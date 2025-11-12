Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD, 2025 Finansal Analist Günü kapsamında Zen 6 ve Zen 7 çekirdek mimarilerini resmen doğruladı. Zen 6, TSMC'nin 2 nanometre üretim sürecini temel alacak ve hem performans hem enerji verimliliğinde önemli artış sağlayacak.

Zen 6 ve Zen 7 mimarileri açıklandı

AMD'nin Zen 6 mimarisini "Zen 6" ve "Zen 6C" olmak üzere iki varyantta sunması bekleniyor. Zen 6C serisi, verimlilik odaklı platformlarda kullanılacak şekilde optimize edilecek. Zen 6 ise yine ana akım modellere güç vermiş olacak. Zen 7 mimarisi ise, yeni yol haritasında ilk kez resmiyet kazandı.

AMD, Zen 7’nin gelecekteki üretim teknolojisiyle geliştirileceğini ve yapay zekâ için özel olarak tasarlanmış yeni "Matrix Engine" birimlerine sahip olacağını açıkladı. Ayrıca Zen 7, yeni AI veri formatlarını destekleyerek önceki nesillere kıyasla daha gelişmiş bir hesaplama altyapısı sunacak.

Zen 6 mimarisi, kurumsal segmentte EPYC Venice işlemcilerde, masaüstü tarafında Olympic Ridge Ryzen modellerinde ve mobil tarafta Medusa Point işlemcilerde yer alacak. Bu mimari, PCIe 7.0 ve PAM4 desteğiyle birlikte 224 GB/s’ye kadar bant genişliği sunacak 5. nesil Infinity Fabric altyapısını kullanacak.

Tam Boyutta Gör Ayrıca AMD, Zen 6 tabanlı Helios sunucularının CDNA 5 GPU’lar ve yeni nesil AI ağ kartlarıyla birlikte geliştirileceğini doğruladı. Zen 7 tabanlı EPYC Verano işlemcilerinin ise 2027 civarında piyasaya çıkması bekleniyor. Şirket, Zen 7 tabanlı tüketici sınıfı işlemciler hakkında ise ilerleyen dönemde bilgi paylaşacak.

AMD Zen 6 ve Zen 7 mimarileri resmileşti: Resmi yol haritasında

