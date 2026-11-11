AMD Zen 6 mimarisini tanıttı: Tek işlemcide 256 çekirdek ve tüm detaylar

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 2 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat AMD, yeni nesil Zen 6 mimarisini ve EPYC sunucu işlemcilerini resmi olarak tanıttı. Tek pakette 256 çekirdeğe kadar destek sunan yeni mimari, yapay zeka ve bulut bilişim iş yüklerinde ortalama yüzde 27'lik performans artışı vadediyor. Ayrıca saniyede 1,6 terabayta ulaşan bellek bant genişliğiyle veri merkezlerinde verimliliği zirveye çıkarıyor. Sunucular için çıkan Zen 6'nın masaüstü Ryzen işlemcilere ne zaman geleceği ise henüz açıklanmadı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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AMD, yeni nesil Zen 6 ve Zen 6c işlemci mimarilerinin teknik ayrıntılarını paylaştı. Altıncı nesil EPYC 9006 Venice sunucu işlemcilerine güç veren yeni mimari, tek işlemcide 256 çekirdeğe kadar destek, yüzde 27'ye varan IPC artışı ve daha yüksek bellek bant genişliğiyle geliyor. Şirket, yeni tasarımla özellikle yapay zeka, bulut bilişim ve yüksek performanslı hesaplama alanlarında önemli bir performans artışı hedefliyor.

Zen 6 mimarisinde çekirdek sayısı yüzde 50 arttı

AMD, Zen 6 ailesinde farklı kullanım alanlarına yönelik iki işlemci tasarımı sunuyor. Standart Zen 6, yüksek performans ve çalışma frekanslarına odaklanırken Zen 6c, daha fazla çekirdeği daha küçük bir alana sığdırarak sunucu başına işlem kapasitesini artırmayı hedefliyor. Her iki mimari de aynı komut setini kullanıyor ve çekirdek başına iki iş parçacığı çalıştırabiliyor.

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Yeni mimarideki en önemli değişikliklerden biri, işlemci çekirdeklerini bir araya getiren CCD birimlerinin kapasitesinde görülüyor. Standart Zen 6'da bir CCD üzerindeki çekirdek sayısı 8'den 12'ye çıkarılırken paylaşımlı L3 önbellek kapasitesi de 32 MB'tan 48 MB'a yükseliyor. Böylece çekirdek sayısı ve toplam önbellek kapasitesi önceki nesle kıyasla yüzde 50 artıyor.

Daha yoğun sunucu sistemleri için geliştirilen Zen 6c ise bir CCD üzerinde 32 çekirdeğe kadar destek sunuyor. Zen 5c mimarisinde 16 olan bu sayı iki katına çıkarken L3 önbellek kapasitesi de 32 MB'tan 128 MB'a yükseliyor. Böylece her iki tasarımda da çekirdek başına 4 MB L3 önbellek sunuluyor. Ayrıca her çekirdeğin kendisine ait 1 MB L2 önbelleği bulunuyor.

AMD yüzde 27 IPC artışı vadediyor

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AMD'nin paylaştığı verilere göre Zen 6c, belirli sunucu iş yüklerinde Zen 5 mimarisine kıyasla ortalama yüzde 27 daha yüksek IPC sunuyor. IPC, bir işlemci çekirdeğinin tek bir döngüde gerçekleştirebildiği işlem miktarını ifade ediyor. Bu değerdeki artış, aynı çalışma frekansında daha fazla işlem yapılabilmesini sağlıyor.

Ancak yüzde 27'lik artışın nasıl elde edildiğine dikkat etmek gerekiyor. AMD, karşılaştırmada aynı frekansta çalışan 16 Zen 6c çekirdeğini, iki farklı CCD'ye dağıtılmış 16 Zen 5 çekirdeğiyle test etti. Sonuçlara göre kurumsal ve bulut bilişim iş yüklerinde yüzde 20, yapay zeka iş yüklerinde ise yüzde 31 performans artışı elde edildi. Bu iki sonucun ortalaması yaklaşık yüzde 27'ye karşılık geliyor. Dolayısıyla açıklanan oran, tek çekirdeğin doğrudan yüzde 27 hızlandığı anlamına gelmiyor.

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Zen 6 ile birlikte işlemcilerin aynı anda daha fazla işlemi yönetebilmesi için çeşitli birimler de genişletildi. İşlemcinin tamamlanmayı bekleyen komutları takip ettiği yeniden sıralama tamponu 448'den 640 girişe çıkarıldı. İşlem verilerini geçici olarak tutan kayıt birimlerinin kapasitesi de 240'tan 352'ye yükseltildi. Komut önbelleği 6 bin girişten 6 bin 750 girişe çıkarılırken işlemciye komut iletim kapasitesi saat döngüsü başına 12'den 18'e yükseldi.

