AMD'nin 12 çekirdekli Magny Cours işlemci ailesi 2010'da geliyor

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Istanbul kod adını taşıyan 6 çekirdekli Opteron işlemci ailesini geçtiğimiz aylarda duyuran AMD, çok çekirdekli işlemci savaşında bayrağı ele geçirmenin planlarını yapıyor. AMD yöneticilerindne Pat Conway yaptığı açıklamasında firmanın 2010 ile birlikte 12 çekirdekli Opteron işlemci modellerini kullanıma sunmayı planladığını açıkladı. Magny Cours kod adını taşıyan ve sunucu/iş istasyonları için hazırlanan yeni işlemci ailesinin önümüzdeki yılın ilk yarısında anons edilmesi beklenirken, işlemcilerin doğal tasarımlı olmayacağı ve 6 çekirdekli iki adet Sao Paolo zarının tek pakette bir araya getirileceği bildiriliyor.

AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 12 çekirdekli Magny Cours işlemci ailesinin Opteron 6000 serisi olarak pazara sunulması beklenen yeni işlemci ailesinin dört adet HyperTransport 3.0 hattını destekleyeceği, dört kanal entegre DDR3 bellek kontrolcüsüne sahip olacağı ve 6 çekirdekli her zar için 6MB olmak üzere toplamda 12MB seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak Magny Cours serisi 12 çekirdekli işlemci modellerindende mevcut jenerasyondan farklı olarak soket değişikliğine gidileceği ve Istanbul serisinden farklı olarak firmanın Soket G34 (1974 pin) formuna geçeceği açıklandı.

Güç gereksinimlerinin karşılanabilmesi adına 6 çekirdekli modellere kıyasla daha düşük saat hızlarında çalışacağı belirtilen 12 çekirdekli Magny Cours işlemci ailesinin sunucu ve iş istasyonları için 2010 yılının ilk yarısında lanse edilelerek satışa sunulması beklenirken Intel cephesinde ise aynı dönemde 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Westmere tabanlı Xeon işlemci modellerinin tanıtılması bekleniyor.