    AMD Zen 6 ve Zen 7 mimarileri resmileşti: Resmi yol haritasında

    AMD, Zen 6 ve Zen 7 çekirdek mimarilerini resmi yol haritasına ekledi. 2 nm Zen 6 performans ve verimliliği artırırken, Zen 7 mimarisi yeni yapay zekâ motorlarıyla geliyor.

    AMD Zen 6 ve Zen 7 mimarileri resmileşti: Resmi yol haritasında Tam Boyutta Gör
    AMD, 2025 Finansal Analist Günü kapsamında Zen 6 ve Zen 7 çekirdek mimarilerini resmen doğruladı. Zen 6, TSMC'nin 2 nanometre üretim sürecini temel alacak ve hem performans hem enerji verimliliğinde önemli artış sağlayacak. 

    Zen 6 ve Zen 7 mimarileri açıklandı

    AMD'nin Zen 6 mimarisini "Zen 6" ve "Zen 6C" olmak üzere iki varyantta sunması bekleniyor. Zen 6C serisi, verimlilik odaklı platformlarda kullanılacak şekilde optimize edilecek. Zen 6 ise yine ana akım modellere güç vermiş olacak. Zen 7 mimarisi ise, yeni yol haritasında ilk kez resmiyet kazandı.

    AMD, Zen 7’nin gelecekteki üretim teknolojisiyle geliştirileceğini ve yapay zekâ için özel olarak tasarlanmış yeni "Matrix Engine" birimlerine sahip olacağını açıkladı. Ayrıca Zen 7, yeni AI veri formatlarını destekleyerek önceki nesillere kıyasla daha gelişmiş bir hesaplama altyapısı sunacak.

    Zen 6 mimarisi, kurumsal segmentte EPYC Venice işlemcilerde, masaüstü tarafında Olympic Ridge Ryzen modellerinde ve mobil tarafta Medusa Point işlemcilerde yer alacak. Bu mimari, PCIe 7.0 ve PAM4 desteğiyle birlikte 224 GB/s’ye kadar bant genişliği sunacak 5. nesil Infinity Fabric altyapısını kullanacak.

    AMD Zen 6 ve Zen 7 mimarileri resmileşti: Resmi yol haritasında Tam Boyutta Gör
    Ayrıca AMD, Zen 6 tabanlı Helios sunucularının CDNA 5 GPU’lar ve yeni nesil AI ağ kartlarıyla birlikte geliştirileceğini doğruladı. Zen 7 tabanlı EPYC Verano işlemcilerinin ise 2027 civarında piyasaya çıkması bekleniyor. Şirket, Zen 7 tabanlı tüketici sınıfı işlemciler hakkında ise ilerleyen dönemde bilgi paylaşacak.