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Veri aktarımında görev alan yükleme ve yazma kuyrukları da genişletildi. Yükleme kuyruğu 64'ten 80'e, yazma kuyruğu ise 96'dan 128'e çıkarıldı. AMD ayrıca işlemcinin dallanma tahmin sistemini ve tam sayı işlemlerini yöneten birimlerini de yeniledi. Bu değişiklikler, özellikle yoğun ve eş zamanlı işlem gerektiren iş yüklerinde işlemcinin daha verimli çalışmasını amaçlıyor.

Yeni mimarinin komut desteği tarafında da önemli yenilikler bulunuyor. Zen 6 ve Zen 6c, AVX-512 FP16 desteğiyle yarı hassasiyetli kayan nokta işlemlerini tam kapasiteyle gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Bit Matrix Multiply komutları ve yapay zeka işlemlerinde kullanılan VNNI-INT8 birimleri de geliştirildi. Bu kapsamda INT8 işlem hatlarının sayısı ikiden dörde çıkarıldı.

EPYC Venice işlemcilerinde 256 çekirdeğe kadar destek

Zen 6 mimarisinin ilk kullanım alanı AMD'nin altıncı nesil EPYC 9006 Venice sunucu işlemcileri oldu. Yeni işlemciler, SP7 ve SP8 olmak üzere iki farklı platformda sunuluyor.

Üst seviye sistemler için geliştirilen SP7 platformunda sekiz CCD'ye kadar destek bulunuyor. Standart Zen 6 mimarisini kullanan işlemciler toplam 96 çekirdeğe ve 384 MB L3 önbelleğe ulaşabiliyor. Zen 6c tabanlı modellerde ise CCD başına 32 çekirdek sayesinde tek işlemcide 256 çekirdek ve toplam 1 GB L3 önbellek sunuluyor. Bu yapı, özellikle çok sayıda kullanıcının ve uygulamanın aynı anda çalıştığı büyük veri merkezleri için tasarlandı.

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Standart Zen 6 tabanlı modellerde çalışma frekansı 5,3 GHz'e kadar çıkabiliyor. Zen 6c tarafında ise maksimum frekans 4,1 GHz olarak belirtiliyor. AMD'nin yaklaşımında standart Zen 6 daha yüksek hız gerektiren iş yüklerine, Zen 6c ise daha fazla çekirdeğin aynı sistemde kullanılmasına odaklanıyor.

Daha kompakt sistemlere yönelik SP8 platformu da yeni nesille birlikte geliyor. Bu platformda Zen 6c tabanlı işlemciler dört CCD ile 128 çekirdeğe kadar çıkarken standart Zen 6 modelleri sekiz CCD ve toplam 96 çekirdek sunabiliyor. SP8'in en önemli farklarından biri, SP7'deki 16 bellek kanalı yerine sekiz bellek kanalı kullanması. İki platform arasındaki güç tüketimi ve bağlantı kapasitesi de farklılık gösteriyor. SP7, 600 W'a kadar işlemci modellerini desteklerken SP8 tarafında bu sınır 400 W.

DDR5 MRDIMM ile 1,6 TB/s bellek bant genişliği

AMD, Venice işlemcilerinde işlemcinin bellek ve diğer donanımlarla veri alışverişini de geliştirdi. Yeni nesil işlemciler DDR5 MRDIMM Gen2, standart DDR5 RDIMM, LPDDR5X SOCAMM2 ve CXL 3.1 gibi bellek ve bağlantı teknolojilerini destekliyor.

Özellikle DDR5 MRDIMM Gen2 desteği dikkat çekiyor. SP7 platformunda 16, SP8 platformunda ise sekiz bellek kanalına kadar destek sunan bu teknoloji, 12.800 MT/s veri aktarım hızına ulaşabiliyor. AMD'nin açıklamasına göre SP7 platformunda saniyede 1,6 TB bellek bant genişliği elde edilebiliyor. Platformda 3D V-Cache desteği de bulunuyoır.

Standart DDR5 RDIMM belleklerde ise 8.000 MT/s hıza kadar destek bulunuyor. SP7 platformunda 16 bellek kanalı üzerinden 1 TB/s toplam bant genişliği sağlanırken soket başına 8 TB'a kadar bellek kapasitesi destekleniyor. SP8 tarafında da aynı bellek teknolojisi kullanılabiliyor.

