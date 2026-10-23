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    AMD Zen 6 Medusa APU'ları için ışın izleme desteği geliyor

    AMD, Zen 6 tabanlı Medusa APU'ları için önemli bir hazırlık yapıyor. Yeni HIPRT 3.2 sürümü, Medusa ailesine ait üç entegre GPU'yu destekliyor. İşte detaylar... 

    AMD Zen 6 Medusa APU'ları için ışın izleme desteği geliyor Tam Boyutta Gör
    AMD, yeni nesil Zen 6 tabanlı Medusa APU ailesi için çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin yayınladığı HIPRT 3.2 sürümü, henüz piyasaya çıkmamış Medusa işlemcileri hakkında önemli detaylar içeriyor. Güncelleme notlarında doğrudan Medusa adına yer verilirken, üç farklı entegre GPU hedefi de listelendi.

    Medusa için üç farklı entegre GPU

    Bilmeyenler için HIPRT, AMD'nin HIP programlama arayüzüyle geliştirilen uygulamalar için kullanılan ışın izleme kütüphanesi olarak biliniyor. Yazılım, ışınların izlenmesi ve ışın izleme işlemlerinde kullanılan hızlandırma yapıları için gerekli işlevleri sağlıyor. Ocak 2026'dan bu yana yayınlanan ilk büyük HIPRT güncellemesi olan 3.2 sürümü, yeni grafik donanımlarına yönelik uyumluluk geliştirmeleri getiriyor.

    Yeni sürümde GFX1170, GFX1171 ve GFX115E kodları yer alıyor. GFX1170 ve GFX1171, AMD'nin RDNA 4m grafik ailesiyle ilişkilendiriliyor. Bu iki GPU, GFX11.7 mimarisine dayanırken RDNA 4 mimarisine ait bazı komut seti özelliklerini koruyor. Üçüncü GPU olan GFX115E ise GFX11.5 ailesinde bulunuyor ve RDNA 3.5 mimarisiyle ilişkilendiriliyor.

    AMD daha önce LLVM ve Linux grafik sürücülerinde GFX1170, GFX1171 ve GFX1172 desteğini eklemişti. Ancak dikkat çeken nokta, aynı RDNA 4m ailesinden GFX1172'nin HIPRT 3.2 listesinde yer almaması. Bu bilgiler, Zen 6 Medusa ailesinde birden fazla entegre GPU yapılandırmasının kullanılabileceğine işaret ediyor.

    Mevcut iddialara göre Medusa Point, RDNA 3.5 ve RDNA 4m tabanlı grafik çözümlerini kullanabilirken, Medusa Halo tarafında RDNA 5 mimarisinin tercih edilmesi bekleniyor.

    Medusa için üç farklı entegre GPU

    • Strix Point → RDNA 3.5
    • Strix Halo → RDNA 3.5
    • Medusa Point → RDNA 3.5 / RDNA 4m
    • Medusa Halo → RDNA 5

    Öte yandan HIPRT 3.2 yalnızca yeni grafik donanımlarına destek getirmiyor. Güncelleme, CUDA 13 uyumluluğu, dönüşüm optimizasyonları, shear dönüşümleri ve çeşitli hata düzeltmeleri de içeriyor. AMD henüz Medusa ailesinin çekirdek sayısı, GPU birim sayısı, frekansları veya ticari işlemci isimleri hakkında resmi açıklama yapmış değil. Dolayısıyla GFX kodlarının hangi modellerde kullanılacağı şimdilik netlik kazanmış değil.

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