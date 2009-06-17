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AMD'nin 95 Watt'lık Phenom II X4 945 işlemcisi satışa sunuluyor

9 yıl
17,5b
1
33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 95 Watt'lık Phenom II X4 945 işlemcisi satışa sunuluyor
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AMD'nin ilk detaylarını kısa bir süre önce paylaştığımız 95 Watt'lık Phenom II X4 945 işlemcisi satışa sunuluyor. Gelen bilgilere göre firmanın ısıl güç tasarımı 95 Watt olarak belirlenen Phenom II X4 945 işlemcisi Japonya'da kullanıcılarla buluşmaya hazır. Soket AM3 formunda olan ve 3GHz'de çalışan işlemci bilindiği üzere 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor ve 6MB seviye3 bellek kapasitesiyle geliyor.

Phenom II X4 9xx serisinin 95 Watt'lık ilk temsilcilerinden birisi olan ve çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni versiyon Phenom II X4 945 modeli, Japonya'da yaklaşık 180-185$ seviyesiden raflara girecek.

AMD'nin 95 Watt'lık Phenom II X4 945 işlemcisi satışa sunuluyor
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Xtremee 9 yıl
İlk resimde gözüken 125w heralde çünkü işlemcinin kodundaki son harf I 125w olması lazım.95W lıkların sonu ya G yada M oluyor.i
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sahafiec 9 yıl
çok güzel bir gelişme, umarım bu şekilde devam ederler.
95W TDP ile yapılan iş neden 125W ve ya 140W ile yapılsın...

dikkatimi çekti Japonya'da bu resimdeki satış ilanlarında tüm detaylar yazıyor ürün hakkında.

bir de bizim satış sitelerimize bakıyorum da, çoğu içler acısı...
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ers999 9 yıl
Arkadaşlar duyrulur : AMD'nin sitesinde satışlar için listelenmiş durumda:
Link : products.amd.com/...
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killnOd 9 yıl
Umarim eylulde giris yapar en gec.
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ers999 9 yıl
AMD sitesinde listeyede girdi. Normal şartlar altında bu işlemcilerin ne kadar sürede TR'ye geldiğini bilen varmı acaba ?
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575m 9 yıl
X4 945 nadir olarak piyasada var ancak 125wlık versiyonu mevcut..Amdnin listesinde bile 125w olarak görünüyor,ki ne zamandır vardı. 95wlık versiyonun 15-20 gün listeye girmesini bekliyorum.
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ers999 9 yıl
Japonyada satılmaya başlamış be güzel. Acaba bu yakında Türkiyede'de satışa başlanacağı anlamına mı geliyor ?
Bilgisi olan ?
Umarın ağustos sonu gelmiş olur...
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Executor Arhentir 9 yıl
AMD nin orta segment hedefini bırakıp Intele karşı üst seviye işlemci çıkarmasnın zamanı geldi ve geçiyor.AMD gene geriden takip ediyor
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ferhat_onair 9 yıl
yahuu bu işlemci yeni mi çıkıyor daha ben e8400 ile test programlarında yerden yere vurup tokatlıyorum bu işlemciyi daha çıkmamış bile :)
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kenan109 9 yıl
95 destekli ne demek yahu :) Kurşunsuz benzin gibi. 95 watt de şuna.
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fatihcanery 9 yıl
anakartını 95 destekli olanlar icin iyi haber,anakart değştirmek zorunda kalmazlar.
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575m 9 yıl
Katren 06@Sana kendi düşüncelerimi aktarmak istiyorum;
1)İntelin tuzu kuru
2)Hayır-işlemciler kendini öne çıkartıyor zaten
3)Evet var; Rekabet.Ayrıca AMD İnteli özetle haksız rekabetten dolayı dava etti ve kazandı haberin var mı?
4)Nvidia şimdilik bi yerinde değil..Ekran kartı pazarı ona yetiyor.Bunun haricinde küçük cihazlar için İon platformuna sahip.
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575m 9 yıl
Harika. Demekki hem fiyatı X4 940 seviyesine inecek hem de 95w olacak.Yeni revizyon ile Black Edition aratmıcak bir işlemci ve 200$ altında.. Bundan dolaylı yoldan 955 Black edition fiyatının da inebileceğini düşünebiliriz. Mesela 215-225$ gibi.AM3 sisteme geçmek bir çok kesim için kolay olucak.hele ddr2 bellek kullanıp da sistem upgrade düşünenler için birebir.
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OverClocK1ng 9 yıl
AMD zaten şu an çok iyi gidiyor. Phenom II lerden itibaren tüm işlemcileri çok iyi.
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