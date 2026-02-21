Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD "Zen 6" işlemcilerde takvim değişti: Olympic Ridge gecikecek

    AMD'nin Zen 6 tabanlı Olympic Ridge kod adlı Ryzen masaüstü işlemcilerinin gecikeceği ortaya çıktı. AM5 desteği ve 24 çekirdeğe kadar yapılandırmalar korunuyor.

    AMD 'Zen 6' işlemcilerde takvim değişti: Olympic Ridge gecikecek Tam Boyutta Gör
    AMD'nin Zen 6 mimarisine dayanan yeni nesil Ryzen masaüstü işlemcileri için beklenen takvim değişmiş olabilir. Daha önce 2026'da tanıtılması öngörülen "Olympic Ridge" kod adlı serinin, yeni raporlara göre 2027'de piyasaya sürülmesi planlanıyor.

    Intel'in Nova Lake'inden sonra gelebilir

    Sektör kaynaklardan gelen bilgilere göre AMD, Zen 6 tabanlı masaüstü ailesini 2026 içinde sunmayacak. Bu da şirketin yeni mimariyi masaüstü segmentte biraz daha geç konumlandıracağı anlamına geliyor. Mevcut tablo, resmi duyurunun 2027 başında, muhtemelen CES 2027 kapsamında olacağı yönünde. Teknik tarafta ise daha önce ortaya çıkan konfigürasyon detayları korunuyor.

    Zen 6 mimarisinin CCD başına 12 çekirdekli yeni bir tasarıma geçmesi bekleniyor. Tek CCD'li modellerde 6 ila 12 çekirdek aralığı sunulurken, çift CCD'li üst segment varyantlarda 24 çekirdeğe ve 48 izlek kapasitesine kadar çıkılabilecek. Ayrıca her CCD'de 48 MB L3 önbellek bulunacağı ve çift CCD'li modellerde toplam 96 MB L3 önbelleğe ulaşılabileceği konuşuluyor.

    Geliştirilmiş X3D 3D V-Cache teknolojisinin de bu nesilde daha ileri bir seviyeye taşınması bekleniyor. Raporlar, üretim sürecinde TSMC’nin N2 (2nm) teknolojisinin kullanılacağı ve döngü başına performans artışı Zen 6'nın temel odak noktalarından biri olacağı yönünde.

    Platform tarafında önemli bir detay ise AM5 soketinin korunacak olması. Bu durum, teorik olarak mevcut 800 serisi anakartların Zen 6 işlemcilerle uyumlu olabileceğini gösteriyor. Ancak nihai destek listesi için AMD’nin resmi açıklaması gerekecek. Takvim kaymasının bir diğer sonucu da rekabet tarafında ortaya çıkabilir. Intel'in Nova Lake-S masaüstü işlemcilerinin 2026'nın ikinci yarısında gelmesi beklenirken, Zen 6 masaüstü ailesinin 2027'ye kalması Intel'e zaman avantajı sağlayabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi smoothie blender marketlerde satılan en iyi sucuk call of duty vanguard türkçe yama sahibinden premium galeri ne demek 28 kw kombi kaç metre petek ısıtır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Slim 5G
    Tecno SPARK Slim 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum