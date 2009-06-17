AMD'nin 95 Watt'lık Phenom II X4 945 işlemcisi satışa sunuluyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin ilk detaylarını kısa bir süre önce paylaştığımız 95 Watt'lık Phenom II X4 945 işlemcisi satışa sunuluyor. Gelen bilgilere göre firmanın ısıl güç tasarımı 95 Watt olarak belirlenen Phenom II X4 945 işlemcisi Japonya'da kullanıcılarla buluşmaya hazır. Soket AM3 formunda olan ve 3GHz'de çalışan işlemci bilindiği üzere 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor ve 6MB seviye3 bellek kapasitesiyle geliyor.
Phenom II X4 9xx serisinin 95 Watt'lık ilk temsilcilerinden birisi olan ve çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni versiyon Phenom II X4 945 modeli, Japonya'da yaklaşık 180-185$ seviyesiden raflara girecek.
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95W TDP ile yapılan iş neden 125W ve ya 140W ile yapılsın...
dikkatimi çekti Japonya'da bu resimdeki satış ilanlarında tüm detaylar yazıyor ürün hakkında.
bir de bizim satış sitelerimize bakıyorum da, çoğu içler acısı...
Link : products.amd.com/...
Bilgisi olan ?
Umarın ağustos sonu gelmiş olur...
1)İntelin tuzu kuru
2)Hayır-işlemciler kendini öne çıkartıyor zaten
3)Evet var; Rekabet.Ayrıca AMD İnteli özetle haksız rekabetten dolayı dava etti ve kazandı haberin var mı?
4)Nvidia şimdilik bi yerinde değil..Ekran kartı pazarı ona yetiyor.Bunun haricinde küçük cihazlar için İon platformuna sahip.