AMD Zen 7’den yeni detaylar: Performansta dev sıçrama yaşanacak

Tam Boyutta Gör AMD, gelecek nesil Zen 7 “Grimlock Ridge” işlemcileriyle performans sınırlarını ciddi şekilde zorlamaya hazırlanıyor. Sızan bilgiler, AMD’nin Zen 6 serisini henüz piyasaya sürmemiş olmasına rağmen Zen 7’nin masaüstü ve sunucu segmentlerinde önemli bir performans sıçraması sunacağını ortaya koyuyor. İşlemcilerin 2028’de piyasaya çıkması bekleniyor.

Zen 7 geliyor

Yeni nesil Zen 7 işlemciler, 32 çekirdek (her CCD’de 16 tam Zen 7 çekirdeği) ve 64 iş parçacığına kadar destek sunacak ve frekanslar 7.0 GHz’e kadar çıkabilecek. Ayrıca 448 MB’lik devasa 3D V-Cache, işlemcilerin tek çekirdek ve çok çekirdek performansını üst seviyeye taşıyacak.

Tam Boyutta Gör Sızıntıyı paylaşan kaynak Moore’s Law is Dead, Zen 7 masaüstü CPU’larının yanı sıra EPYC Zen 7 “Steamboat” sunucu işlemcileri ve Zen 7 tabanlı “Grimlock Halo” APU’lar hakkında da detaylar verdi. Dizüstü bilgisayarlarda Grimlock Point ve Grimlock Halo serileri Zen 7, Zen 7c ve düşük güçlü Zen 7 çekirdeklerini bir araya getirecek.

Zen 7’nin tek çekirdek performansının Zen 6’ya göre yüzde 15-30, çok çekirdek performansının ise yüzde 50-67 oranında artacağı belirtiliyor. Bu da Zen 7’nin Zen 5’e kıyasla tek çekirdek uygulamalarda yüzde 50’ye kadar, çok çekirdekli iş yüklerinde ise yüzde 150’ye varan performans artışı sağlayabileceğini gösteriyor.

Öte yandan daha önce de konuşulduğu gibi Zen 7 tabanlı “Grimlock Ridge” işlemcilerin mevcut AM5 soketi üzerinde çalışacağı belirtiliyor. Ayrıca bu neslin TSMC’nin en yeni A14 üretim sürecinde üretileceği aktarılıyor.

Tahmini AMD Zen 7 “Grimlock Ridge” masaüstü işlemci özellikleri

Soket ve uyumluluk: AM5, Zen 6 anakartlarla uyumlu

Üretim süreci: CCD’ler TSMC A14, V-Cache N4P, CCD boyutu ~98 mm²

Çekirdek ve iş parçacığı: Tek CCD 16C/32T, çift CCD ile 32C/64T mümkün

Önbellek: CCD başına 160 MB 3D V-Cache; her çekirdek 2 MB L2, 4 MB L3

Performans artışı: Tek çekirdekte %20, çok çekirdekte %67 Zen 6’ya göre

CCD çeşitleri: Silverton: 16 Zen 7 çekirdeği, 32 MB L2, 64 MB L3, 160 MB 3D V-Cache Silverking: 8 Zen 7 çekirdeği, 16 MB L2, 32 MB L3, kısmi 3D V-Cache



