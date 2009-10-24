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AMD'nin Fusion işlemcilerinde DirectX 11 destekli GPU kullanılacak

9 yıl
10,1b
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11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Fusion işlemcilerinde DirectX 11 destekli GPU kullanılacak
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İlk defa 2006 yılında anons edilen Fusion kod adlı işlemci projesi için AMD'nin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Merkezi işlem birimi ve entegre grafik çekirdeğini tek bir çatı altında buluşturan ve firma tarafından L1ano olarak tanımlanan yeni işlemci tasarımının 2011 yılında hazır olması beklenirken, olması muhtemel teknik detaylar da netleşmeye devam ediyor. Projeyi ilk telaffuz eden isim olmasına karşın benzer yaklaşımla hazırlanan Intel işlemcilere göre bir sene gecikmeli olarak lanse edilecek L1ano işlemci ailesinin DirectX 11, SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni nesil teknolojilere destek vermesi bekleniyor.

Bulldozer mimarisinde tasarım çalışmalarına devam eden AMD, ilk jenerasyon Fusion işlemcilerinde, önümüzdeki sene içerisinde ciddi bir revizyon güncellemesine gidilmesi beklenen Phenom II (K10.5) mimarisini kullanacak. Yeni revizyon ile birlikte ısıl güç tasarımındaki iyileşmelerin yüksek saat hızına sahip modeller konusunda AMD'nin önünü açacağı belirtilirken, özellikle çift çekirdekli L1ano işlemcilerinde 3GHz'in üzerinde saat hızlarının görülebileceği belirtiliyor. Clarkdale ve Arrendale serisi Intel işlemcilere kıyasla doğal tasarımıyla farklılık yaratacağı belirtilen yeni işlemci ailesi, entegre grafik birimiyle de öne çıkacak gibi görünüyor. AMD, Fusion işlemcilerinde Radeon HD 5000 serisinin orta segmente konumlandırılacak Park kod adlı mobil grafik yongasının özel bir varyasyonunu kullanacak.

Harici çözümlerde 8 Watt ve 15 Watt ısıl güç tasarımına sahip olacağı belirtilen Park GPU'sunun L1ano tasarımındaki entegre versiyonunun dahadüşük ısıl güç tasarımına sahip olması bekleniyor. DirectX 11 ile birlikte 3. jenerasyon Unified Video Decoder (UVD 3) motoruna sahip olacak entegre grafik birimi sayesinde L1ano işlemci ailesinin gelişmiş video yeteneklerine sahip olacağı öngörülüyor. Entegre bellek kontrolcüsünün 1600MHz'e kadar DDR3 desteği sunacağı belirtilen L1ano ailesiyle birlikte aynı platform kapsamında Hudson M2 kod adını taşıyan yeni bir güney köprüsü de devreye girmiş olacak.

USB 3.0, SATA-III, 4x PCIe ve RAID desteği gibi özelliklere sahip olacak yeni güney köprüsü, platform bazında AMD'nin önemli silahlarından birisi olacak gibi görünüyor. Entegre grafik özellikli L1ano işlemci ailesini Sabine platform kapsamında hazırlayan AMD, Fusion işlemcileriyle birlikte 128-bit olacağı ve her çekirdek için en az 4 iş parçacığınına destek veren eş zamanlı çoklu izlek desteği sahip olacağı konuşulan Bulldozer mimarisini de herhangi bir erteleme olmadığı takdirde 2011 yılında duyurmayı planlıyor. AMD'nin işlemci pazarındaki geleceği adına oldukça önemli gelişmelere ev sahipliği yapacak 2011 yılında sektör devi Intel ise Sandy Bridge mimarisini temel alan işlemcilerini yaygınlaştırmaya ve 22nm üretim teknolojisi için somut adımlar atmayı planlıyor.


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ert-ek 9 yıl
Türkforce arkadaşa katılıyorum aslında, üreticiler artık L3 belleksiz ama GHz bazında hızlı ve ucuz ofis bilgisayarları için işlemci üretiyor.
AMD ve İntel'in CPU+GPU kılıflı üretimlerinden anlaşılan ofis değil HTPC sistemlere yönelmek. AMD nin zaten athlonII + G785 sistemler ile ofis pc leri hazır. Teknoloji ile insanlar artık evlerinde dvd player + sinema sistemi vs. yerine tek kasa içindeki HD oynatabilen bir HTPC yeterli oluyor. Görüyoruz ki artık monitör ve TV arasında fazla fark bile kalmadı.(28-30" monitörler üretildi, 32" lcd tvler)
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gerbay 9 yıl
bazı arkadaşlar herşeye oyun gözlüğü takarak bakıyorlar, ofiste kullanmak için fazla buluyorlar kartların özelliklerini. bu bence çok dar görüşlü bir yaklaşım.. hayat oyun oynamaktan ve oyun oynatmaktan ibaret değil. adam ofisinde 3d dizaynlar yapıyor olabilir, çeşitli simülasyonlar yapıyor olabilir. siz şimdi diyeceksiniz ki onlar zaten çok daha güçlü kartlar alıp kullanıyordur. böyle birşey de yok. bu çözüm çok mantıklı bir çözüm.
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the_guardian87 9 yıl
Abi bu nm ler nereye kadar düşecek çok merak ediyorum 120 nm den 22 nm ye kadar inmeyi başardılar daha sonra ne olacak 0 nm? :D:D
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stradosphere 9 yıl
@sertacaygun
Adam iş yerine neden 5870 ve phenom 2 alsın kardeşim adamın zorumu var.ATI 3xxx veya nvidia 9series seçeneklerinden birisi uyar zaten adam oyun mu oynayacak iş yerinde.
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WinteR 9 yıl
Pazarlama stratejisi, anakarttan çıkar işlemciye tak, birde 2011 yılında çıkıcak, çok traş.
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sertacaygun 9 yıl
Turkforce'a katılıyorum. Amaç başta ofis olmak üzere "iş görmesi" mantığıyla yapılıyorlar.
5870 ve AMD Phenom X4 955'i bir pakete soksalar neyle soğutacaklar, nasıl sığdıracaklar...
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VenomS 9 yıl
bence tasarım, video işleme ve diğer openCL kullanılcak alanlarda iyi iş yaparlar ama 10,5 yerine buldozer+HD5000 serisi olsa çok daha iyi olur gibine geliyor. hissettiğim birşeyde artık anakartlar yapısal olarak çok değişeceğe benziyor kusey ve güney köprüleri hiç olmama ihtimali var.
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Turkforce 9 yıl
Amaç zaten performanslı ekran kartlarının yerini alması değil, ofis kullanımlarında yeterli olacak seviyede düşük güç tüketen sistemler hazırlamak.
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TELESCOPE 9 yıl
sistem olarak ,güç tüketimindeki yararı hadeflenmiş gibi
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Father Torque 9 yıl
İşlemci içinde orta segment 5000 serisi GPU yapabilirlerse giriş ürünü için yeterli olur ancak bu tip GPU+CPU'ların daha uzun süre performanslı ekran kartlarının yerini alacaklarını düşünmüyorum.
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