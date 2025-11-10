AMD Zen 7’den yeni detaylar: Performansta dev sıçrama yaşanacak

Zen 7 geliyor
Yeni nesil Zen 7 işlemciler, 32 çekirdek (her CCD’de 16 tam Zen 7 çekirdeği) ve 64 iş parçacığına kadar destek sunacak ve frekanslar 7.0 GHz’e kadar çıkabilecek. Ayrıca 448 MB’lik devasa 3D V-Cache, işlemcilerin tek çekirdek ve çok çekirdek performansını üst seviyeye taşıyacak.
Zen 7’nin tek çekirdek performansının Zen 6’ya göre yüzde 15-30, çok çekirdek performansının ise yüzde 50-67 oranında artacağı belirtiliyor. Bu da Zen 7’nin Zen 5’e kıyasla tek çekirdek uygulamalarda yüzde 50’ye kadar, çok çekirdekli iş yüklerinde ise yüzde 150’ye varan performans artışı sağlayabileceğini gösteriyor.
Öte yandan daha önce de konuşulduğu gibi Zen 7 tabanlı “Grimlock Ridge” işlemcilerin mevcut AM5 soketi üzerinde çalışacağı belirtiliyor. Ayrıca bu neslin TSMC’nin en yeni A14 üretim sürecinde üretileceği aktarılıyor.
Tahmini AMD Zen 7 “Grimlock Ridge” masaüstü işlemci özellikleri
- Soket ve uyumluluk: AM5, Zen 6 anakartlarla uyumlu
- Üretim süreci: CCD’ler TSMC A14, V-Cache N4P, CCD boyutu ~98 mm²
- Çekirdek ve iş parçacığı: Tek CCD 16C/32T, çift CCD ile 32C/64T mümkün
- Önbellek: CCD başına 160 MB 3D V-Cache; her çekirdek 2 MB L2, 4 MB L3
- Performans artışı: Tek çekirdekte %20, çok çekirdekte %67 Zen 6’ya göre
- CCD çeşitleri:
- Silverton: 16 Zen 7 çekirdeği, 32 MB L2, 64 MB L3, 160 MB 3D V-Cache
- Silverking: 8 Zen 7 çekirdeği, 16 MB L2, 32 MB L3, kısmi 3D V-Cache
