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AMD'den Athlon II X2e ve Sempron serisi yeni işlemciler

9 yıl
7,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'den Athlon II X2e ve Sempron serisi yeni işlemciler
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Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini, önümüzdeki ay içerisinde satışa sunmaya hazırlanan AMD, ürün gamını düşük güç tüketimli yeni işlemcilerle güncellemeye hazırlanıyor. Gelen yeni bilgilere göre AMD, ısıl güç tasarımı 45 Watt olan Athlon II X2 245e ve Athlon II X2 250e modellerini endüstrinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Sırasıyla 2.9GHz'de ve 3.0GHz'de çalışacağı belirtilen Soket AM3 formundaki yeni işlemcilerin C3 revizyon Regor tasarımını baz alacakları ve hem Soket AM3 hem de Soket AM2+ anakartlarda kullanılabilecekleri belirtiliyor.

Çift çekirdekli Athlon II X2 işlemcilerine ek olarak Sempron ailesini de yeni modellerle tazelemeye hazırlanan AMD, 2.7GHz'de çalışan Sempron 145 ve şu an için saat hızı hakkında net bir bilgi olmayan Sempron 180 modellerini, giriş seviyesindeki sistemler ve ofis bilgisayarları için pazara sunack. AMD'nin yeni işlemcileri için şu an açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.


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Tolgá 9 yıl
@Uzaktan Kumandan neden gelmesinki gelir mutlaka
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Uzaktan Kumandan 9 yıl

DEATH71

@Uzaktan Kumandan neden gelmesinki gelir mutlaka


bir ara çıkan yalan olmasın adını yanlış hatırlamıyorsam athlonların x2 4850e diye bir işlemcisi vardı...

x2 4800 ün ez enerji harcayan versiyonu...

almayı çok istemiştim ama maalesef türkiyeye pek gelmemişti...

bazen böyle işlemciler gelmeyebiliyor...
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yc#1 9 yıl
HTPC sistemler için güzel işlemciler.
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Uzaktan Kumandan 9 yıl
bizim buraya gelir mi ki bunlar??
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MÇKR_06 9 yıl
tüketici için iyi haber
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Trecc11 9 yıl
45w iyi değer, fiyatı da iyi olursa ekonomik sistemler için ideal olur..
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