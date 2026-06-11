AMD, Zen 6 tabanlı EPYC’in Nvidia Vera’dan çok daha güçlü olduğu söylüyor

Karşılaştırma tek işlemci üzerinden yapılmadı
AMD'nin öne çıkardığı 3,3 katlık performans artışı, tek bir işlemci ya da çift soketli tek bir sistem üzerinden elde edilmiş sonuçları ifade etmiyor. Bunun yerine şirket, 100 kW'lık sabit güç bütçesine sahip tam bir veri merkezi sunucu rafı üzerinden performans değerlendirmesi gerçekleştirdi.
Dolayısıyla AMD, bu metrikte soket başına performans yerine belirli bir güç tüketimi altında elde edilen toplam verimliliği odaklanmış durumda. Bu nedenle net bir yorumda bulunmak zor.
Sonuçlar büyük ölçüde tahminlere dayanıyor
Ayrıca Nvidia'nın Vera işlemcisine erişimi bulunmadığından, Vera'ya ilişkin veriler Grace sonuçları ve Phoronix tarafından paylaşılan ölçekleme katsayıları kullanılarak hesaplandı. Benzer şekilde 256 çekirdekli EPYC Venice için açıklanan rakamlar da nihai ürün testlerinden değil, mevcut EPYC işlemcilerden elde edilen veriler ve şirket içi tahminlerden oluşturuldu.
AMD'nin bu verileri paylaşması, sektörde Nvidia'nın Vera işlemcisi etrafında oluşan performans söylemine karşı bir yanıt olarak değerlendiriliyor. Özellikle Phoronix tarafından yayımlanan ve Nvidia'nın sağladığı verilere dayanan Vera sonuçlarının ardından AMD de kendi perspektifini ortaya koymuş oldu.
AMD’nin gelecek ay düzenleyeceği Advancing AI etkinliğide şirketin Zen 6 mimarisi, EPYC Venice ailesi ve kurumsal ürün yol haritası hakkında çok daha kapsamlı teknik ayrıntılar paylaşması bekleniyor.Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/amd-fires-back-at-nvidia-claiming-256-core-zen-6-venice-cpu-beats-vera-by-3-3x-in-rack-level-performance-company-shares-first-estimated-epyc-venice-benchmarks https://www.amd.com/en/blogs/2026/agentic-ai-needs-rack-scale-cpu-performance-amd-epyc.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: