AMD'nin çift çekirdekli Sempron X2 2300 modeli göründü

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Soket AM3 formunda hazırlanan ve DDR3 bellek desteği sunan üç ve dört çekirdekli işlemcilerini pazara sunmaya başlayan AMD, giriş seviyesindeki maliyet odaklı sistemler için çift çekirdekli yeni bir işlemcisini kullanıma sundu. Firmanın Sempron serisi dahilinde hazırladığı çift çekirdekli Sempron X2 2300 modeli, sessiz sedasız bir şekilde raflardaki yerini almayı başladı.

AMD'nin düşük maliyetli yeni işlemcisi 2.2GHz'de görev yapıyor. 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Sempron X2 2300, 512Kb seviye 2 bellek kapasitesine sahip. Soket AM2+ formunda hazırlanan ve DDR2 bellek desteği sunan işlemci 65 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla geliyor. Resmi olarak Mart ayında duyurulması beklenen işlemci Intel'in çift çekirdekli Celeron E1000 serisine rakip olacak.

AMD'nin çift çekirdekli Sempron X2 2300 modelinin 20-25 Avro'luk satış fiyatı üzerinden kullanıma sunulabileceği belirtiliyor.

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