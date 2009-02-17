AMD'den kod adı Callisto; 6MB L3 bellekli çift çekirdekli işlemciler

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Soket AM3 formundaki DDR3 destekli işlemcilerini geçtiğimiz hafta itibariyle kullanıma sunmaya başlayan AMD aralarında üç ve dört çekirdekli modellerin de bulunduğu çok sayıda yeni işlemcisini yılın ikinci çeyreğinde duyurmayı planlıyor. Deneb kod adlı işlemcilerin tek çekirdeği kapatılarak hazırlanan Heka kod adlı Phenom II X3 modellerinin yanı sıra AMD, 45nm üretim teknolojisiyle çift çekirdekli işlemciler de hazırlıyor.

Gelen bilgilere göre firma, Callisto kod adını taşıyan, çift çekirdekli yeni Phenom modelleri üzerinde çalışıyor. K10.5 mimarisini temel alan bu işlemcilerin 1MB seviye 2 ve 6MB büyüklüğünde seviye 3 bellek birimlerine sahip olacağı belirtilirken, dört çekirdekli Deneb modellerinin biçilmiş versiyonları olacağı ifade edilirken merak konusu olan ısıl güç tasarımları (TDP) hakkında şimdilik net bir bilgi olmadığını da belirtelim.

AMD'nin güncel yol haritasında görünmeyen ve Callisto kod adını taşıyan ve çift çekirdekli 45nm işlemcilerin ikinci çeyrekte pazara sunulabileceği belirtilirken, Intel'in çift çekirdekli Pentium E5000 serisine karşı konumlandırılmaları da olası görünüyor. Soket AM3 formunda olmaları ve DDR3 bellek desteği sunmaları kuvvetle muhtemel görünen işlemcilerin fiyatları hakkındaysa şimdilik herhangi bir detay bulunmuyor.