    AMD Zen 6 mobil yol haritası sızdı: Medusa, Gator Range ve dahası

    AMD'nin Zen 6 tabanlı mobil işlemci planları sızdırıldı. Yeni Gator Range ve Medusa serileri, 2026–2027 döneminde premium ve mainstream dizüstülerde sahne alacak.

    AMD Zen 6 mobil yol haritası sızdı: Medusa, Gator Range ve dahası Tam Boyutta Gör
    AMD'nin Zen 6 tabanlı mobil işlemcileriyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Sızdırılan yol haritası, Gator Range, Medusa Point ve Medusa BB adını taşıyan üç farklı serinin dizüstü bilgisayarlarda konumlandırılacağını gösteriyor. Amiral gemisi sınıfından mainstream modellere kadar 2026–2027 döneminde geliyor.

    AMD Zen 6 mobil işlemciler sızdı

    Ortaya çıkan bilgilere göre Gator Range, Medusa Point ve Medusa BB serileri dizüstü bilgisayarlarda farklı segmentleri hedefleyecek. Gator Range, Fire Range "HX" serisinin yerini alacak ve masaüstü konfigürasyonlarına yakın özelliklerle üst seviye oyuncu dizüstülerine odaklanacak. 24 çekirdeğe ve 32 iş parçacığına kadar ölçeklenen yapı, 55W üzeri TDP değerleriyle yüksek performans sunacak.

    Premium ve mainstream sınıfı dizüstülerde ise Medusa Point öne çıkıyor. Strix Point'in devamı niteliğindeki bu seri, 3nm Zen 6 ve Zen 6C çekirdeklerini bir arada kullanacak. Sızıntılara göre maksimum 22 çekirdekli yapılandırmalar mümkün olacak. Bu tasarımda 4 Zen 6, 4 Zen 6C ve 2 LP Zen 6 çekirdeği SoC üzerinde yer alırken, harici CCD'den 12 Zen 6 çekirdeği eklenecek. Ayrıca 8 CU RDNA 3.5+ entegre GPU da pakette bulunacak.

    Daha standart bir konumlandırmaya sahip Medusa BB ise Ryzen 7 ve Ryzen 5 sınıfına hitap edecek. Bu ailede çekirdek sayısı 10'a kadar çıkacak ve 4 Zen 6, 4 Zen 6C ile 2 LP Zen 6 çekirdeği temel yapılandırmayı oluşturacak. Grafik tarafında yine 8 CU RDNA 3.5 entegre GPU kullanılacak.

    Sızdırılan yol haritası, Gator Range, Medusa Point ve Medusa BB serilerinin 2027'de pazara çıkacağını gösteriyor. Ancak bu tarihin belirli OEM planlamalarıyla sınırlı olabileceği, AMD'nin Zen 6 lansmanını 2026'da başlatacağı gündemde. Daha net bilgilerin Kasım ayında düzenlenecek AMD Financial Analyst Day etkinliğinde paylaşılması bekleniyor.

