AMD Zen 6 işlemcisi ilk kez Geekbench 7’de görüntülendi: 9950X3D'yi geçiyor

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Oynat AMD'nin yeni nesil Zen 6 mimarili Medusa Point işlemcisi, Geekbench testlerinde ortaya çıktı. 10 çekirdekli mühendislik örneği, tek çekirdek performansında masaüstü amiral gemisi Ryzen 9 9950X3D modelini geride bırakmayı başardı. Çoklu çekirdekte ise daha yüksek çekirdekli Zen 5 işlemcilerine oldukça yakın sonuçlar elde ederek güçlü bir tablo çizdi. Çıkış tarihi henüz kesinleşmeyen model, geleceğin işlemci performansı hakkında önemli ipuçları veriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör AMD'nin yeni nesil Ryzen mobil işlemci ailesinde kullanılması beklenen Zen 6 tabanlı Medusa Point, ilk kez Geekbench 7 veritabanında görüntülendi. 10 çekirdekli bir mühendislik örneğine ait test sonuçları, işlemcinin mevcut masaüstü modellerini geride bırakabildiğini gösteriyor.

Ryzen AI MAX serisine yaklaşıyor

Geekbench 7 testinde 3.100 tek çekirdek ve 18.313 çoklu çekirdek puanı alan Medusa Point, özellikle tek çekirdek tarafında dikkat çekici bir sonuç elde etti. İşlemci, ortalama 3.051 puan alan Ryzen 9 9950X3D modelini yüzde 1,6 oranında geride bıraktı. Ryzen 9 9950X’in 3.069 ve Ryzen 9 9900X’in 3.023 puanlık ortalamaları da yeni işlemcinin gerisinde kaldı.

Bununla birlikte Medusa Point, Ryzen 7 9850X3D’nin 3.131 ve Ryzen 9 9950X3D2’nin 3.164 puanlık sonuçlarına ulaşamadı. İşlemcinin çok çekirdek testindeki 18.313 puanlık sonucu da dikkat çekici. Bu değer, ortalama 17.393 puan alan Ryzen AI MAX 390 modelinden yüzde 5,3 daha yüksek. 12 Zen 5 çekirdeğine sahip Ryzen AI MAX PRO 390 ise 18.541 puanla Medusa Point’in yalnızca yüzde 1,2 önünde yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Böylece 10 çekirdekli mühendislik örneği, daha fazla çekirdeğe sahip bir Zen 5 işlemciye oldukça yakın sonuç elde ediyor. Geekbench kayıtlarında işlemci, 100-000001713-32_Y mühendislik örneği koduyla ve Lenovo test platformu üzerinde listeleniyor. Modelin 10 çekirdek ve 20 iş parçacığına sahip olduğu, çekirdeklerin ise 4+6 şeklinde iki kümeye ayrıldığı belirtiliyor.

Ayrıca test kaydında 16 MB L3 önbellek bilgisi bulunuyor. Temmuz ayında ortaya çıkan farklı bir Medusa Point örneğinde ise 32 MB L3 önbellek raporlanmıştı. Bu durum, AMD’nin farklı çekirdek ve önbellek yapılandırmalarını test ediyor olabileceğini gösteriyor.

Saat hızları henüz belli değil

Yeni test kaydında işlemcinin temel frekansı 2 GHz, görülen en yüksek frekansı ise 1.996 MHz olarak listeleniyor. Bu değerler, henüz nihai saat hızlarının belirlenmediğini düşündürüyor. Ayrıca Medusa Point’in daha önce Geekbench 6’da aldığı 3.329 tek çekirdek ve 16.555 çoklu çekirdek puanlarıyla yeni sonuçları doğrudan karşılaştırmak mümkün değil. İki test sürümü farklı puanlama sistemleri ve iş yükleri kullanıyor.

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AMD, Zen 6 tabanlı Medusa Point işlemcilerini, teknik özelliklerini veya çıkış tarihini henüz doğrulamadı. Dolayısıyla ilk Geekbench sonuçlarını kesin performans göstergesi olarak değerlendirmemek gerekiyor.

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AMD Zen 6 işlemcisi ilk kez Geekbench 7’de görüntülendi

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