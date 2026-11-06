AMD Zen 6 işlemcisi ilk kez Geekbench 7’de görüntülendi: 9950X3D'yi geçiyor

Yapay Zeka Özeti:
- AMD'nin yeni nesil Zen 6 mimarili Medusa Point işlemcisi, Geekbench testlerinde ortaya çıktı. 10 çekirdekli mühendislik örneği, tek çekirdek performansında masaüstü amiral gemisi Ryzen 9 9950X3D modelini geride bırakmayı başardı. Çoklu çekirdekte ise daha yüksek çekirdekli Zen 5 işlemcilerine oldukça yakın sonuçlar elde ederek güçlü bir tablo çizdi. Çıkış tarihi henüz kesinleşmeyen model, geleceğin işlemci performansı hakkında önemli ipuçları veriyor.
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Ryzen AI MAX serisine yaklaşıyor
Geekbench 7 testinde 3.100 tek çekirdek ve 18.313 çoklu çekirdek puanı alan Medusa Point, özellikle tek çekirdek tarafında dikkat çekici bir sonuç elde etti. İşlemci, ortalama 3.051 puan alan Ryzen 9 9950X3D modelini yüzde 1,6 oranında geride bıraktı. Ryzen 9 9950X’in 3.069 ve Ryzen 9 9900X’in 3.023 puanlık ortalamaları da yeni işlemcinin gerisinde kaldı.
Bununla birlikte Medusa Point, Ryzen 7 9850X3D’nin 3.131 ve Ryzen 9 9950X3D2’nin 3.164 puanlık sonuçlarına ulaşamadı. İşlemcinin çok çekirdek testindeki 18.313 puanlık sonucu da dikkat çekici. Bu değer, ortalama 17.393 puan alan Ryzen AI MAX 390 modelinden yüzde 5,3 daha yüksek. 12 Zen 5 çekirdeğine sahip Ryzen AI MAX PRO 390 ise 18.541 puanla Medusa Point’in yalnızca yüzde 1,2 önünde yer alıyor.
Ayrıca test kaydında 16 MB L3 önbellek bilgisi bulunuyor. Temmuz ayında ortaya çıkan farklı bir Medusa Point örneğinde ise 32 MB L3 önbellek raporlanmıştı. Bu durum, AMD’nin farklı çekirdek ve önbellek yapılandırmalarını test ediyor olabileceğini gösteriyor.
Saat hızları henüz belli değil
Yeni test kaydında işlemcinin temel frekansı 2 GHz, görülen en yüksek frekansı ise 1.996 MHz olarak listeleniyor. Bu değerler, henüz nihai saat hızlarının belirlenmediğini düşündürüyor. Ayrıca Medusa Point’in daha önce Geekbench 6’da aldığı 3.329 tek çekirdek ve 16.555 çoklu çekirdek puanlarıyla yeni sonuçları doğrudan karşılaştırmak mümkün değil. İki test sürümü farklı puanlama sistemleri ve iş yükleri kullanıyor.
AMD, Zen 6 tabanlı Medusa Point işlemcilerini, teknik özelliklerini veya çıkış tarihini henüz doğrulamadı. Dolayısıyla ilk Geekbench sonuçlarını kesin performans göstergesi olarak değerlendirmemek gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: