AMD "Zen 6" işlemcilerde takvim değişti: Olympic Ridge gecikecek

Tam Boyutta Gör AMD'nin Zen 6 mimarisine dayanan yeni nesil Ryzen masaüstü işlemcileri için beklenen takvim değişmiş olabilir. Daha önce 2026'da tanıtılması öngörülen "Olympic Ridge" kod adlı serinin, yeni raporlara göre 2027'de piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Intel'in Nova Lake'inden sonra gelebilir

Sektör kaynaklardan gelen bilgilere göre AMD, Zen 6 tabanlı masaüstü ailesini 2026 içinde sunmayacak. Bu da şirketin yeni mimariyi masaüstü segmentte biraz daha geç konumlandıracağı anlamına geliyor. Mevcut tablo, resmi duyurunun 2027 başında, muhtemelen CES 2027 kapsamında olacağı yönünde. Teknik tarafta ise daha önce ortaya çıkan konfigürasyon detayları korunuyor.

Zen 6 mimarisinin CCD başına 12 çekirdekli yeni bir tasarıma geçmesi bekleniyor. Tek CCD'li modellerde 6 ila 12 çekirdek aralığı sunulurken, çift CCD'li üst segment varyantlarda 24 çekirdeğe ve 48 izlek kapasitesine kadar çıkılabilecek. Ayrıca her CCD'de 48 MB L3 önbellek bulunacağı ve çift CCD'li modellerde toplam 96 MB L3 önbelleğe ulaşılabileceği konuşuluyor.

Geliştirilmiş X3D 3D V-Cache teknolojisinin de bu nesilde daha ileri bir seviyeye taşınması bekleniyor. Raporlar, üretim sürecinde TSMC’nin N2 (2nm) teknolojisinin kullanılacağı ve döngü başına performans artışı Zen 6'nın temel odak noktalarından biri olacağı yönünde.

Platform tarafında önemli bir detay ise AM5 soketinin korunacak olması. Bu durum, teorik olarak mevcut 800 serisi anakartların Zen 6 işlemcilerle uyumlu olabileceğini gösteriyor. Ancak nihai destek listesi için AMD’nin resmi açıklaması gerekecek. Takvim kaymasının bir diğer sonucu da rekabet tarafında ortaya çıkabilir. Intel'in Nova Lake-S masaüstü işlemcilerinin 2026'nın ikinci yarısında gelmesi beklenirken, Zen 6 masaüstü ailesinin 2027'ye kalması Intel'e zaman avantajı sağlayabilir.

