AMD'nin 12 çekirdekli Magny Cours işlemci ailesi 2010'da geliyor

Istanbul kod adını taşıyan 6 çekirdekli Opteron işlemci ailesini geçtiğimiz aylarda duyuran AMD, çok çekirdekli işlemci savaşında bayrağı ele geçirmenin planlarını yapıyor. AMD yöneticilerindne Pat Conway yaptığı açıklamasında firmanın 2010 ile birlikte 12 çekirdekli Opteron işlemci modellerini kullanıma sunmayı planladığını açıkladı. Magny Cours kod adını taşıyan ve sunucu/iş istasyonları için hazırlanan yeni işlemci ailesinin önümüzdeki yılın ilk yarısında anons edilmesi beklenirken, işlemcilerin doğal tasarımlı olmayacağı ve 6 çekirdekli iki adet Sao Paolo zarının tek pakette bir araya getirileceği bildiriliyor.
AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 12 çekirdekli Magny Cours işlemci ailesinin Opteron 6000 serisi olarak pazara sunulması beklenen yeni işlemci ailesinin dört adet HyperTransport 3.0 hattını destekleyeceği, dört kanal entegre DDR3 bellek kontrolcüsüne sahip olacağı ve 6 çekirdekli her zar için 6MB olmak üzere toplamda 12MB seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak Magny Cours serisi 12 çekirdekli işlemci modellerindende mevcut jenerasyondan farklı olarak soket değişikliğine gidileceği ve Istanbul serisinden farklı olarak firmanın Soket G34 (1974 pin) formuna geçeceği açıklandı.
Güç gereksinimlerinin karşılanabilmesi adına 6 çekirdekli modellere kıyasla daha düşük saat hızlarında çalışacağı belirtilen 12 çekirdekli Magny Cours işlemci ailesinin sunucu ve iş istasyonları için 2010 yılının ilk yarısında lanse edilelerek satışa sunulması beklenirken Intel cephesinde ise aynı dönemde 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Westmere tabanlı Xeon işlemci modellerinin tanıtılması bekleniyor.
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Ben öyle düşünmüyorum. Normalde AMD nin tek çekirdekli Athlon64 3000 inde de 128 bit memory controller vardı ve her ram 64 bit oldğu için 2 tanesini birden kontrol edebiliyordu. Bu işlemci de 4 kanaldan, (evet 2 kanaldan isteyecek ama) her işlemci kanalından 128 bit isterse 4 ayrı kanalı da kullanır. Yoksa senin de dediğin gibi bir faydası olmaz. Zaten dediğin gibi olsaydı 4 kanal demezlerdi çünkü bir anlamı olmazdı...
ben uzman değilim ama kullanıcı olarak gene diyorumki test etmeden bişey denemez..doğal çekirdek mantıken doğal olmayana göre daha iyi...ama diyelimki bir rakip firma aynı çekirdek miktarıyla doğal olmayan bir tasarımda düşün nm yapar hem watt da hem performans da hem de ısı da fark atar...
dogal tasarim islemcilerin performansi diger islemcilere gore daha iyidir.. bunda hem fikiriz... ama bu islemcinin tasarimi dogal olmamasina ragmen calisma mantigi dogal tasarimla ayni... benim tek amacim bunu dile getirmekti.. bende isterim daha kucuk olculerle ve TDP ile calisilmasini..
dogal olmazsa, tek cekirdek destekli bir islemi iki farkli cekirdekte yaparsin... buda bosuna guc tuketimi, bosa cekirdek kullanimi, isi uretimi anlamina gelir.
6'li guruplarda toplamda 12 cekirdekli bir islemci dogal calismaz ise her iki zarda bulunan iki cekirdek ayni islemi bosuna yapar...
intelin iki farklı soket yapısını duyurduğundan beri ve sadece 1366 soketlerde 3 kanal desteğini okuduğumdan beri AMD'nin bu işe el atmasını düşünüyodum :) 12 çekirdekli işlemciden ziyede 4kanal ddr saha çok sevindirdi beni :)
benim şuan için AMDden beklediklerim uzun yıllar kullanılacak yeni bir soket yapısı 4 kanal ddr3 desteği ve i7lerle başa çıkabilecek daha ekonomik işlemciler...
Dikkat edersen pakette toplamda 4 bellek kanalı var.. Fakat her die 2 bellek kanalına sahip.. Buda demek oluyorki bir çekirdek bellekten veri istediğinde 2 kanaldan istem yapacak. Pakette toplamda 4 kanal bellek var diye yazılması bir pazarlama stratejisi.. Yani Intel 2 Nehalem dieını MCM'e basıp böyle bir işlemci yapsa 6 kanal bellek olacak ama olmayacak.. Bu işlemcide her bir çekirdek 4 kanalı birden kullanarak bellekten çekim yapamıyor dikkatli bak şemaya..
Edit: Araştırdığım kadarı ile dielar arasındaki HT sayesinde çekirdekler L3 cache belleği bütünleşik kullanıyorlarmış. istedikleri verinin hangi cache bellekte olduğunu bilmeden veriyi istiyorlar ve çekebiliyorlarmış, tabi diğer L3 cache bellekteki veriyi HT üzerinden çekmek bellekten çekmekten 40-50ns daha hızlı olacaktır AMD bu konuda intelden bir adım ileri götürmüş oluyor MCM teknolojisini ama hiçbiryerde bir diedaki bir çekirdeğin hem kendi dieındaki hemde diğer diedaki bellek kontrolcusünü birlikte kullanıp 4 kanaldan belleğe ulaştığına dair bir yazı yok ki zaten eğer böyle birşey tasarlamış olsa AMD bunu bir çip olarak tasarlar ve tek bellek kontrolcusü bütün dielara HT ile bağlı olur ve arkasına istediğin kadar die ekleyebileceğin bir ağ kurmuş olursun.
Alışığız AMD'nin işlemcilerini önceden çok ağır olacak ama kandırma tarzında bir pazarlama yolu ile beklenti yaratmasına..