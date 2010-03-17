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AMD'den ATi Catalyst 10.3a performans sürücüsü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
30,5b
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75
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'den ATi Catalyst 10.3a performans sürücüsü
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Mart ayı için hazırladığı WHQL sertifikalı Catalyst 10.3 sürücüsünü, Nvidia'nın Fermi lansmanından iki gün önce 24 Mart tarihinde kullanıma sunması beklenen AMD, öncesinde farklı bir uygulamaya giderek 10.3a sürüm numarasını taşıyan ve WHQL sertifikası bulunmayan ön-izleme sürümünü bugün (17 Mart) ATi Radeon serisi ekran kartı kullanıcılarının beğenisine sunacak. Açıklanan bilgilere göre Catalyst 10.3a, daha sonra yayımlanacak Catalyst 10.3 WHQL sürümünden farklı olarak gelecekte çıkacak Eyefinity6 güncellemelerini ve Alien vs. Predator oyunu için yapılan optimizasyonu içeriyor.

Performans iyileştirmeleri;

Aliens vs. Predator
ATI Radeon HD 5000 Serisinde %5 ortalama performans artışı.

Battleforge
ATI Radeon HD 5000 Serisinde %8'e varan performans artışı.
ATI Radeon HD 4800 Serisinde %3'e varan performans artışı.

Call of Duty: World at War
ATI Radeon HD 5000 Serisinde %2'ye varan performans artışı.
ATI Radeon HD 4800 Serisinde %6'ya varan performans artışı.

Company of Heroes
ATI Radeon HD 5000 Serisinde %6'ya varan performans artışı.
ATI Radeon HD 4800 Serisinde %3'e varan performans artışı.

Crysis ve Crysis Warhead
ATI Radeon HD 5000 Serisinde %6'ya varan performans artışı.
ATI Radeon HD 4800 Serisinde %2'ye varan performans artışı.

DiRT 2
ATI Radeon HD 5970'te %30'a varan performans artışı.
ATI Radeon HD 5000 Serisinde %20'ye varan performans artışı.
ATI Radeon HD 4800 Serisinde %10'a varan performans artışı.

Far Cry 2
ATI Radeon HD 5000 Serisinde %6'ya varan performans artışı.
ATI Radeon HD 4800 Serisinde %4'e varan performans artışı.

Left 4 Dead & Left 4 Dead 2
ATI Radeon HD 4800 serisinde %3'e varan performans artışı.

S.T.A.L.K.E.R. – Clear Sky
ATI Radeon HD 5970'te %2'ye varan performans artışı.
ATI Radeon HD 5800 Serisinde %2'ye varan performans artışı.

Resident Evil 5
ATI Radeon HD 5000 Serisinde %5'e varan performans artışı.
ATI Radeon HD 4800 Serisinde %3'e varan performans artışı.

Tom Clancy’s H.A.W.X.
ATI Radeon HD 5970'te %15'e varan performans artışı.
ATI Radeon HD 5700 ve 5800 Serilerinde %20'ye varan performans artışı.
ATI Radeon HD 4800 Serisinde %3'e varan performans artışı.

World in Conflict
ATI Radeon HD 5800 serisinde %5'e varan performans artışı.
ATI Radeon HD 5700 Serisinde %3'e varan performans artışı.
ATI Radeon HD 4800 Serisinde %5'e varan performans artışı.

Yeni özellikler, önemli güncellemeler:

ATI Eyefinity Technology Bezel Correction - Eyefinity teknolojisi için kenar doğrulama özelliği ile monitörler arası daha akıcı ve düzgün obje hareketi.
ATI Catalyst Mobility - Mobil GPU'lar için aylık sürücü güncellemeleri.
ATI Eyefinity Technology Per Display Control - Eyefinity teknolojisiyle kullanılan monitörlerin her biri için bağımsız ayar özelliği.
ATI Eyefinity Technology Multiple Display Groups - Eyefinity teknolojisiyle kullanılan monitörlerin gruplandırılarak etkin ve kolay kontrol özelliği.
ATI Eyefinity Technology Display Configuration Switching - Monitör modları arasında kolay geçiş özelliği.
3D Stereoscopic 3D driver hooks - Üçüncü parti çözümlere destek sunulması ve 3D Stereoscopic seçeneğinin aktif edilmesi.

