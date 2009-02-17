Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'den kod adı Callisto; 6MB L3 bellekli çift çekirdekli işlemciler

10 yıl
17,1b
1
21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD'den kod adı Callisto; 6MB L3 bellekli çift çekirdekli işlemciler
Tam Boyutta Gör

Soket AM3 formundaki DDR3 destekli işlemcilerini geçtiğimiz hafta itibariyle kullanıma sunmaya başlayan AMD aralarında üç ve dört çekirdekli modellerin de bulunduğu çok sayıda yeni işlemcisini yılın ikinci çeyreğinde duyurmayı planlıyor. Deneb kod adlı işlemcilerin tek çekirdeği kapatılarak hazırlanan Heka kod adlı Phenom II X3 modellerinin yanı sıra AMD, 45nm üretim teknolojisiyle çift çekirdekli işlemciler de hazırlıyor.

Gelen bilgilere göre firma, Callisto kod adını taşıyan, çift çekirdekli yeni Phenom modelleri üzerinde çalışıyor. K10.5 mimarisini temel alan bu işlemcilerin 1MB seviye 2 ve 6MB büyüklüğünde seviye 3 bellek birimlerine sahip olacağı belirtilirken, dört çekirdekli Deneb modellerinin biçilmiş versiyonları olacağı ifade edilirken merak konusu olan ısıl güç tasarımları (TDP) hakkında şimdilik net bir bilgi olmadığını da belirtelim.

AMD'nin güncel yol haritasında görünmeyen ve Callisto kod adını taşıyan ve çift çekirdekli 45nm işlemcilerin ikinci çeyrekte pazara sunulabileceği belirtilirken, Intel'in çift çekirdekli Pentium E5000 serisine karşı konumlandırılmaları da olası görünüyor. Soket AM3 formunda olmaları ve DDR3 bellek desteği sunmaları kuvvetle muhtemel görünen işlemcilerin fiyatları hakkındaysa şimdilik herhangi bir detay bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fettah34 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

dört çekirdekli Deneb modellerinin biçilmiş versiyonları olacağı ifade edilirken...


Bununda öbür iki çekirdeği açılırsa bombaya bak sen.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 10 yıl

Orjinalden alıntı: Fettah34


Orjinalden alıntı: fx57

dört çekirdekli Deneb modellerinin biçilmiş versiyonları olacağı ifade edilirken...


Bununda öbür iki çekirdeği açılırsa bombaya bak sen.




