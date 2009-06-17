AMD'nin 95 Watt'lık Phenom II X4 945 işlemcisi satışa sunuluyor

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AMD'nin ilk detaylarını kısa bir süre önce paylaştığımız 95 Watt'lık Phenom II X4 945 işlemcisi satışa sunuluyor. Gelen bilgilere göre firmanın ısıl güç tasarımı 95 Watt olarak belirlenen Phenom II X4 945 işlemcisi Japonya'da kullanıcılarla buluşmaya hazır. Soket AM3 formunda olan ve 3GHz'de çalışan işlemci bilindiği üzere 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor ve 6MB seviye3 bellek kapasitesiyle geliyor.

Phenom II X4 9xx serisinin 95 Watt'lık ilk temsilcilerinden birisi olan ve çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni versiyon Phenom II X4 945 modeli, Japonya'da yaklaşık 180-185$ seviyesiden raflara girecek.

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