AMD'den kod adı Callisto; 6MB L3 bellekli çift çekirdekli işlemciler

Soket AM3 formundaki DDR3 destekli işlemcilerini geçtiğimiz hafta itibariyle kullanıma sunmaya başlayan AMD aralarında üç ve dört çekirdekli modellerin de bulunduğu çok sayıda yeni işlemcisini yılın ikinci çeyreğinde duyurmayı planlıyor. Deneb kod adlı işlemcilerin tek çekirdeği kapatılarak hazırlanan Heka kod adlı Phenom II X3 modellerinin yanı sıra AMD, 45nm üretim teknolojisiyle çift çekirdekli işlemciler de hazırlıyor.
Gelen bilgilere göre firma, Callisto kod adını taşıyan, çift çekirdekli yeni Phenom modelleri üzerinde çalışıyor. K10.5 mimarisini temel alan bu işlemcilerin 1MB seviye 2 ve 6MB büyüklüğünde seviye 3 bellek birimlerine sahip olacağı belirtilirken, dört çekirdekli Deneb modellerinin biçilmiş versiyonları olacağı ifade edilirken merak konusu olan ısıl güç tasarımları (TDP) hakkında şimdilik net bir bilgi olmadığını da belirtelim.
AMD'nin güncel yol haritasında görünmeyen ve Callisto kod adını taşıyan ve çift çekirdekli 45nm işlemcilerin ikinci çeyrekte pazara sunulabileceği belirtilirken, Intel'in çift çekirdekli Pentium E5000 serisine karşı konumlandırılmaları da olası görünüyor. Soket AM3 formunda olmaları ve DDR3 bellek desteği sunmaları kuvvetle muhtemel görünen işlemcilerin fiyatları hakkındaysa şimdilik herhangi bir detay bulunmuyor.
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Bununda öbür iki çekirdeği açılırsa bombaya bak sen.
ne de phenom olabilir
"Hayret... AMD artik 256KB bellekten kurtuldu sonunda demek. 6MB L3 koymayi iyi akil edebilmisler sonunda... :dalga gecen smiley:"
Ramgen hangi 256kb'dan bahsediyorsun.Sakın o bahsettiğin celeron e1400 falan olmasın:dalga geçen smiley:
" bu haliyle E5xxx lere değilde E8xxx lere karşı konumlandırılması gerekir çünki o kadar cache 2mb cache li bir seriye rakip olmak eziklik olur."
Confusion, güzel bir dilek ayrıca endişelenicek bişey olmadığını düşünüyorum.Şimdi şu var,x3 720nin Quadcore'lara kafa tuttuğunu biliyoruz.Oyunlarda da bu böyle.Şimdi sen düşün l3 önbelleği hiç kısılmamış bir PII x2 gelecek.Gerçi herşey önbellek demek değil,üstelik mimarileri de farklı.Şimdi e5xx'e dahi rakip olsa, fiyatı aynı veya aşağı olduktan sonra hiç farketmez l3 6mb olmuş 2mb olmuş.Ben daha çok aynı fiyat aralığında verdiği performansa bakarım.Bir de o/c potansiyeline tabii.Tabii bu benim şahsi düşüncem.Bunun yanında tabii ki insanda bir beklenti oluşuyor doğal olarak, o kadar zaman sonra çıkmış bir işlemci üstelik 6mb geniş önbelleğe rağmen e5xx değil daha ötesine rakip olmalı.Şahsen hiç sanmıyorum ezileceğini.PII x3 lerin 125$ seviyesinden başladığını düşünürsek bir çekirdeği eksik olan bu yeni PIIlerin 100$'dan yukarda olmayacağı açık ve bana göre yazıda bahsedilen e5xx rakip olmaktan kasıt fiyat yönü ile olmalı,yani e5xx serisindeki fiyat aralığnda fakat e7xx yada e8xx performansında bir alet olmalı bu.Bundan sonra sistem tavsiyelerin de oyun pc'si denilince yalnızca e8xx'ler akla gelmicek.Şimdi konuşmak için erken olsa da e7xx ayarında bir cpu olduğunu varsayalım.Mesela şimdi atıyorum 2.8 e7400 ne kadar?125$.Peki PII x2 geldiğinde 2.8 black edition olsa 95$ diyelim(diğer 2 seride de b.e olmuştu biliyorsunuz.)Hangisini tercih edersiniz.Yada e8400 ne kadar? kabaca 174$.Şimdi aşşa yukarı aynı performansı verecek 3-3.2 ghz PII x2 110-115 dolar olursa hala oyun cpu'su diye ve rakibi yok diye quadcore fiyatına e8400 alınacak mı?Üstelik phenom destekli,entegre grafik çipli,cf imkanı olan ,üstün oc kabiliyetine sahip en ciks anakartları bile 300-325tl olan Amd platformu dururken.Tabii kimsenin seçimine karışamayız aksine saygı gösteririz.Dileyen en kral amd anakart ve cpu fiyatına tek bir x58 de alabilir.Ne de olsa henüz amd'nin aynı anakartta çalıştırılabilecek ekstrem işlemcileri gözükmedi.Benden bu kadar.Herkese saygılar..
maşallah kardeşim döktürmüşün yani,tebrik ederim
Deneblerin biçilmiş hali ise rakibi e7xxx serisi olması lazım. Malum x2 7750 Athlon un devamı hiçbir getirisi yok L3 dışında. Callisto denilen şey eğer x2 phenom olursa ozaman iş değişir. Nasılki oyunlar 2den fazla çekirdek desteklemiyorda x2 2.7lghz le kuma düşük x3 8750 2.4ghz yüksek performans alıyorsa. Callistonun x3 lerle aynı frekansta eşit performans alması lazım. Ozamanda e7xxx serisi ile kapışır. Herkesin beklediğide o zaten x2 lerde performas işlemcisi yoktu AMD nin bu açığı geçde olsa kapamış olur.
X2 7750 aynı mhz'de eski atlon serisi işlemcileri (örnek X2 5200) %15 - 20 civarı bir performans farkıyla geçiyor. Yani Athlon X2 7750 1.nesil phenom'ların 2 çekirdekli hali. Bahsedilen calisto işlemcisi ise 2. nesil phenom'ların 2 çekirdekli hali olacaktır ve büyük ihtimalle çok iyi overclock olacaktır. Bu işlemcilerin intel yönünde rakipleri ise E5... ve E7... serisi işlemciler olacaktır saat hızlarına göre.
256kb cache L1 bellek, 6 mb lık L3 le ne alakası var anlamadım. ?