AMD'nin entegre grafik özellikli LIano işlemci ailesi DirectX 11 desteği ile geliyor

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Clarkdale kod adını taşıyan, entegre grafik özellikli masaüstü işlemcilerini önümüzdeki yılın ilk çeyreği ile birlikte pazara sunacağı belirtilen Intel'i takiben AMD-ATi de 3 yıldan fazla bir süredir konuşulmakta olan entegre grafik özellikli işlemci çözümlerini 2011 ile birlikte pazara sunacak. Konseptin fikir babası olarak gösterilen ve ATi teknolojlerini yeni nesil mikroişlemci mimarisi ile bir araye getirerek tek çatı altında sunmayı planlayan AMD'nin, Fusion kod adıyla başlayan ardından Swift adını alan ve son güncelleme ile LIano olarak tanımlanan projesi için detaylar gelmeye devam ediyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanması ve DirectX 11 destekli entegre grafik birimine sahip olması beklenen LIano kod adlı yeni nesil işlemci ailesi, Intel'in Clarkdale jenerasyonundan farklı olarak doğal tasarım anlayışı ile geliştiriliyor. Bilindiği üzere Intel entegre grafik özellikli işlemcileri için MCM (Çoklu Yonga Modülü) yaklaşımını takip ediyor. Pazara sunacağı ilk modellerde Westmere tabanlı ve çift çekirdekli 32nm işlemci zarı ile GMA X4500 jenerasyonunu temel alan ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan entegre grafik birimini tek pakette sunacak olan firmanın, doğal tasarıma ne zaman geçeceği hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak çalışmaları devam eden Larrabee mimarisinin harici ekran kartlarından sonra entegre grafik çözümleri için planlandığı dolayısıyla Larrabee IGP ile doğal tasarıma geçilebileceği belirtiliyor.

AMD-ATi'nin hazırlık çalışmaları devam eden LIano kod adlı yeni nesil işlemcileri ise doğal tasarım anlayışı ile geliştiriliyor. Yani işlemci zarı ve entegre grafik birimi ayrı modüllerden ziyade monolitik bir pakette bütün bir yapı olarak sunulacaklar. Gelen bilgilere göre LIano ailesinde kullanılacak entegre grafik yongası DirectX 11 desteği sunacak ve henüz AMD tarafından açıklanmasa da muhtemelen Radeon HD 5000 serisinin giriş modellerine güç verecek RV8xx jenerasyonunu düşük güç tüketimli özel bir varyasyonunu kullanacak. Unified Video Decoder teknolojisinin geliştirilmiş bir versiyonuna da sahip olması beklenen entegre grafik birimi ile yüksek tanımlı videoların (1080p) oynatımı akıcı bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Masaüstü sistemlerin yanı sıra dizüstü bilgisayarlarda da kullanılacak olan entegre grafik özellikli işlemciler ile birlikte aynı sistemlerde tercihe bağlı olarak harici ekran kartı da kullanılabilecek.

DirectX 11 desteği ile gelecek LIano işlemci ailesi ayrıca dört çekirdekli tasarıma sahip olacağı ve 4MB bellek ile geleceği ayrıca DDR3 ve DDR3L (1.35v) bellek desteği sunacağı da AMD tarafından açıklanan resmi detaylar arasında yer alıyor. Hem masaüstü hem de mobil varyasyonları olacak LIano işlemci ailesine ek olarak AMD, ultra-taşınabilir formdaki ultra-ince tasarımlı dizüstü sistemler ve netbook gibi mini-bilgisayarlar için de yine entegre grafik özelliğine sahip olan çift çekirdekli işlemci modellerini (kod adı Ontario) de 2011 içerisinde duyurmayı planlılyor.