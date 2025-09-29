Giriş
    AMD, Zen 6 işlemcilerinde “sea-of-wires” bağlantı dönemi

    AMD, Zen 6 işlemcilerinde yongaları son derece farklı bir yöntemle birbirine bağlayacak. Bu sayede daha düşük güç tüketimi, azaltılmış gecikme ve çok daha hızlı bellek erişimi mümkün olacak.

    AMD, Zen 6 işlemcilerinde “sea-of-wires” bağlantı dönemi Tam Boyutta Gör
    AMD, gelecek nesil Zen 6 işlemcilerinde yonga içi iletişimde köklü bir dönüşüm hazırlığında. Şirketin uzun yıllardır kullandığı SERDES tabanlı yongalar arası bağlantılar çok sayıda paralel hattın kullanıldığı “sea-of-wires” (hatlar denizi) yaklaşımına geçtiği anlaşılıyor. Bu yeni yapının ilk izleri ise Strix Halo APU örneklerinde ortaya çıktı.

    Bugüne kadar AMD, Zen 2’den itibaren yongalar arası iletişimde SERDES PHY bloklarını kullanıyordu. Bu teknoloji, CCD’lerden gelen paralel verileri seri akışlara çevirip organik substrat üzerinden I/O veya SoC yongasına aktarıyor, aktarıyor, karşı tarafta ise yeniden paralel hale dönüştürüyordu. Ancak bu süreç, kodlama/çözme, saat senkronizasyonu ve sinyal dengeleme gibi ek adımlar nedeniyle hem ekstra güç tüketimine hem de gecikmeye yol açıyordu.

    AMD Zen 6 detaylanıyor

    AMD, Zen 6 işlemcilerinde “sea-of-wires” bağlantı dönemi Tam Boyutta Gör
    AMD’nin geleneksel çözümünde aslında bir sorun yok ancak yapay zeka hızlandırıcılarının (NPU) devreye girmesiyle birlikte düşük gecikme, yüksek bant genişliği ve verimlilik göz ardı edilemez unsurlar haline geldi.

    Strix Halo ile gelen yeni çözüm, TSMC’nin InFO-oS (Integrated Fan-Out on Substrate) paketleme tekniği ve RDL (Redistribution Layer) kullanılarak uygulanıyor. Bu yapıda, yongalar arasında çok sayıda ince ve kısa paralel hat, interposer üzerinden doğrudan bağlanıyor.

    AMD, Zen 6 işlemcilerinde “sea-of-wires” bağlantı dönemi Tam Boyutta Gör
    Bu yaklaşımın avantajı büyük. Verinin seri hale getirilmesine gerek kalmadığından hem gecikme azalıyor hem de enerji verimliliği artıyor. Üstelik bant genişliği ihtiyacı, sadece daha fazla paralel port eklenerek kolayca ölçeklendirilebiliyor. Bu da CPU içi iletişimde çok daha esnek bir yapı sağlıyor. Ekstra olarak eski uygulamanın kaldırılmasıyla bir alan kazanımı da söz konusu.

    AMD, Zen 6 işlemcilerinde “sea-of-wires” bağlantı dönemi Tam Boyutta Gör
    Öte yandan yarı iletken dünyasında fizikten kaçmak mümkün değil. Dolayısıyla bir al-ver ilişkisi her zaman her tasarımda vardır. Bu mimari yaklaşımın da zorlukları var. Çok sayıda paralel hattı dar alanda yönlendirmek, sinyal bütünlüğü, ısıl yönetim ve üretim karmaşıklığı gibi ciddi mühendislik sorunlarını beraberinde getiriyor.

    Tüm bu zorluklara rağmen Strix Halo’da test edilen bu yaklaşımın Zen 6 işlemcilerine taşınması bekleniyor. Eğer AMD, mühendislik engellerini aşarsa, Zen 6 serisiyle birlikte daha yüksek verimlilik, daha düşük gecikme ve bellek erişiminde hissedilir bir hızlanma kullanıcılara ulaşabilir.

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 6 saat önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 2 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

