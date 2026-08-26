AMD, Zen 6 işlemcileri resmen doğruladı: 24 çekirdek ve dahası

Zen 6 masaüstünde 24 çekirdeğe çıkacak
Paylaşılan detaylara göre AM5 platformu için hazırlanan Olympic Ridge, yüksek performanslı ve ana akım masaüstü bilgisayarları hedefleyecek. Seri, mevcut Ryzen 9000 işlemcilerin yerini alacak ve daha yüksek saat hızları ile genişletilmiş önbellek seçenekleri sunacak. Zen 6 tabanlı yeni işlemcilerde 3D V-Cache kullanan modellerin de bulunması bekleniyor.
En üst modellerin 12 Zen 6 çekirdeği barındıran CCD'lerden yararlanması ve toplamda 24 çekirdeğe kadar çıkması planlanıyor. TDP değerleri ise henüz açıklanmadı. Ancak işlemcilerin mevcut Ryzen 9000 ailesine benzer şekilde yaklaşık 65-170W aralığında konumlanması bekleniyor. Olympic Ridge işlemcileri mevcut ve yeni AM5 platformlarıyla uyumlu olacak.
AMD'nin AM5 için ikinci Zen 6 ailesi ise Medusa1 olacak. Bu seri ağırlıklı olarak APU modellerinden oluşacak ve Ryzen 8000G ailesinin yerini alacak. Yeni CPU çekirdeklerinin yanında daha güçlü entegre grafik birimleri de sunulacak.
Dizüstülerde Medusa ailesi kullanılacak
AMD, mobil platform için de Medusa ailesini genişletecek. Medusa1, standart mobil işlemcileri temsil ederken Medusa2, daha düşük güç tüketimine ve giriş seviyesi sistemlere odaklanacak. Standart Medusa1 modellerinin 22 çekirdeğe kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bu işlemcilerin mevcut Strix ve Gorgon ailesine kıyasla daha yüksek performans sunması bekleniyor.
Ayrıca AMD, Medusa Halo adı verilen ve yeni nesil RDNA grafik birimlerini kullanacak farklı bir mobil seri üzerinde çalışıyor. Bazı Medusa modellerinde RDNA 4 tabanlı mobil grafik birimlerinin kullanılabileceği de ihtimaller arasında. Zen 6 tabanlı Ryzen işlemcilerin CES 2027 döneminde tanıtılması ve 2027'nin ilk aylarında satışa çıkması bekleniyor. AMD'nin yeni işlemcileri, aynı dönemde tanıtılması beklenen Intel Nova Lake / Core Ultra 400 ailesiyle rekabet edecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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