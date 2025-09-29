AMD, Zen 6 işlemcilerinde “sea-of-wires” bağlantı dönemi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör AMD, gelecek nesil Zen 6 işlemcilerinde yonga içi iletişimde köklü bir dönüşüm hazırlığında. Şirketin uzun yıllardır kullandığı SERDES tabanlı yongalar arası bağlantılar çok sayıda paralel hattın kullanıldığı “sea-of-wires” (hatlar denizi) yaklaşımına geçtiği anlaşılıyor. Bu yeni yapının ilk izleri ise Strix Halo APU örneklerinde ortaya çıktı.

Bugüne kadar AMD, Zen 2’den itibaren yongalar arası iletişimde SERDES PHY bloklarını kullanıyordu. Bu teknoloji, CCD’lerden gelen paralel verileri seri akışlara çevirip organik substrat üzerinden I/O veya SoC yongasına aktarıyor, aktarıyor, karşı tarafta ise yeniden paralel hale dönüştürüyordu. Ancak bu süreç, kodlama/çözme, saat senkronizasyonu ve sinyal dengeleme gibi ek adımlar nedeniyle hem ekstra güç tüketimine hem de gecikmeye yol açıyordu.

Tam Boyutta Gör AMD’nin geleneksel çözümünde aslında bir sorun yok ancak yapay zeka hızlandırıcılarının (NPU) devreye girmesiyle birlikte düşük gecikme, yüksek bant genişliği ve verimlilik göz ardı edilemez unsurlar haline geldi.

Strix Halo ile gelen yeni çözüm, TSMC’nin InFO-oS (Integrated Fan-Out on Substrate) paketleme tekniği ve RDL (Redistribution Layer) kullanılarak uygulanıyor. Bu yapıda, yongalar arasında çok sayıda ince ve kısa paralel hat, interposer üzerinden doğrudan bağlanıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yaklaşımın avantajı büyük. Verinin seri hale getirilmesine gerek kalmadığından hem gecikme azalıyor hem de enerji verimliliği artıyor. Üstelik bant genişliği ihtiyacı, sadece daha fazla paralel port eklenerek kolayca ölçeklendirilebiliyor. Bu da CPU içi iletişimde çok daha esnek bir yapı sağlıyor. Ekstra olarak eski uygulamanın kaldırılmasıyla bir alan kazanımı da söz konusu.

Tam Boyutta Gör Öte yandan yarı iletken dünyasında fizikten kaçmak mümkün değil. Dolayısıyla bir al-ver ilişkisi her zaman her tasarımda vardır. Bu mimari yaklaşımın da zorlukları var. Çok sayıda paralel hattı dar alanda yönlendirmek, sinyal bütünlüğü, ısıl yönetim ve üretim karmaşıklığı gibi ciddi mühendislik sorunlarını beraberinde getiriyor.

Tüm bu zorluklara rağmen Strix Halo’da test edilen bu yaklaşımın Zen 6 işlemcilerine taşınması bekleniyor. Eğer AMD, mühendislik engellerini aşarsa, Zen 6 serisiyle birlikte daha yüksek verimlilik, daha düşük gecikme ve bellek erişiminde hissedilir bir hızlanma kullanıcılara ulaşabilir.

