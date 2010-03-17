AMD'den ATi Catalyst 10.3a performans sürücüsü

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Mart ayı için hazırladığı WHQL sertifikalı Catalyst 10.3 sürücüsünü, Nvidia'nın Fermi lansmanından iki gün önce 24 Mart tarihinde kullanıma sunması beklenen AMD, öncesinde farklı bir uygulamaya giderek 10.3a sürüm numarasını taşıyan ve WHQL sertifikası bulunmayan ön-izleme sürümünü bugün (17 Mart) ATi Radeon serisi ekran kartı kullanıcılarının beğenisine sunacak. Açıklanan bilgilere göre Catalyst 10.3a, daha sonra yayımlanacak Catalyst 10.3 WHQL sürümünden farklı olarak gelecekte çıkacak Eyefinity6 güncellemelerini ve Alien vs. Predator oyunu için yapılan optimizasyonu içeriyor.

Performans iyileştirmeleri;

Aliens vs. Predator

ATI Radeon HD 5000 Serisinde %5 ortalama performans artışı.

Battleforge

ATI Radeon HD 5000 Serisinde %8'e varan performans artışı.

ATI Radeon HD 4800 Serisinde %3'e varan performans artışı.



Call of Duty: World at War

ATI Radeon HD 5000 Serisinde %2'ye varan performans artışı.

ATI Radeon HD 4800 Serisinde %6'ya varan performans artışı.

Company of Heroes

ATI Radeon HD 5000 Serisinde %6'ya varan performans artışı.

ATI Radeon HD 4800 Serisinde %3'e varan performans artışı.

Crysis ve Crysis Warhead

ATI Radeon HD 5000 Serisinde %6'ya varan performans artışı.

ATI Radeon HD 4800 Serisinde %2'ye varan performans artışı.

DiRT 2

ATI Radeon HD 5970'te %30'a varan performans artışı.

ATI Radeon HD 5000 Serisinde %20'ye varan performans artışı.

ATI Radeon HD 4800 Serisinde %10'a varan performans artışı.

Far Cry 2

ATI Radeon HD 5000 Serisinde %6'ya varan performans artışı.

ATI Radeon HD 4800 Serisinde %4'e varan performans artışı.



Left 4 Dead & Left 4 Dead 2

ATI Radeon HD 4800 serisinde %3'e varan performans artışı.

S.T.A.L.K.E.R. – Clear Sky

ATI Radeon HD 5970'te %2'ye varan performans artışı.

ATI Radeon HD 5800 Serisinde %2'ye varan performans artışı.



Resident Evil 5

ATI Radeon HD 5000 Serisinde %5'e varan performans artışı.

ATI Radeon HD 4800 Serisinde %3'e varan performans artışı.



Tom Clancy’s H.A.W.X.

ATI Radeon HD 5970'te %15'e varan performans artışı.

ATI Radeon HD 5700 ve 5800 Serilerinde %20'ye varan performans artışı.

ATI Radeon HD 4800 Serisinde %3'e varan performans artışı.



World in Conflict

ATI Radeon HD 5800 serisinde %5'e varan performans artışı.

ATI Radeon HD 5700 Serisinde %3'e varan performans artışı.

ATI Radeon HD 4800 Serisinde %5'e varan performans artışı.

Yeni özellikler, önemli güncellemeler:



ATI Eyefinity Technology Bezel Correction - Eyefinity teknolojisi için kenar doğrulama özelliği ile monitörler arası daha akıcı ve düzgün obje hareketi.

ATI Catalyst Mobility - Mobil GPU'lar için aylık sürücü güncellemeleri.

ATI Eyefinity Technology Per Display Control - Eyefinity teknolojisiyle kullanılan monitörlerin her biri için bağımsız ayar özelliği.

ATI Eyefinity Technology Multiple Display Groups - Eyefinity teknolojisiyle kullanılan monitörlerin gruplandırılarak etkin ve kolay kontrol özelliği.

ATI Eyefinity Technology Display Configuration Switching - Monitör modları arasında kolay geçiş özelliği.

3D Stereoscopic 3D driver hooks - Üçüncü parti çözümlere destek sunulması ve 3D Stereoscopic seçeneğinin aktif edilmesi.

Catalyst 10.3a sürücüsünün bugün undgerground.amd.com sitesi üzerinden kullanıma sunulması bekleniyor.