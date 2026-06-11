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    AMD, Zen 6 tabanlı EPYC’in Nvidia Vera’dan çok daha güçlü olduğu söylüyor

    AMD, Zen 6 tabanlı 256 çekirdekli EPYC Venice işlemciler için ilk performans tahminlerini paylaştı. Şirket, Nvidia Vera'yı 3,3 kat geride bıraktığını öne sürüyor.

    AMD, Zen 6’nın Nvidia Vera’dan çok daha güçlü olduğu söylüyor Tam Boyutta Gör
    AMD, Zen 6 mimarisini temel alan yeni nesil EPYC "Venice" işlemcilerine ilişkin ilk resmi performans tahminlerini kamuoyuyla paylaştı. Şirketin açıkladığı verilere göre henüz tüm teknik özellikleri duyurulmayan 256 çekirdekli amiral gemisi EPYC Venice modeli, belirli koşullar altında Nvidia'nın Vera işlemcisine kıyasla 3,3 kata kadar daha yüksek raf (rack) seviyesinde performans sunabiliyor.

    Karşılaştırma tek işlemci üzerinden yapılmadı

    AMD'nin öne çıkardığı 3,3 katlık performans artışı, tek bir işlemci ya da çift soketli tek bir sistem üzerinden elde edilmiş sonuçları ifade etmiyor. Bunun yerine şirket, 100 kW'lık sabit güç bütçesine sahip tam bir veri merkezi sunucu rafı üzerinden performans değerlendirmesi gerçekleştirdi.

    Dolayısıyla AMD, bu metrikte soket başına performans yerine belirli bir güç tüketimi altında elde edilen toplam verimliliği odaklanmış durumda. Bu nedenle net bir yorumda bulunmak zor.

    Sonuçlar büyük ölçüde tahminlere dayanıyor

    AMD, Zen 6’nın Nvidia Vera’dan çok daha güçlü olduğu söylüyor Tam Boyutta Gör
    AMD, sonuçların doğrudan raf seviyesinde yapılan gerçek testlere dayanmadığını belirtiyor. Şirket, 100 kW'lık güç bütçesi kapsamında oluşturduğu modellerde tek düğüm performansını ölçeklendirerek toplam raf performansını tahmin etti.

    Ayrıca Nvidia'nın Vera işlemcisine erişimi bulunmadığından, Vera'ya ilişkin veriler Grace sonuçları ve Phoronix tarafından paylaşılan ölçekleme katsayıları kullanılarak hesaplandı. Benzer şekilde 256 çekirdekli EPYC Venice için açıklanan rakamlar da nihai ürün testlerinden değil, mevcut EPYC işlemcilerden elde edilen veriler ve şirket içi tahminlerden oluşturuldu.

    AMD, Zen 6’nın Nvidia Vera’dan çok daha güçlü olduğu söylüyor Tam Boyutta Gör
    AMD, paylaştığı verilerin doğrudan kıyaslama amacı taşımadığını açıkça dile getiriyor. Öte andan bu tip kıyaslamalar çoğu zaman gerçek dünya koşullarını yansıtmıyor. Zira ölçek büyüdükçe bağlantı altyapısı, ısı yönetimi ve güç dağıtımı gibi faktörler toplam performans üzerinde belirleyici hale gelebiliyor.

     

    AMD, Zen 6’nın Nvidia Vera’dan çok daha güçlü olduğu söylüyor Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte AMD, söz konusu performans sunumunu özellikle ajan tabanlı yapay zeka (agentic AI) uygulamaları bağlamında konumlandırsa da kullanılan kıyaslama araçları ağırlıklı olarak geleneksel veri merkezi iş yüklerinden oluşuyor. Bu testler, işlemcilerin yalnızca yapay zeka görevlerinde değil, kurumsal uygulamalar ve genel veri merkezi senaryolarındaki potansiyelini de göstermeyi hedefliyor.

    AMD'nin bu verileri paylaşması, sektörde Nvidia'nın Vera işlemcisi etrafında oluşan performans söylemine karşı bir yanıt olarak değerlendiriliyor. Özellikle Phoronix tarafından yayımlanan ve Nvidia'nın sağladığı verilere dayanan Vera sonuçlarının ardından AMD de kendi perspektifini ortaya koymuş oldu.

    AMD’nin gelecek ay düzenleyeceği Advancing AI etkinliğide şirketin Zen 6 mimarisi, EPYC Venice ailesi ve kurumsal ürün yol haritası hakkında çok daha kapsamlı teknik ayrıntılar paylaşması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/amd-fires-back-at-nvidia-claiming-256-core-zen-6-venice-cpu-beats-vera-by-3-3x-in-rack-level-performance-company-shares-first-estimated-epyc-venice-benchmarks https://www.amd.com/en/blogs/2026/agentic-ai-needs-rack-scale-cpu-performance-amd-epyc.html
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