki teknolojinin katkısıyla toplam performans artışının yaklaşık yüzde 10 seviyesine ulaşması bekleniyor.

N2X'in özellikle daha yüksek çalışma frekanslarına ihtiyaç duyan işlemciler için tasarlandığını söyleyelim. TSMC'nin önceki yol haritasında N2X üretiminin 2027 yılında başlaması öngörülüyordu. Standart N2 süreci 2025'in sonlarında seri üretime girerken N2P'nin ise 2026'nın ikinci yarısında devreye alınması planlanmıştı.

Sızıntı kaynağına göre yapay zeka ve sunucu işlemcilerine yönelik artan talep de AMD'nin tüketici işlemcileri takvimini etkiliyor. İddiaya göre yapay zeka talebi bu seviyede olmasaydı masaüstü Zen 6 işlemcileri çok daha erken piyasaya çıkabilirdi. Olympic Ridge projesinde yalnızca üretim sürecinin değil, anakartlarda kullanılacak yonga seti tasarımının da değiştirildiği söyleniyor.

Kaynak, AMD'nin daha az yer kaplayan bir tasarıma yöneldiğini belirtiyor ancak teknik ayrıntıları paylaşmadı. AMD, AM5 soketinin 2029 yılına kadar destekleneceğini daha önce doğrulamıştı. Olympic Ridge işlemcilerinin de şirketin teknik belgelerinde AM5 platformuyla ilişkilendirilmesi, Zen 6 ailesinde mevcut soketin kullanılmaya devam edeceğine işaret ediyor.

AMD, CES 2027'de Medusa Point'i tanıtabilir

Zen 6 mimarisini temel alan ürünler için masaüstü tarafında daha uzun süre beklemek gerekebilir. Ancak sızıntı kaynağına göre AMD, CES 2027 etkinliğinde Medusa Point kod adlı yeni mobil işlemci ailesini tanıtabilir. Bu etkinlikte Olympic Ridge masaüstü işlemcilerinin veya yeni nesil Radeon ekran kartlarının yer alması beklenmiyor.

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Öte yandan TSMC'nin kendi yol haritalarında da N2X sürecinin önceki hedeflere kıyasla ertelendiği görülüyor. 2023 tarihli yol haritasında 2026 için planlanan N2P/N2X takvimi, 2025 güncellemesinde 2027'ye taşınmıştı. 2026 yol haritasında da bu takvimin korunması, AMD'nin Zen 6 masaüstü işlemcileri için konuşulan gecikmenin olası nedenlerinden biri olabilir. Şimdilik AMD tarafından resmi bir erteleme açıklaması yapılmış değil.

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AMD Zen 6 işlemciler gecikecek: AMD üretim sürecini değiştiriyor

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