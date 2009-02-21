AMD'nin çift çekirdekli Sempron X2 2300 modeli göründü

Soket AM3 formunda hazırlanan ve DDR3 bellek desteği sunan üç ve dört çekirdekli işlemcilerini pazara sunmaya başlayan AMD, giriş seviyesindeki maliyet odaklı sistemler için çift çekirdekli yeni bir işlemcisini kullanıma sundu. Firmanın Sempron serisi dahilinde hazırladığı çift çekirdekli Sempron X2 2300 modeli, sessiz sedasız bir şekilde raflardaki yerini almayı başladı.
AMD'nin düşük maliyetli yeni işlemcisi 2.2GHz'de görev yapıyor. 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Sempron X2 2300, 512Kb seviye 2 bellek kapasitesine sahip. Soket AM2+ formunda hazırlanan ve DDR2 bellek desteği sunan işlemci 65 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla geliyor. Resmi olarak Mart ayında duyurulması beklenen işlemci Intel'in çift çekirdekli Celeron E1000 serisine rakip olacak.
AMD'nin çift çekirdekli Sempron X2 2300 modelinin 20-25 Avro'luk satış fiyatı üzerinden kullanıma sunulabileceği belirtiliyor.
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EVET KARDEŞİM HAKLISIN KİMSE BİLMİYOR BENCEDE NVİDİA GT630 ALALIM 4GB OLAN 16GB RAM TAKMALIYIZ BENCE 8DE AZ ÇÜNKÜ ÖYLE OLUNCA DÜZGÜN ÇALIŞACAĞINA İNANIYORUM BENDEDE FX6200 VAR 6 ÇEKİRDEKLİ YANİ KARDEŞ İŞLEMCİLER BUNLAR!!
Linke göz atmanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle fanatikliğim yok. Belirtmek istedim.
Yeni Celeronları kullanmanızı öneririm. Eskileri kötüydü fakat yeni nesil Core 2 Duo mimarisinde üretilen Celeron E1200 hızaşırtılarak Amd 6400 e kafa tutuyor. Bundan haberiniz yoktu sanırım. Celeron E1200 kullanıcısı olarak fikrimi belirttim.
Saygılarımla.
onu da 10yuroya verirler artık...
Çokça zamandır Athlon 64 X2 3600+ kullanıyorum tek bir sorun dahi yaşamadım. Kasanıza sokmayacağınız bu işlemci maliyet odaklıdır. Dört çekirdekli işlemcilere bir dünya para harcamayacak insanlar var. İhtiyaçlarının farkında olan insanlar var. Onlara yönelik. Sonuçta internette gezinirken müzik dinlemek için dört çekirdek gerekmiyor.
Madem sorunsuz işlemci konusunda bu kadar muzdaripsiniz Intel kullanın, AMD başlıklı yazıları da es geçin. Bu kadar basit. Şu zamana kadar bu kadar abartılacak bir sorun görmedim (hatta bir sorun da görmedim ama).
Ben cidden anlamıyorum bu olayı. Bir taraf Intel şöyle Intel böyle der, diğer taraf AMD şöyle AMD böyle der. Hangisi içinize sinerse onu kullanın ya. Adamlar zorla satmıyorki size işlemcileri. Intel'i ya da AMD'yi kötüleyince ne geçiyor elinize? Kullandığınız işlemcinin sınıfına göre kıyas yaptığınızda nesi kötü geliyor size? Adamlar 30$ civarında işlemci çıkartıyor ne bekliyorsunuz; Nehalem başarımı mı? (Bu arada o 2 işlemcili değil 2 çekirdekli...)
bence sorunu kendinde aramalısın zira 2003 ten beri sorunsuz kullanıyorum ve kullanmaya devam edeceğim...
"Hediye atın dişlerine bakılmaz". Bu atasözü hemen hemen bütün kültürlerde var. Hediye değil elbet bu işlemci ama bu kadar ucuz bir şeyin de bu kadar dedikodusu yapılmaz.