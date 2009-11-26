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AMD'nin eski Linux mühendislik yöneticisi Palm'e geçti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin eski Linux mühendislik yöneticisi Palm'e geçti
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Açık kaynak yazılım dünyasının yakından tanıdığı, AMD'de ekran kartları için Linux sürücülerinden sorumlu olan Matthew Tippet, Palm'e geçti. AMD içerisinde Linux sürücülerinin yaygınlaşması için büyük efor sarf eden mühendislik yöneticisi Mathhew Tippet, aynı zamanda Linux dünyasının saygın sitelerinden birisi olan Phoronix için Phoronix test paketinin geliştiricileri arasında yer alıyordu.

ATi Radeon HD 5800 serisinin lansmanında, Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör kullanımına getirdikleri yenilikleri anlatan ve 24 adet LCD monitörü kullanarak yaptığı dikkat çekici sunumla akıllarda kalan Tippet, kısa bir süre önce AMD'den ayrılmıştı. Ancak yakın zamanda Linkedin profilini güncelleyen Tippet, açıklamasında akıllı telefon üreticisi Palm'e çekirdek yönetim sorumlusu olarak geçtiğini açıkladı.

Pre modeliyle birlikte webOS platformuna ağırlık vereceğini açıklayan Palm'in, Linux dünyasının saygın isimlerinden Matthew Tippet ile nasıl bir strateji izleyeceğini ise zaman gösterecek.


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sadtneverdie 10 yıl
sürekli amd den birileri biryerlere geçiyor.
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WinteR 10 yıl
Bir de şöyle bakmak lazım, iyi takımın oyuncuları her zaman başka takımların gözleri önündedir ve genelde transfer olurlar. Yalnız yerini doldurabilmek önemli.
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