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    AMD Zen 6 işlemcilerde dikkat çeken değişiklik: iGPU birimi kaldırılabilir

    AMD'nin Zen 6 tabanlı Ryzen 10000 işlemcilerinde entegre grafik birimini kaldırıp yerine yapay zeka hızlandırıcısı NPU kullanacağı iddia edildi. Yeni seride çekirdek sayısı 24’e çıkabilir.

    AMD, Zen 6 işlemcilerde iGPU yerine NPU’ya geçebilir Tam Boyutta Gör
    AMD'nin Zen 6 mimarisine sahip yeni nesil masaüstü işlemcileriyle önemli bir tasarım değişikliğine gitmeye hazırlandığı öne sürüldü. Son iddialara göre şirket, uzunca bir süredir masaüstü işlemcilerinde sunduğu entegre grafik birimini (iGPU) kaldırarak yerine yapay zeka işlemlerine odaklanan bir NPU (Neural Processing Unit-Nöral İşlem Birimi) entegre edecek.

    iGPU gidiyor NPU geliyor

    Zen 6 tabanlı Ryzen 10000 serisinin, 2026 sonu veya en geç 2027'nin başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. "Morpheus" kod adlı işlemci ailesinin mimari haricinde platform düzeyinde de çeşitli yenilikler getirmesi beleniyor.

    İddiaya göre Zen 6 tabanlı masaüstü platformu "Olympic Ridge", entegre NPU ile gelecek ve yeni nesil CUDIMM bellek desteği sunacak. Sızıntıyı paylaşan Gotou_kai3'e göre platformda ayrıca yerleşik USB4 denetleyicisi bulunmayacak. Bu da mevcut AM5 anakartlarında olduğu gibi USB4 bağlantısı için üreticilerin harici kontrolcü yongalarına ihtiyaç duymaya devam edeceği anlamına geliyor.

    AMD, Zen 4 mimarisine sahip Ryzen 7000 serisiyle birlikte masaüstü işlemcilerinde standart olarak entegre grafik birimi sunmaya başlamıştı.

    Yapay zeka için önemli

    AMD, Zen 6 işlemcilerde iGPU yerine NPU’ya geçebilir Tam Boyutta Gör
    Son dönemde yapay zeka odaklı donanımların yükselişiyle birlikte NPU'lar teknoloji sektörünün en çok konuşulan bileşenlerinden biri haline geldi. Microsoft'un Copilot+ PC sertifikasyonunda da temel gereksinimler arasında yer alan NPU'lar, büyük dil modelleri ve yapay zeka çıkarım işlemlerini CPU veya GPU'ya kıyasla daha verimli şekilde çalıştırabiliyor.

    Bu yaklaşım özellikle enerji verimliliğinin kritik olduğu dizüstü bilgisayarlar ve hepsi bir arada sistemlerde mantıklı görülüyor. Ancak masaüstü bilgisayarlarda durum daha tartışmalı. Microsoft'un son dönemde Windows 11 içindeki yapay zeka modellerini ayrık Nvidia ekran kartlarında da çalıştırmaya başlaması, masaüstü sistemlerde özel bir NPU'nun gerekliliğini de sorgulatıyor.

    Zen 6 ile 7 GHz ve 24 çekirdek hedefi

    İddialara göre Zen 6 "Morpheus" işlemciler, TSMC'nin 2 nanometre üretim süreci üzerinde geliştirilecek ve 7 GHz'e kadar saat hızlarına ulaşabilecek. Yeni nesil CCD tasarımında her yonganın 12 çekirdeğe ve 48 MB L3 önbelleğe sahip olması bekleniyor. Masaüstü ürün ailesinde ise 6 çekirdekten 24 çekirdeğe kadar uzanan yapılandırmalar sunulacak ve tüm modellerde SMT desteği bulunacak. Bu gerçekleşirse AMD, ana akım masaüstü işlemci segmentinde şimdiye kadarki en yüksek çekirdek sayılarına ulaşmış olacak.

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