ne de phenom olabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
575m 10 yıl
Heyt beee ne zamandır böyle bir haber bekliyordum.Kendilerine mesaj bile attım bu konuda neden Phenom x2 yok diye.Her ne kadar athloan serisi de fena olmasa da artık yıllanmıştı ve e7-8xx karşı alternatifi nerdeyse yoktu.Bakın zaten Amdnin kafasında böyle bir düşünce varmış da kararını vermeyi bekliyorlarmış gibime geliyor.Böyle bir açıklama ile yeni karşılaşıyoruz.Çünkü daha önceki sunumlarda böyle birşey yoktu.Dikkat eden oldu mu bilmiyorum Amdnin hem yeni athloan serisi hem de Phenom serisi numerik olarak sıralandırılmış,yani ardışık.Şöyleki mesela athloan serisi x2 2xx,x3 4xx,x4 6xx şeklinde ,hep çft sayı ilerliyor.Phenom II'ler ise önbelleği kırpılmış 8xx hariç tek sayı gidiyor x4 9xx(6mb l3)-x3 7xx(6mb l3)-x2 .?.(6mb l3)Tahmin etmişsinizdir.Esas rekabet şimdi başlıyor işte.Orta segmentte olduğu gibi alt segmentte de artık varım diyor AMD, yani tercih edilebilir alternatifi artıcak .Üst seviyede de inşallah yüksek frekanslı özelleştirilmiş modeller geldiği zaman topyekün bütün segmentlere hitap etmiş olacak AMD.
"Hayret... AMD artik 256KB bellekten kurtuldu sonunda demek. 6MB L3 koymayi iyi akil edebilmisler sonunda... :dalga gecen smiley:"
Ramgen hangi 256kb'dan bahsediyorsun.Sakın o bahsettiğin celeron e1400 falan olmasın:dalga geçen smiley:
" bu haliyle E5xxx lere değilde E8xxx lere karşı konumlandırılması gerekir çünki o kadar cache 2mb cache li bir seriye rakip olmak eziklik olur."
Confusion, güzel bir dilek ayrıca endişelenicek bişey olmadığını düşünüyorum.Şimdi şu var,x3 720nin Quadcore'lara kafa tuttuğunu biliyoruz.Oyunlarda da bu böyle.Şimdi sen düşün l3 önbelleği hiç kısılmamış bir PII x2 gelecek.Gerçi herşey önbellek demek değil,üstelik mimarileri de farklı.Şimdi e5xx'e dahi rakip olsa, fiyatı aynı veya aşağı olduktan sonra hiç farketmez l3 6mb olmuş 2mb olmuş.Ben daha çok aynı fiyat aralığında verdiği performansa bakarım.Bir de o/c potansiyeline tabii.Tabii bu benim şahsi düşüncem.Bunun yanında tabii ki insanda bir beklenti oluşuyor doğal olarak, o kadar zaman sonra çıkmış bir işlemci üstelik 6mb geniş önbelleğe rağmen e5xx değil daha ötesine rakip olmalı.Şahsen hiç sanmıyorum ezileceğini.PII x3 lerin 125$ seviyesinden başladığını düşünürsek bir çekirdeği eksik olan bu yeni PIIlerin 100$'dan yukarda olmayacağı açık ve bana göre yazıda bahsedilen e5xx rakip olmaktan kasıt fiyat yönü ile olmalı,yani e5xx serisindeki fiyat aralığnda fakat e7xx yada e8xx performansında bir alet olmalı bu.Bundan sonra sistem tavsiyelerin de oyun pc'si denilince yalnızca e8xx'ler akla gelmicek.Şimdi konuşmak için erken olsa da e7xx ayarında bir cpu olduğunu varsayalım.Mesela şimdi atıyorum 2.8 e7400 ne kadar?125$.Peki PII x2 geldiğinde 2.8 black edition olsa 95$ diyelim(diğer 2 seride de b.e olmuştu biliyorsunuz.)Hangisini tercih edersiniz.Yada e8400 ne kadar? kabaca 174$.Şimdi aşşa yukarı aynı performansı verecek 3-3.2 ghz PII x2 110-115 dolar olursa hala oyun cpu'su diye ve rakibi yok diye quadcore fiyatına e8400 alınacak mı?Üstelik phenom destekli,entegre grafik çipli,cf imkanı olan ,üstün oc kabiliyetine sahip en ciks anakartları bile 300-325tl olan Amd platformu dururken.Tabii kimsenin seçimine karışamayız aksine saygı gösteririz.Dileyen en kral amd anakart ve cpu fiyatına tek bir x58 de alabilir.Ne de olsa henüz amd'nin aynı anakartta çalıştırılabilecek ekstrem işlemcileri gözükmedi.Benden bu kadar.Herkese saygılar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zagor33 10 yıl
Çok güzel bir sürpriz.
Sol gösterip sağ vuran AMD.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 10 yıl
Orjinalden alıntı: 575m

