AMD Zen 6 ve Zen 7 mimarileri resmileşti: Resmi yol haritasında

Zen 6 ve Zen 7 mimarileri açıklandı
AMD'nin Zen 6 mimarisini "Zen 6" ve "Zen 6C" olmak üzere iki varyantta sunması bekleniyor. Zen 6C serisi, verimlilik odaklı platformlarda kullanılacak şekilde optimize edilecek. Zen 6 ise yine ana akım modellere güç vermiş olacak. Zen 7 mimarisi ise, yeni yol haritasında ilk kez resmiyet kazandı.
AMD, Zen 7’nin gelecekteki üretim teknolojisiyle geliştirileceğini ve yapay zekâ için özel olarak tasarlanmış yeni "Matrix Engine" birimlerine sahip olacağını açıkladı. Ayrıca Zen 7, yeni AI veri formatlarını destekleyerek önceki nesillere kıyasla daha gelişmiş bir hesaplama altyapısı sunacak.
Zen 6 mimarisi, kurumsal segmentte EPYC Venice işlemcilerde, masaüstü tarafında Olympic Ridge Ryzen modellerinde ve mobil tarafta Medusa Point işlemcilerde yer alacak. Bu mimari, PCIe 7.0 ve PAM4 desteğiyle birlikte 224 GB/s’ye kadar bant genişliği sunacak 5. nesil Infinity Fabric altyapısını kullanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: