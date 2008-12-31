AMD'nin 45 Watt'lık Athlon X4 işlemcisi 2.çeyrekte geliyor

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Intel önümüzdeki ay içerisinde ısıl güç tasarımı 65 watt olarak belirlenen Core 2 Quad 9000s serisi dört çekirdekli yeni işlemcilerini kullanıma sunmayı planlıyor. AMD cephesinde ise yeni yıl hareketliliği 8 Ocak'ta lanse edilecek Phenom II X4 serisi ile başlayacak ve hareketlilik yeni modeller ile artarak devam edecek. Gelen yeni bilgilere göre firma, yeni yıl ile birlikte düşük güç tüketimli yeni işlemciler duyurmayı da planlıyor.

AMD yeni yılın ikinci çeyreği ile birlikte Athlon X4 605e işlemcisini duyuracak. 2.5GHz'de çalışacağı belirtilen işlemci, 2MB seviye 2 bellek ile gelecek ve Soket AM3 formunda olacak. Propus kod adlı işlemci, AMD'nin K10.5 mimarisini temel alacak fakat seviye 3 bellek birimine sahip olmayacak. Isıl güç tasarımı 65 watt olarak belirlenen bu işlemciyi takiben AMD, güç tüketimi daha düşük modeller de duyuracak.

Firmanın 2.1GHz ile 2.4GHz arasında çalışması beklenen bir diğer Athlon X4 işlemcisinin 45 watt'lık ısıl güç tasarımıyla geleceği bildiriliyor. Soket AM3 formunda DDR3 bellek desteği ile gelecek olan işlemci, AMD'nin 45 watt'lık ilk dört çekirdekli işlemcisi olacak gibi görünüyor. Düşük güç tüketiminin sağladığı avantajla hız aşırtma konusunda da iddialı olması beklenen yeni modelin Mayıs-Haziran döneminde gelmesi beklenebilir.