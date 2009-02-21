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AMD'nin çift çekirdekli Sempron X2 2300 modeli göründü

10 yıl
12,9b
1
29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin çift çekirdekli Sempron X2 2300 modeli göründü
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Soket AM3 formunda hazırlanan ve DDR3 bellek desteği sunan üç ve dört çekirdekli işlemcilerini pazara sunmaya başlayan AMD, giriş seviyesindeki maliyet odaklı sistemler için çift çekirdekli yeni bir işlemcisini kullanıma sundu. Firmanın Sempron serisi dahilinde hazırladığı çift çekirdekli Sempron X2 2300 modeli, sessiz sedasız bir şekilde raflardaki yerini almayı başladı.

AMD'nin düşük maliyetli yeni işlemcisi 2.2GHz'de görev yapıyor. 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Sempron X2 2300, 512Kb seviye 2 bellek kapasitesine sahip. Soket AM2+ formunda hazırlanan ve DDR2 bellek desteği sunan işlemci 65 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla geliyor. Resmi olarak Mart ayında duyurulması beklenen işlemci Intel'in çift çekirdekli Celeron E1000 serisine rakip olacak.

AMD'nin çift çekirdekli Sempron X2 2300 modelinin 20-25 Avro'luk satış fiyatı üzerinden kullanıma sunulabileceği belirtiliyor.

AMD'nin çift çekirdekli Sempron X2 2300 modeli göründü
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DH Misafiri 5 yıl
kardesim bende amd kullanıcısıyım amd phenomii x6 kullanıyorum çok performanslı amd kullanmasını bilecksin.6 çekirdek amd işlemciye 1 gb ekran kartı takan tabi verim alamaz en az 2gb nvidia olcak atı readon değil.8 gb ram olcak sorunsuz kullanabilmen için amd ezik sistemler le düzgün calısmaz sorun yaratır olcaksa tam olacak
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Emey Emsal 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

kardesim bende amd kullanıcısıyım amd phenomii x6 kullanıyorum çok performanslı amd kullanmasını bilecksin.6 çekirdek amd işlemciye 1 gb ekran kartı takan tabi verim alamaz en az 2gb nvidia olcak atı readon değil.8 gb ram olcak sorunsuz kullanabilmen için amd ezik sistemler le düzgün calısmaz sorun yaratır olcaksa tam olacak


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cinayet13 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

kardesim bende amd kullanıcısıyım amd phenomii x6 kullanıyorum çok performanslı amd kullanmasını bilecksin.6 çekirdek amd işlemciye 1 gb ekran kartı takan tabi verim alamaz en az 2gb nvidia olcak atı readon değil.8 gb ram olcak sorunsuz kullanabilmen için amd ezik sistemler le düzgün calısmaz sorun yaratır olcaksa tam olacak

EVET KARDEŞİM HAKLISIN KİMSE BİLMİYOR BENCEDE NVİDİA GT630 ALALIM 4GB OLAN 16GB RAM TAKMALIYIZ BENCE 8DE AZ ÇÜNKÜ ÖYLE OLUNCA DÜZGÜN ÇALIŞACAĞINA İNANIYORUM BENDEDE FX6200 VAR 6 ÇEKİRDEKLİ YANİ KARDEŞ İŞLEMCİLER BUNLAR!!
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DH Misafiri 5 yıl
kardesim bende amd kullanıcısıyım amd phenomii x6 kullanıyorum çok performanslı amd kullanmasını bilecksin.6 çekirdek amd işlemciye 1 gb ekran kartı takan tabi verim alamaz en az 2gb nvidia olcak atı readon değil.8 gb ram olcak sorunsuz kullanabilmen için amd ezik sistemler le düzgün calısmaz sorun yaratır olcaksa tam olacak
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DH Misafiri 9 yıl
AMD'lerin bu kadar ucuzluğuna şaşırıyorum... sempron 140 çok ilginç.... sempron x2 serileride çıkmaya başladı..Celeron 4 çekirdek ne zaman gelir artık !!! Yada sempron x4'ler... gelecekte beklediğim ama var olmasına rağmen kişisel(yaygın) olmayan "çift işlemcili " anakartlar... ssd disklerin ucuzlaması... bunlar hep kafama takılanlar...
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XivA 10 yıl
celeron adından korkuyorum. ee yılların acısı galiba. rakipsiz intel in acımasız gariban avcılığı. çakaldan post, eski düşmandan dost olmaz. ben denemem kim denerse denesin % 10 - 15 yavaş olsun amd olsun. kızgınım sinirliyim intele :))
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madlive 10 yıl
forum.donanimhaber.com/...

