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AMD'nin 45 Watt'lık Athlon X4 işlemcisi 2.çeyrekte geliyor

10 yıl
12,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 45 Watt'lık Athlon X4 işlemcisi 2.çeyrekte geliyor
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Intel önümüzdeki ay içerisinde ısıl güç tasarımı 65 watt olarak belirlenen Core 2 Quad 9000s serisi dört çekirdekli yeni işlemcilerini kullanıma sunmayı planlıyor. AMD cephesinde ise yeni yıl hareketliliği 8 Ocak'ta lanse edilecek Phenom II X4 serisi ile başlayacak ve hareketlilik yeni modeller ile artarak devam edecek. Gelen yeni bilgilere göre firma, yeni yıl ile birlikte düşük güç tüketimli yeni işlemciler duyurmayı da planlıyor.

AMD yeni yılın ikinci çeyreği ile birlikte Athlon X4 605e işlemcisini duyuracak. 2.5GHz'de çalışacağı belirtilen işlemci, 2MB seviye 2 bellek ile gelecek ve Soket AM3 formunda olacak. Propus kod adlı işlemci, AMD'nin K10.5 mimarisini temel alacak fakat seviye 3 bellek birimine sahip olmayacak. Isıl güç tasarımı 65 watt olarak belirlenen bu işlemciyi takiben AMD, güç tüketimi daha düşük modeller de duyuracak.

Firmanın 2.1GHz ile 2.4GHz arasında çalışması beklenen bir diğer Athlon X4 işlemcisinin 45 watt'lık ısıl güç tasarımıyla geleceği bildiriliyor. Soket AM3 formunda DDR3 bellek desteği ile gelecek olan işlemci, AMD'nin 45 watt'lık ilk dört çekirdekli işlemcisi olacak gibi görünüyor. Düşük güç tüketiminin sağladığı avantajla hız aşırtma konusunda da iddialı olması beklenen yeni modelin Mayıs-Haziran döneminde gelmesi beklenebilir.


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gececi_78 10 yıl
süper bir haber :) Türkiyeye gelirmi tabi o ayrı mesele ne hikmetse zengin ülkemizde böyle 45 wattlık işlemcileri bulmak ya çok zor yada bulduğunda yurtdışı fiyatının 2 katı !
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sampiyon bilo 10 yıl
Peki black edition modelleri çıkacak mı?
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gun 10 yıl
Ben mesela 45 Watt Amd Athlon X2 kullanıyorum ve acaip memnunum çünkü inanılmaz sessiz çalıştırabiliyorum makinayı.
Yinede 4 işlemci biraz fazla daha çok 2.8 Ghz'de çalışan Phenom II X2 DDR3 destekli bir sistem şimdikinin yerine değişir o kadar çünkü şimdiki sistemim 2.3 Ghz.
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darkmet86 10 yıl
İntel paranın gözüne vurdu yaa, adamlar sırf q6600 ile götürdü malı digerlerini saymıyorum, asıl amd ne yapıcak bu ekonomik krizde, eger satmazsa o zaman görürüz durumu ki ben hiç böle bişi istemiyorum amd oyunda olsun ki bu bize yarasın...
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max975 10 yıl
tasarufu bazı özelliklerden kısarak yapmasalar iyi olacak
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01Mrt 10 yıl
AMD 2009da inşallah coşacak...
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ataman1941 10 yıl
AMD nin bir an önce yüksek saat hızlarındaki işlemcilerinin güç tüketimini elden geçirmesi lazım.Büyük bir ihtimalle bu K11 mimarisi ile gerçekleşecek gibime geliyor..
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thetrooper00 10 yıl
Devir tasarruf devri!
Tasaruftan ziyade performans açısından da oldukça iyi bir gelişme!
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
oo gelsin gelsin intele dişli rakip işlemciler lazım
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Trecc11 10 yıl
güzel haber..

düşük güç tüketimli işlemcileri dahada yaygınlaşmasını isterim
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Wilson Fisk 10 yıl
2.5GHz'de çalışacağı belirtilen işlemci, 2MB seviye 2 bellek ile gelecek ve Soket AM3 formunda olacak.


bu nasil tursu hem am3 hem 2mb?6mb 95w x4 cikaramadilar 45w cikariyorlar 2mb.
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