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Yeni işlemciler ayrıca CXL 3.1 standardını destekliyor. Bu teknoloji, sunucuların işlemciye doğrudan bağlı belleğin ötesinde daha yüksek kapasiteli bellek kaynaklarına erişmesini sağlıyor. Böylece soket başına terabaytlarca ek bellek kapasitesi oluşturulabiliyor. AMD, CXL tabanlı bu bellek katmanının DDR5'e kıyasla GB başına maliyeti yüzde 87'ye kadar azaltabileceğini belirtiyor.

Bağlantı tarafında PCIe 6.0 desteği de bulunuyor. SP7 platformunda iki işlemcili sistemlerde 128 adede kadar PCIe 6.0 hattı sunulurken tek işlemcili sistemlerde bu sayı 96 oluyor. SP8 platformunda ise iki işlemcili sistemlerde 192, tek işlemcili sistemlerde 128 PCIe 6.0 hattına kadar destek sağlanıyor. SP8 ayrıca CXL 3.1 bağlantılarını da destekliyor.

Performans ne söylüyor?

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AMD, EPYC Venice işlemcilerinin performansını önceki nesiller ve rakip platformlarla karşılaştıran çeşitli test sonuçları da paylaştı. Şirketin verilerine göre altıncı nesil EPYC işlemciler, ilk nesil EPYC modellerine kıyasla genel amaçlı hesaplamalarda 20 kata, bilimsel hesaplamalarda 18,6 kata ve yüksek performanslı hesaplama alanında 11 kata kadar daha yüksek performans sunuyor. Bellek bant genişliğinde ise altı nesil boyunca 9,6 katlık artış elde edildiği belirtiliyor.

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Rakip işlemcilerle yapılan karşılaştırmalarda da dikkat çekici sonuçlar bulunuyor. AMD, 256 çekirdekli EPYC Venice 9996 modelinin Intel'in 128 çekirdekli Xeon 6980P işlemcisini bazı yüksek performanslı hesaplama testlerinde ortalama 2,2 kata kadar geride bıraktığını iddia ediyor. Bazı testlerde performans farkının 3,2 kata ulaştığı belirtiliyor.

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Daha düşük çekirdek sayısına sahip modeller de AMD'nin karşılaştırmalarında öne çıkıyor. 96 çekirdekli EPYC Venice 9686F, 128 çekirdekli Intel Xeon 6980P karşısında belirli iş yüklerinde 1,6 kata kadar performans avantajı sağlıyor. Benzer çekirdek sayılarına sahip modeller karşılaştırıldığında ise Venice işlemcilerin ortalama 1,9 kat daha yüksek performans sunduğu ifade ediliyor.

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Yapay zeka tarafında AMD, Venice işlemcilerin Intel Granite Rapids modellerine kıyasla belirli testlerde 4,4 kata kadar daha hızlı olduğunu belirtiyor. Şirket ayrıca NVIDIA Vera işlemcilerine karşı watt başına iş parçacığı sayısında 2,9 kata, watt başına performansta ise 2 kata kadar avantaj sağlandığını öne sürüyor.

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Bilimsel hesaplama ve simülasyonlarda da önemli kazanımlar bulunuyor. AMD'nin örneklerinden birinde, üç günlük hava tahmini hesaplaması 256 çekirdekli Venice işlemciyle 2,66 saatte tamamlanıyor. Aynı hesaplama 128 çekirdekli önceki nesil EPYC Turin işlemcisinde 5,22 saat sürüyor. İlaç keşfi çalışmalarında kullanılan 100 nanosaniyelik bir simülasyonun tamamlanma süresi ise Venice ile 57 güne kadar düşerken Intel Granite Rapids üzerinde aynı işlem 182 gün sürüyor.

Ryzen için bekleyiş sürecek

AMD, Zen 6 mimarili EPYC Venice işlemcilerini genel kullanıma sundu. Ancak şirketin paylaştığı performans rakamlarının büyük bölümü belirli sunucu iş yükleri ve kendi testlerine dayanıyor. Zen 6 mimarisinin masaüstü Ryzen işlemcilerinde nasıl kullanılacağına ilişkin ise henüz bir açıklama bulunmuyor. Özellikle CCD başına 12 çekirdek desteği, gelecekte Ryzen işlemcilerde çekirdek sayısının artırılmasına imkan tanıyabilir. Bununla birlikte AMD, yeni Ryzen işlemcilerin çıkış tarihi veya performans değerleri hakkında henüz bilgi paylaşmadı.

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AMD Zen 6 mimarisini tanıttı: Tek işlemcide 256 çekirdek

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