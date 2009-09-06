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AMD'nin entegre grafik özellikli LIano işlemci ailesi DirectX 11 desteği ile geliyor

9 yıl
11,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin entegre grafik özellikli LIano işlemci ailesi DirectX 11 desteği ile geliyor
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Clarkdale kod adını taşıyan, entegre grafik özellikli masaüstü işlemcilerini önümüzdeki yılın ilk çeyreği ile birlikte pazara sunacağı belirtilen Intel'i takiben AMD-ATi de 3 yıldan fazla bir süredir konuşulmakta olan entegre grafik özellikli işlemci çözümlerini 2011 ile birlikte pazara sunacak. Konseptin fikir babası olarak gösterilen ve ATi teknolojlerini yeni nesil mikroişlemci mimarisi ile bir araye getirerek tek çatı altında sunmayı planlayan AMD'nin, Fusion kod adıyla başlayan ardından Swift adını alan ve son güncelleme ile LIano olarak tanımlanan projesi için detaylar gelmeye devam ediyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanması ve DirectX 11 destekli entegre grafik birimine sahip olması beklenen LIano kod adlı yeni nesil işlemci ailesi, Intel'in Clarkdale jenerasyonundan farklı olarak doğal tasarım anlayışı ile geliştiriliyor. Bilindiği üzere Intel entegre grafik özellikli işlemcileri için MCM (Çoklu Yonga Modülü) yaklaşımını takip ediyor. Pazara sunacağı ilk modellerde Westmere tabanlı ve çift çekirdekli 32nm işlemci zarı ile GMA X4500 jenerasyonunu temel alan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan entegre grafik birimini tek pakette sunacak olan firmanın, doğal tasarıma ne zaman geçeceği hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak çalışmaları devam eden Larrabee mimarisinin harici ekran kartlarından sonra entegre grafik çözümleri için planlandığı dolayısıyla Larrabee IGP ile doğal tasarıma geçilebileceği belirtiliyor.

AMD-ATi'nin hazırlık çalışmaları devam eden LIano kod adlı yeni nesil işlemcileri ise doğal tasarım anlayışı ile geliştiriliyor. Yani işlemci zarı ve entegre grafik birimi ayrı modüllerden ziyade monolitik bir pakette bütün bir yapı olarak sunulacaklar. Gelen bilgilere göre LIano ailesinde kullanılacak entegre grafik yongası DirectX 11 desteği sunacak ve henüz AMD tarafından açıklanmasa da muhtemelen Radeon HD 5000 serisinin giriş modellerine güç verecek RV8xx jenerasyonunu düşük güç tüketimli özel bir varyasyonunu kullanacak. Unified Video Decoder teknolojisinin geliştirilmiş bir versiyonuna da sahip olması beklenen entegre grafik birimi ile yüksek tanımlı videoların (1080p) oynatımı akıcı bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Masaüstü sistemlerin yanı sıra dizüstü bilgisayarlarda da kullanılacak olan entegre grafik özellikli işlemciler ile birlikte aynı sistemlerde tercihe bağlı olarak harici ekran kartı da kullanılabilecek.

DirectX 11 desteği ile gelecek LIano işlemci ailesi ayrıca dört çekirdekli tasarıma sahip olacağı ve 4MB bellek ile geleceği ayrıca DDR3 ve DDR3L (1.35v) bellek desteği sunacağı da AMD tarafından açıklanan resmi detaylar arasında yer alıyor. Hem masaüstü hem de mobil varyasyonları olacak LIano işlemci ailesine ek olarak AMD, ultra-taşınabilir formdaki ultra-ince tasarımlı dizüstü sistemler ve netbook gibi mini-bilgisayarlar için de yine entegre grafik özelliğine sahip olan çift çekirdekli işlemci modellerini (kod adı Ontario) de 2011 içerisinde duyurmayı planlılyor.


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yekoo 9 yıl
intelin core i serisi doğal tasarım değilmi? benmi yanlış hatırlıyorum ki...

hmm tamam gpu+cpudan bahsediyosun..
edit: düzeltme
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Seko92 9 yıl
Sanırım bazı arkadaşlar Intel'in eskisi gibi şimdikinin 3 misli fiyattan işlemci satmasını istiyorlar ki AMD başarısız olsun diye dua ediyorlar.
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AndryTR 9 yıl
Ne kadar vasıfsız yorumlar geliyor, inanamıyorum. Intel dediğiniz şirketin AR-GE bütçesi AMD'nin neredeyse tüm gelirine yakın. Bırakın da araştırsın geliştirsin. AMD gibi düşük bütçeyle bir şeyler yapmaya çalışıp rakibinize yakın işlemciler çıkarmak başarıdır. Hala tutturmuş, "yok ben olsaydım daha iyi yönetirdim" ya da "kapansın" gibi yorumlar sadece saçmalıktan ibaret. Neyi yönetiyorsunuz? Bakkal dükkanı değil bu. Geliriniz belli, pazar payınız belli, AR-GE bütçeniz belli, üretim yapan fabrikanız yok onun yerine masrafları azaltmak için döküm şirketine ortak olmuşsunuz, ne bekliyorsunuz ki şu aralar? Intel'den önce 32nm'ye geçmesini mi?