Heyt beee ne zamandır böyle bir haber bekliyordum.Kendilerine mesaj bile attım bu konuda neden Phenom x2 yok diye.Her ne kadar athloan serisi de fena olmasa da artık yıllanmıştı ve e7-8xx karşı alternatifi nerdeyse yoktu.Bakın zaten Amdnin kafasında böyle bir düşünce varmış da kararını vermeyi bekliyorlarmış gibime geliyor.Böyle bir açıklama ile yeni karşılaşıyoruz.Çünkü daha önceki sunumlarda böyle birşey yoktu.Dikkat eden oldu mu bilmiyorum Amdnin hem yeni athloan serisi hem de Phenom serisi numerik olarak sıralandırılmış,yani ardışık.Şöyleki mesela athloan serisi x2 2xx,x3 4xx,x4 6xx şeklinde ,hep çft sayı ilerliyor.Phenom II'ler ise önbelleği kırpılmış 8xx hariç tek sayı gidiyor x4 9xx(6mb l3)-x3 7xx(6mb l3)-x2 .?.(6mb l3)Tahmin etmişsinizdir.Esas rekabet şimdi başlıyor işte.Orta segmentte olduğu gibi alt segmentte de artık varım diyor AMD, yani tercih edilebilir alternatifi artıcak .Üst seviyede de inşallah yüksek frekanslı özelleştirilmiş modeller geldiği zaman topyekün bütün segmentlere hitap etmiş olacak AMD.
"Hayret... AMD artik 256KB bellekten kurtuldu sonunda demek. 6MB L3 koymayi iyi akil edebilmisler sonunda... :dalga gecen smiley:"
Ramgen hangi 256kb'dan bahsediyorsun.Sakın o bahsettiğin celeron e1400 falan olmasın:dalga geçen smiley:
" bu haliyle E5xxx lere değilde E8xxx lere karşı konumlandırılması gerekir çünki o kadar cache 2mb cache li bir seriye rakip olmak eziklik olur."
Confusion, güzel bir dilek ayrıca endişelenicek bişey olmadığını düşünüyorum.Şimdi şu var,x3 720nin Quadcore'lara kafa tuttuğunu biliyoruz.Oyunlarda da bu böyle.Şimdi sen düşün l3 önbelleği hiç kısılmamış bir PII x2 gelecek.Gerçi herşey önbellek demek değil,üstelik mimarileri de farklı.Şimdi e5xx'e dahi rakip olsa, fiyatı aynı veya aşağı olduktan sonra hiç farketmez l3 6mb olmuş 2mb olmuş.Ben daha çok aynı fiyat aralığında verdiği performansa bakarım.Bir de o/c potansiyeline tabii.Tabii bu benim şahsi düşüncem.Bunun yanında tabii ki insanda bir beklenti oluşuyor doğal olarak, o kadar zaman sonra çıkmış bir işlemci üstelik 6mb geniş önbelleğe rağmen e5xx değil daha ötesine rakip olmalı.Şahsen hiç sanmıyorum ezileceğini.PII x3 lerin 125$ seviyesinden başladığını düşünürsek bir çekirdeği eksik olan bu yeni PIIlerin 100$'dan yukarda olmayacağı açık ve bana göre yazıda bahsedilen e5xx rakip olmaktan kasıt fiyat yönü ile olmalı,yani e5xx serisindeki fiyat aralığnda fakat e7xx yada e8xx performansında bir alet olmalı bu.Bundan sonra sistem tavsiyelerin de oyun pc'si denilince yalnızca e8xx'ler akla gelmicek.Şimdi konuşmak için erken olsa da e7xx ayarında bir cpu olduğunu varsayalım.Mesela şimdi atıyorum 2.8 e7400 ne kadar?125$.Peki PII x2 geldiğinde 2.8 black edition olsa 95$ diyelim(diğer 2 seride de b.e olmuştu biliyorsunuz.)Hangisini tercih edersiniz.Yada e8400 ne kadar? kabaca 174$.Şimdi aşşa yukarı aynı performansı verecek 3-3.2 ghz PII x2 110-115 dolar olursa hala oyun cpu'su diye ve rakibi yok diye quadcore fiyatına e8400 alınacak mı?Üstelik phenom destekli,entegre grafik çipli,cf imkanı olan ,üstün oc kabiliyetine sahip en ciks anakartları bile 300-325tl olan Amd platformu dururken.Tabii kimsenin seçimine karışamayız aksine saygı gösteririz.Dileyen en kral amd anakart ve cpu fiyatına tek bir x58 de alabilir.Ne de olsa henüz amd'nin aynı anakartta çalıştırılabilecek ekstrem işlemcileri gözükmedi.Benden bu kadar.Herkese saygılar..




maşallah kardeşim döktürmüşün yani,tebrik ederim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Promity 10 yıl
Orjinalden alıntı: fx57


Soket AM3 formundaki DDR3 destekli işlemcilerini geçtiğimiz hafta itibariyle kullanıma sunmaya başlayan AMD aralarında üç ve dört çekirdekli modellerin de bulunduğu çok sayıda yeni işlemcisini yılın ikinci çeyreğinde duyurmayı planlıyor. Deneb kod adlı işlemcilerin tek çekirdeği kapatılarak hazırlanan Heka kod adlı Phenom II X3 modellerinin yanı sıra AMD, 45nm üretim teknolojisiyle çift çekirdekli işlemciler de hazırlıyor.


