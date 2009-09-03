AMD'nin LIano kod adlı Fusion işlemci ailesi, 32nm üretim teknolojisi ile hazırlanıyor

Clarkdale kod adını taşıyan entegre grafik özellikli masaüstü işlemcilerini yeni yıl ile birlikte kullanıma sunmaya hazırlanan Intel'in aksine konsepti ortayan atan AMD cephesinde ise benzer özellikteki işlemcilerin 2011'den önce gelmesi beklenmiyor. Fusion kod adıyla anons edilen ve süreç içerisinde önce Swift, son yapılan Analist Günü etkinliğinde ise LIano olarak anılan entegre grafik özellikli işlemcilerin muhtemel özellikleri netleşmeye başlıyor. Intel çözümlerine kıyasla ATi teknolojisi sayesinde daha yüksek grafik performansı sunacağı iddia edilen LIano işlemci ailesi 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor.

Önümüzdeki yılın muhtemelen ikinci yarısında 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk işlemci modellerini duyurması beklenen AMD, 2011 için çalışmaları devam eden radikal girişimlerini de 32nm üretim süreciyle hazırlamayı planlıyor. Aynı dönem içerisinde hem yeni nesil Bulldozer mimarisini hem de entegre grafik özellikli LIano işlemci ailesini tanıtacak olan AMD, gelen bilgilere göre entegre grafik özellikli işlemcilerinde hem DDR3 hem de DDR3L (çalışma gerilimi 1.35v, DDR3'lerde 1.5v) desteği sunacağı ayrıca işlemcilerin 128-bit kayar nokta hesaplama ünitesine sahip olacağı ifade edilmekte.

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Masaüstü veya mobil platformlar için uPGA ve BGA olmak üzere iki farklı soket mimarisi ile hazırlanacağı belirtilen LIano işlemci ailesinde hem çift çekirdekli, hem de dört çekirdekli modellerin olacağı ve ısıl güç tasarımının yani TDP seviyesinin modeline göre 20 Watt ile 55 Watt arasında olacağı ifade edilmekte. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 2011 için planlanan LIano işlemci ailesinin entegre grafik biriminin hangi özelliklere sahip olacağı henüz netlik kazanmış olmasa bile son gelen bilgilere göre, AMD'nin LIano işlemci ailesinde DirectX 11 destekli yeni bir entegre grafik tasarımına yer verebileceğini işaret ediyor.

Bellek kapasitesinin 4MB olacağı belirtilen LIano işlemci ailesinin üzerinde durulan bir diğer önemli noktası ise, işlemci ve entegre grafik biriminin tek zar içerisinde doğal bir tasarım ile sunulacağı. Bilindiği üzere Intel'in Clarkdale kod adını taşıyan işlemcilerinde, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemci çekirdekleri, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan entegre grafik birimiyle tek bir paket içerisinde iki ayrı yapı olarak bir araya getirilmekte. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için farklı varyasyonları olacak LIano ile birlikte AMD, ultra-taşınabilir sistemler için yine entegre grafikli Ontario işlemci ailesini de tanıtacak.