Yorum yaparken azıcık düşünüp yapın. Adamlar doğal tasarım diyor. Intel gibi ikisini yanyana koyup çıkartmayacaklar. Intel'in yanyana modelini de gördük. Hala vasat. Intel 2010 yılını MCM ile geçirecektir. Yaklaşık 2011 gibi de geçerse doğal tasarıma geçer ki bu da AMD ile yakın tarihler anlamına geliyor.

O kadar çok biliyorsanız yapın kendi işlemcinizi, biz de övünelim "bizimkiler yaptı" diye. Eğer teknoloji üretemiyorsanız, üretenlere de saygı duyun...
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XivA 9 yıl
ya ikisi bir olunca çok fazla ısı çıkmaz mı?
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Wilson Fisk 9 yıl
XivA

ya ikisi bir olunca çok fazla ısı çıkmaz mı?


cikmiyormus iste 55w TDP diyor adamlar x4'une.x2'sine 20w TDP.fazla cache yok ve gpu low voltage seklinde giris seviyesi olabilir.gpu'nun bazi islerde cpu'yu saglam solluyor ya adamlar gpu takmislar daha guclu islemci olsun diye yoksa ob anakart gibi goruntu alip oyun oynamiyoruz bununla diye dusunuyorum.
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nirvanha 9 yıl
Ne kadar boş laf üretiyoruz ya..Bırakın adamlar yapsın ,zaten masaüstü için üretmiyorlar (performans pc'leri)düşünsenize bir işletmede 100'lerce pc olan yerler var ,ekran kartından tasarruf ,enerjiden tasarruf , büyük bir pazar var ortada.Üstelik kim kazanırsa kazansın banane , intel yada amd babamın , yada ülkemin firması değil.Öte yandan zaten intel'de aynı doğrultuda çalışmıyormu?Sadece dx11 eklememiş ise , sonra ekler olmaz mı?Biz bu boş lafları ve çatışmayı bırakıp ülkemizin(çocuklarımızın)geleceğine ne katkı yapabileceğiz'i tartışalım demiyorum , artık eyleme geçelim zaten en iyi yaptığımız şey , bildiğimiz yada bilmediğimiz her konuda atıp tutmak...
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WinteR 9 yıl
2006 dan beri Fusion Fusion diye, haberler git gide cılızlaşıyor, sonunda sanırım cep telefonu veya ultramobile bişeyler çıkacak.
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
amd bence kişisel bilgisayar işlemcisi piyasasından temelli çekilmelidir rezillikten başka bişi değil 5 senedir sadece boş laf üretiyor
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KANUNI61 9 yıl
.45 ACP

ortada bilgi yokken 5870 olsun diyordum kismen tutturmusum 5000 serisinin giris modeli gayet guzel tabi alet simdi ciksaydi.2011'de bugunun 3800 serisi gibi kalabilir.bulldozer gpu olmamasina ragmen daha iyi olacaksa belki de o aleti beklemeliyiz.


intel 22 nm ye gecer amd de avucunu yalar amd nin kendi projesi intel önde varmı yaaa tep yöneticiler bi işeyaramaz amd nin ilk okul menzunuyum bunlardan daha iyi yönetirim amd de aklıbaşına geldi ama gec geldi üst seviye yönetim komple degişmesi lazım başladılar ama arkası gelmedi


katılıyorum en az 6 ay geri cekmeleri gerek 2011 de kimse bu cpu ya para vermez 6xxx serisi kartlar cıkar ozamanakadar
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CaSsErDoDo 9 yıl
bana kalırsa amd nin her ürünü güzel ama pazarlama yapması lazım birazcık reklam işine önem verirlerse çok pay kaybeder intel
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showstopper41 9 yıl
İntelin Clarkdale işlemcilerini GMA X4500 + CPU şeklinde düşünebiliriz. AMD Liano işlemcileri daha başarılı olacak gibi gözüküyor. 780G zaten GMA X4500 ü geçiyordu. On board VGA sı olmayan ucuz anakart seçeneği de sunulursa bizim için iyi bir tercih olur.
90$ a anakart + CPU + GPU üçlüsünü alabilecğiz.
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Wilson Fisk 9 yıl
henüz AMD tarafından açıklanmasa da muhtemelen Radeon HD 5000 serisinin giriş modellerine güç verecek RV8xx jenerasyonunu düşük güç tüketimli özel bir varyasyonunu kullanacak.


ortada bilgi yokken 5870 olsun diyordum kismen tutturmusum 5000 serisinin giris modeli gayet guzel tabi alet simdi ciksaydi.2011'de bugunun 3800 serisi gibi kalabilir.bulldozer gpu olmamasina ragmen daha iyi olacaksa belki de o aleti beklemeliyiz.
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KANUNI61 9 yıl
öne cekmeleri lazım yalan olur intelden 1 yılsonra cıkamaları
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tombombadil_07 9 yıl
4 çekirdek+ddr3+directx 11 güzel bir kombinasyon olur. İntel karşısında iyi pazar payı olur amd nin.
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