Gelen bilgilere göre firma, Callisto kod adını taşıyan, çift çekirdekli yeni Phenom modelleri üzerinde çalışıyor. K10.5 mimarisini temel alan bu işlemcilerin 1MB seviye 2 ve 6MB büyüklüğünde seviye 3 bellek birimlerine sahip olacağı belirtilirken, dört çekirdekli Deneb modellerinin biçilmiş versiyonları olacağı ifade edilirken merak konusu olan ısıl güç tasarımları (TDP) hakkında şimdilik net bir bilgi olmadığını da belirtelim.


AMD'nin güncel yol haritasında görünmeyen ve Callisto kod adını taşıyan ve çift çekirdekli 45nm işlemcilerin ikinci çeyrekte pazara sunulabileceği belirtilirken, Intel'in çift çekirdekli Pentium E5000 serisine karşı konumlandırılmaları da olası görünüyor. Soket AM3 formunda olmaları ve DDR3 bellek desteği sunmaları kuvvetle muhtemel görünen işlemcilerin fiyatları hakkındaysa şimdilik herhangi bir detay bulunmuyor.




Deneblerin biçilmiş hali ise rakibi e7xxx serisi olması lazım. Malum x2 7750 Athlon un devamı hiçbir getirisi yok L3 dışında. Callisto denilen şey eğer x2 phenom olursa ozaman iş değişir. Nasılki oyunlar 2den fazla çekirdek desteklemiyorda x2 2.7lghz le kuma düşük x3 8750 2.4ghz yüksek performans alıyorsa. Callistonun x3 lerle aynı frekansta eşit performans alması lazım. Ozamanda e7xxx serisi ile kapışır. Herkesin beklediğide o zaten x2 lerde performas işlemcisi yoktu AMD nin bu açığı geçde olsa kapamış olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tepeb 10 yıl

Orjinalden alıntı: Promity

Malum x2 7750 Athlon un devamı hiçbir getirisi yok L3 dışında.



X2 7750 aynı mhz'de eski atlon serisi işlemcileri (örnek X2 5200) %15 - 20 civarı bir performans farkıyla geçiyor. Yani Athlon X2 7750 1.nesil phenom'ların 2 çekirdekli hali. Bahsedilen calisto işlemcisi ise 2. nesil phenom'ların 2 çekirdekli hali olacaktır ve büyük ihtimalle çok iyi overclock olacaktır. Bu işlemcilerin intel yönünde rakipleri ise E5... ve E7... serisi işlemciler olacaktır saat hızlarına göre.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ramgen 10 yıl
Hayret... AMD artik 256KB bellekten kurtuldu sonunda demek. 6MB L3 koymayi iyi akil edebilmisler sonunda... :dalga gecen smiley:
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KanKoKan 10 yıl
Orjinalden alıntı: ramgen

Hayret... AMD artik 256KB bellekten kurtuldu sonunda demek. 6MB L3 koymayi iyi akil edebilmisler sonunda... :dalga gecen smiley:


256kb cache L1 bellek, 6 mb lık L3 le ne alakası var anlamadım. ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
amma çok işlemçi oldu beee
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Confusion 10 yıl
bu haliyle E5xxx lere değilde E8xxx lere karşı konumlandırılması gerekir çünki o kadar cache 2mb cache li bir seriye rakip olmak eziklik olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17062 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
cpu, amd ve İşlemci
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Burnout Paradise Ultimate Box inceleme videosu 10 yıl GIGABYTE GA-790FXT-UD5P video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim