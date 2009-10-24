AMD'nin Fusion işlemcilerinde DirectX 11 destekli GPU kullanılacak

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İlk defa 2006 yılında anons edilen Fusion kod adlı işlemci projesi için AMD'nin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Merkezi işlem birimi ve entegre grafik çekirdeğini tek bir çatı altında buluşturan ve firma tarafından L1ano olarak tanımlanan yeni işlemci tasarımının 2011 yılında hazır olması beklenirken, olması muhtemel teknik detaylar da netleşmeye devam ediyor. Projeyi ilk telaffuz eden isim olmasına karşın benzer yaklaşımla hazırlanan Intel işlemcilere göre bir sene gecikmeli olarak lanse edilecek L1ano işlemci ailesinin DirectX 11, SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni nesil teknolojilere destek vermesi bekleniyor.

Bulldozer mimarisinde tasarım çalışmalarına devam eden AMD, ilk jenerasyon Fusion işlemcilerinde, önümüzdeki sene içerisinde ciddi bir revizyon güncellemesine gidilmesi beklenen Phenom II (K10.5) mimarisini kullanacak. Yeni revizyon ile birlikte ısıl güç tasarımındaki iyileşmelerin yüksek saat hızına sahip modeller konusunda AMD'nin önünü açacağı belirtilirken, özellikle çift çekirdekli L1ano işlemcilerinde 3GHz'in üzerinde saat hızlarının görülebileceği belirtiliyor. Clarkdale ve Arrendale serisi Intel işlemcilere kıyasla doğal tasarımıyla farklılık yaratacağı belirtilen yeni işlemci ailesi, entegre grafik birimiyle de öne çıkacak gibi görünüyor. AMD, Fusion işlemcilerinde Radeon HD 5000 serisinin orta segmente konumlandırılacak Park kod adlı mobil grafik yongasının özel bir varyasyonunu kullanacak.

Harici çözümlerde 8 Watt ve 15 Watt ısıl güç tasarımına sahip olacağı belirtilen Park GPU'sunun L1ano tasarımındaki entegre versiyonunun dahadüşük ısıl güç tasarımına sahip olması bekleniyor. DirectX 11 ile birlikte 3. jenerasyon Unified Video Decoder (UVD 3) motoruna sahip olacak entegre grafik birimi sayesinde L1ano işlemci ailesinin gelişmiş video yeteneklerine sahip olacağı öngörülüyor. Entegre bellek kontrolcüsünün 1600MHz'e kadar DDR3 desteği sunacağı belirtilen L1ano ailesiyle birlikte aynı platform kapsamında Hudson M2 kod adını taşıyan yeni bir güney köprüsü de devreye girmiş olacak.

USB 3.0, SATA-III, 4x PCIe ve RAID desteği gibi özelliklere sahip olacak yeni güney köprüsü, platform bazında AMD'nin önemli silahlarından birisi olacak gibi görünüyor. Entegre grafik özellikli L1ano işlemci ailesini Sabine platform kapsamında hazırlayan AMD, Fusion işlemcileriyle birlikte 128-bit olacağı ve her çekirdek için en az 4 iş parçacığınına destek veren eş zamanlı çoklu izlek desteği sahip olacağı konuşulan Bulldozer mimarisini de herhangi bir erteleme olmadığı takdirde 2011 yılında duyurmayı planlıyor. AMD'nin işlemci pazarındaki geleceği adına oldukça önemli gelişmelere ev sahipliği yapacak 2011 yılında sektör devi Intel ise Sandy Bridge mimarisini temel alan işlemcilerini yaygınlaştırmaya ve 22nm üretim teknolojisi için somut adımlar atmayı planlıyor.