Catalyst 10.3a sürücüsünün bugün undgerground.amd.com sitesi üzerinden kullanıma sunulması bekleniyor.


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Tanarri 9 yıl
bu crysis deki %2 lik artışları toplasam şimdiye kadar oyunun 150fps ile oynamam lazım :D her güncelemede bi %2-3 artıyo XD
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DH Misafiri 9 yıl
Beyler lingi yenilesek ben bulamadım
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Peerless 9 yıl

DH Misafiri

Beyler lingi yenilesek ben bulamadım


sites.amd.com/...
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CaSsErDoDo 9 yıl
ohh bea sonunda oyun performansında artış hd4800 serisine destek işte böyle driver istiyorum senden ati anlatabiliyormuyum bunu istiyorum güzelim bunuuu:D yok hd4800 serisinin artık performansı artmasmışta sadece fixlermişte bilnemne kapak gibi cevap son 2-3 aydır atiye sövmelerim yaramış
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Mr NO 9 yıl

dodocan

ohh bea sonunda oyun performansında artış hd4800 serisine destek işte böyle driver istiyorum senden ati anlatabiliyormuyum bunu istiyorum güzelim bunuuu:D yok hd4800 serisinin artık performansı artmasmışta sadece fixlermişte bilnemne kapak gibi cevap son 2-3 aydır atiye sövmelerim yaramış



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buraoca2 9 yıl
@İnsectboy
Benimde anladığım kadarıyla öyle. Bende bunu bekliyordum ;)
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Night Wish 9 yıl
Hiç bi zaman beta sürücü kurmicam.Bir kere kurdum daha kurmam.Sonu format oldu çünki.

10.3 whql çıksın anında kurarım
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LaFleur- 9 yıl
ATI Catalyst Mobility - Mobil GPU'lar için aylık sürücü güncellemeleri.
yani laptoplardaki kartlara da sürücü desteği olacak mı ?
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apodur 9 yıl
bu surucu 4700 serisine yenilik getiriyormu beyler ben pek anlamamda yani bende 4770 var yenilik varsa indirip yukleyim.
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apodur 9 yıl
bu surucu 4700 serisine yenilik getiriyormu beyler ben pek anlamamda yani bende 4770 var yenilik varsa indirip yukleyim.
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Peerless 9 yıl

apodur

bu surucu 4700 serisine yenilik getiriyormu beyler ben pek anlamamda yani bende 4770 var yenilik varsa indirip yukleyim.


evet getiriyor yayınlandığı zaman indirip kurabilirsin
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Peerless 9 yıl

apodur

bu surucu 4700 serisine yenilik getiriyormu beyler ben pek anlamamda yani bende 4770 var yenilik varsa indirip yukleyim.


evet getiriyor yayınlandığı zaman indirip kurabilirsin
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taner11 9 yıl
Benim canavar gibi HIS 2600 XT için performans artışı yok mu yahu
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cestvrai 9 yıl
Ben sürücünün betasını kullanıyorum gerçekten ciddi bir performans artışı var.
ATI'nin big bang'i bu olsa gerek.
Sürücünün çıkma zamanına dikkatinizi çekiyorum
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Batuist 9 yıl
haber için teşekkürler.. ati her ayın 17sinde sürücü çıkarıyor gerçi biliyoruz ama bazen unutabiliyoruz.. gerçi haberleri takip edenler için unutma diye birşey söz konusu değil ama olsun en azından güncellemenin içeriği hakkında bilgiye ulaşıyoruz.. Teşekkürler..
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Confusion 9 yıl
Sn. Editörüm,

Dün 5750 aldım 2 saat önce takıp 10.2 yükledim şimdi yapılır mı? bu
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Kloroform 9 yıl
Yazmamışlar ama Street Fighter 4 oyununda da ortalama %7-8 artış olmuştu bende.
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venom88 9 yıl
Nvidia gibi buda kartları yakmasın adamlar driver çıkarıp kartları yakıolarki yenisini alsınlar :p
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