AMD'den Athlon II X2e ve Sempron serisi yeni işlemciler

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Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini, önümüzdeki ay içerisinde satışa sunmaya hazırlanan AMD, ürün gamını düşük güç tüketimli yeni işlemcilerle güncellemeye hazırlanıyor. Gelen yeni bilgilere göre AMD, ısıl güç tasarımı 45 Watt olan Athlon II X2 245e ve Athlon II X2 250e modellerini endüstrinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Sırasıyla 2.9GHz'de ve 3.0GHz'de çalışacağı belirtilen Soket AM3 formundaki yeni işlemcilerin C3 revizyon Regor tasarımını baz alacakları ve hem Soket AM3 hem de Soket AM2+ anakartlarda kullanılabilecekleri belirtiliyor.

Çift çekirdekli Athlon II X2 işlemcilerine ek olarak Sempron ailesini de yeni modellerle tazelemeye hazırlanan AMD, 2.7GHz'de çalışan Sempron 145 ve şu an için saat hızı hakkında net bir bilgi olmayan Sempron 180 modellerini, giriş seviyesindeki sistemler ve ofis bilgisayarları için pazara sunack. AMD'nin yeni işlemcileri için şu an açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.