Linke göz atmanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle fanatikliğim yok. Belirtmek istedim.
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XivA 10 yıl
ya performansa kimse birşey diyemez. bende 2 yıldır kullanıyorum 5200 ü bir gün bile mavi ekran görmedim. hatta ofise 1640 aldım 45 watt lık 1ghz de çalışırken bugün 13 derece çalıştığına şahit oldum (normalde 25-30 gezer). hiç bir sorun yok süper performans. keşke buda 45 watt segmentinde olsa hiç rakibi olmazdı. yine de uygun fiyalı sistemler için birebirdir kesinlikle sempronlar celeronlarla kıyas edilmez. celeron 233 den 1700 arası kullandım hepsinin allah b.. versin.
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madlive 10 yıl

Orjinalden alıntı: XivA

ya performansa kimse birşey diyemez. bende 2 yıldır kullanıyorum 5200 ü bir gün bile mavi ekran görmedim. hatta ofise 1640 aldım 45 watt lık 1ghz de çalışırken bugün 13 derece çalıştığına şahit oldum (normalde 25-30 gezer). hiç bir sorun yok süper performans. keşke buda 45 watt segmentinde olsa hiç rakibi olmazdı. yine de uygun fiyalı sistemler için birebirdir kesinlikle sempronlar celeronlarla kıyas edilmez. celeron 233 den 1700 arası kullandım hepsinin allah b.. versin.


Yeni Celeronları kullanmanızı öneririm. Eskileri kötüydü fakat yeni nesil Core 2 Duo mimarisinde üretilen Celeron E1200 hızaşırtılarak Amd 6400 e kafa tutuyor. Bundan haberiniz yoktu sanırım. Celeron E1200 kullanıcısı olarak fikrimi belirttim.

Saygılarımla.
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MrPerFormance 10 yıl
Kutu rengi çok hoş :)
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yonex78 10 yıl
ii güzel haber sonuçta herkesin işlemciye verecek 1000 lerce doları yok artı o parayı veripte kapasitesinin % kaçını kullanıyoruz oyun haricinde
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bycarlito 10 yıl
ewt kahriman arkadasın dediği gibi 5200 işlemciyle ben ondan sonraki cıkan amd işlemcilerin performans acısından fark göremedim.bide intellerin cift cekirdek deyip cıkarttıkları ilk t serileri gibi olmasın inş.cunku bisde sonuna kadar AMD ciyiz:)
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ecarpar 10 yıl
2 değil 20 işlemcili olsa gene kasama sokmam bu aleti ben. Nezaman düzgün bir işlemci yapacaklar bunlar diye hep sorarım kendime. gerçekten bu amd yi Sorunsuz kullanmayı başara bilen birileri varmıdır ülkemizde?
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Uzaktan Kumandan 10 yıl
o değil de altta da sanırım x2 2100 modeli var...


onu da 10yuroya verirler artık...
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AndryTR 10 yıl
Orjinalden alıntı: ecarpar

2 değil 20 işlemcili olsa gene kasama sokmam bu aleti ben. Nezaman düzgün bir işlemci yapacaklar bunlar diye hep sorarım kendime. gerçekten bu amd yi Sorunsuz kullanmayı başara bilen birileri varmıdır ülkemizde?

Çokça zamandır Athlon 64 X2 3600+ kullanıyorum tek bir sorun dahi yaşamadım. Kasanıza sokmayacağınız bu işlemci maliyet odaklıdır. Dört çekirdekli işlemcilere bir dünya para harcamayacak insanlar var. İhtiyaçlarının farkında olan insanlar var. Onlara yönelik. Sonuçta internette gezinirken müzik dinlemek için dört çekirdek gerekmiyor.

Madem sorunsuz işlemci konusunda bu kadar muzdaripsiniz Intel kullanın, AMD başlıklı yazıları da es geçin. Bu kadar basit. Şu zamana kadar bu kadar abartılacak bir sorun görmedim (hatta bir sorun da görmedim ama).

Ben cidden anlamıyorum bu olayı. Bir taraf Intel şöyle Intel böyle der, diğer taraf AMD şöyle AMD böyle der. Hangisi içinize sinerse onu kullanın ya. Adamlar zorla satmıyorki size işlemcileri. Intel'i ya da AMD'yi kötüleyince ne geçiyor elinize? Kullandığınız işlemcinin sınıfına göre kıyas yaptığınızda nesi kötü geliyor size? Adamlar 30$ civarında işlemci çıkartıyor ne bekliyorsunuz; Nehalem başarımı mı? (Bu arada o 2 işlemcili değil 2 çekirdekli...)
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sewger 10 yıl

Orjinalden alıntı: ecarpar

2 değil 20 işlemcili olsa gene kasama sokmam bu aleti ben. Nezaman düzgün bir işlemci yapacaklar bunlar diye hep sorarım kendime. gerçekten bu amd yi Sorunsuz kullanmayı başara bilen birileri varmıdır ülkemizde?


bence sorunu kendinde aramalısın zira 2003 ten beri sorunsuz kullanıyorum ve kullanmaya devam edeceğim...
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XivA 10 yıl
bende anlamadım 65watt işini.!
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zagor33 10 yıl
20-25 Euro çift çekirdek işlemci, neredeyse bedava verecek adamlar. 65 W olsa ne yazar, 45 W olsa ne yazar?

"Hediye atın dişlerine bakılmaz". Bu atasözü hemen hemen bütün kültürlerde var. Hediye değil elbet bu işlemci ama bu kadar ucuz bir şeyin de bu kadar dedikodusu yapılmaz.
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