AMD'nin Fusion tabanlı Ontario işlemcileri için saat hızları netleşiyor

AMD'nin yıl sona ermeden duyurmayı planladığı Bobcat tabanlı Fusion işlemcilerine ait detaylar netleşiyor. Ontario kod adını taşıyan düşük güç tüketimli Fusion işlemcilerinin gömülü sistemlere özel versiyonlarını içeren bazı dökümanlar gün ışığına çıktı. 40nm üretim teknolojisiyle Tayvanlı yarıiletken üreticisi TSMC'nin tesislerinden çıkacak olan Ontario işlemci ailesi modeline göre 800MHz ile 1.6GHz arası saat hızlarına sahip olacak gibi görünüyor. Ancak bahsi geçen dökümanların 7/24 açık kalan gömülü sistemlere özel olduğu düşünülürse aynı işlemcilerin netbook ve notebook versiyonlarında daha yüksek saat hızlarını görmemiz de güçlü bir ihtimal olarak karşımıza çıkıyor.

AMD'nin gömülü sistemler için hazırladığı en güçlü Ontario işlemcisi T56N kod adını taşıyor. 1.6GHz'de çalışan işlemcinin 64Kb Seviye 1 ve her çekirdek için 512Kb olmak üzere toplamda 1MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor. DirectX 11 destekli entegre grafik birimine yer verilen işlemci, entegre bellek kontrolcüsü ile 1333MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunuyor. AMD'nin Digital Media Xpress Teknolojisini de destekleyen yeni işlemci, farklı uygulama alanları için Sanallaştırma Teknolojisini de destekliyor. Isıl güç tasarımı 18 Watt olan işlemci FT1 olarak tanımlanan 413-BGA paket tasarımına sahip olan işlemcinin, üretime hazır örnekleri son çeyrekte, hacimli satışının ise ilk çeyrekte dağıtılacağı bilgisi, elimize ulaşan dökümanlardaki detaylar arasında yer alıyor.

Ontario işlemci ailesinin diğer modelleri arasındaki farkları genelde saat hızları ve ısıl güç tasarımları belirlerken, dikkat çeken bazı modeller de yok değil. Tamamı 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemci modellerinden ısıl güç tasarımı 5 Watt olan T24L dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Entegre grafik birimine sahip olmadığı (kapalı geliyor?) belirtilen işlemci, tek çekirdekli bir yapıya sahip ve 512Kb Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. Yine dökümanlara göre 2017 yılına kadar satışı sürecek olan gömülü sistemlere özel Ontario (eOntario) işlemcilerinin, özellikle Uzakdoğulu üreticiler tarafından alternatif sistem tasarımlarında da kullanılmaları kuvvetle muhtemel görünüyor.