Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'nin LIano kod adlı Fusion işlemci ailesi, 32nm üretim teknolojisi ile hazırlanıyor

9 yıl
15,3b
1
30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Clarkdale kod adını taşıyan entegre grafik özellikli masaüstü işlemcilerini yeni yıl ile birlikte kullanıma sunmaya hazırlanan Intel'in aksine konsepti ortayan atan AMD cephesinde ise benzer özellikteki işlemcilerin 2011'den önce gelmesi beklenmiyor. Fusion kod adıyla anons edilen ve süreç içerisinde önce Swift, son yapılan Analist Günü etkinliğinde ise LIano olarak anılan entegre grafik özellikli işlemcilerin muhtemel özellikleri netleşmeye başlıyor. Intel çözümlerine kıyasla ATi teknolojisi sayesinde daha yüksek grafik performansı sunacağı iddia edilen LIano işlemci ailesi 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor.

Önümüzdeki yılın muhtemelen ikinci yarısında 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk işlemci modellerini duyurması beklenen AMD, 2011 için çalışmaları devam eden radikal girişimlerini de 32nm üretim süreciyle hazırlamayı planlıyor. Aynı dönem içerisinde hem yeni nesil Bulldozer mimarisini hem de entegre grafik özellikli LIano işlemci ailesini tanıtacak olan AMD, gelen bilgilere göre entegre grafik özellikli işlemcilerinde hem DDR3 hem de DDR3L (çalışma gerilimi 1.35v, DDR3'lerde 1.5v) desteği sunacağı ayrıca işlemcilerin 128-bit kayar nokta hesaplama ünitesine sahip olacağı ifade edilmekte.

AMD'nin LIano kod adlı Fusion işlemci ailesi, 32nm üretim teknolojisi ile hazırlanıyor
Tam Boyutta Gör

Masaüstü veya mobil platformlar için uPGA ve BGA olmak üzere iki farklı soket mimarisi ile hazırlanacağı belirtilen LIano işlemci ailesinde hem çift çekirdekli, hem de dört çekirdekli modellerin olacağı ve ısıl güç tasarımının yani TDP seviyesinin modeline göre 20 Watt ile 55 Watt arasında olacağı ifade edilmekte. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 2011 için planlanan LIano işlemci ailesinin entegre grafik biriminin hangi özelliklere sahip olacağı henüz netlik kazanmış olmasa bile son gelen bilgilere göre, AMD'nin LIano işlemci ailesinde DirectX 11 destekli yeni bir entegre grafik tasarımına yer verebileceğini işaret ediyor.

Bellek kapasitesinin 4MB olacağı belirtilen LIano işlemci ailesinin üzerinde durulan bir diğer önemli noktası ise, işlemci ve entegre grafik biriminin tek zar içerisinde doğal bir tasarım ile sunulacağı. Bilindiği üzere Intel'in Clarkdale kod adını taşıyan işlemcilerinde, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemci çekirdekleri, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan entegre grafik birimiyle tek bir paket içerisinde iki ayrı yapı olarak bir araya getirilmekte. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için farklı varyasyonları olacak LIano ile birlikte AMD, ultra-taşınabilir sistemler için yine entegre grafikli Ontario işlemci ailesini de tanıtacak. 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sadtneverdie 9 yıl
intel şimdiden çıkarıyor 2011 e kadar kolayca yakalar amd yi... yakalamasada millet işlemcileri almış olur amd çok geriden geliyor hadi nm de geriden geliyorduda yeni bir teknolojide 1 sene geç gelmek çok kötü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X Files 9 yıl
Entegre grafik çözümü ilk olarak yanılmıyorsam AMD nin yol haritasında vardı veya biz öyle biliyorduk yani intel de böyle bir düşünceye sahipti çalışmalara başlamıştı ve olay sonradan lanse edildi.

Herneyse;

AMD nin Intel'e oranla bu konuda yada bu segmentte eğer yeteri kadar ürün yelpazesi geniş olursa daha başarılı olacağına inanıyorum. Gerçi IGP sektöründe daha fazla pazar payına sahip olmasına karşın hatta IGP ler yüzünden GPU genel sektörde adetsel olarak pazarın lideri olmasına karşın masa üzeri gerekse mobil sektördeki intel in hegomonyası ciddi ölçüde sekteye uğrayabilir.

İşlemci üzerinde grafik yongasının bulunması fikri sadece Nvidia için endişe verici bir çözüm alternatifi olsa gerek. Zira hiç bir şekilde bu segmentte var olması şuan için söz konusu değil ve AMD ve/veya Intel'in bu sektöre Nvidia yı sokmak gibi bir niyeti olduğunu düşünmüyorum.

Pek tabi ofis ve belkide HTPC' lerde tercih edilebilir bir işlemci ailesi olması itibarı ile AMD fiyat odaklı yaklaşımını sürdürürse bence bu segmentteki pazar payı ilk defa Intel e karşı ciddi artış gösterebilir.

İlave edeyim;

Aklımdaydı fakat belirtmeyi unutmuşum. AMD nin olası başarısının altında yatabilecek en büyük neden ATI nin grafik sektöründeki tecrübesinden doğan avantajlar sayesinde olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 9 yıl
biraz geç hamle amd,elini çabuk tut.intel kaymağını yiyecek yine sıyırmak zorunda kalacaksın sen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 9 yıl
Gpu anakartta kalmalı ve sistemdeki ddr3leri kullanmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gt95 9 yıl
iyi bir haber. rekabet olsun ucuzlasin artik islemciler haber icin tesekkurler fx57 kardesim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wilson Fisk 9 yıl
Bu İşlemcilerde L3 olacak mı bilinmez ama 4x1 MB L2 şeklinde olursa performans olarak mevcut 2 MB L2 (4x512 KB) + 6 MB L3'lü tasarımdan aşağı kalır yanı olmaz. Ayrıca daha az yer kaplar, daha az ısı üretir. Ayrıca doğal tasarım olmaları nedeniyle CPU+GPU tabanlı İşlemcilerinden çok daha az transistör içerecektir.

Yol haritasında da görüleceği üzere AMD Fusion İşlemcileri ile Taşınabilir, Giriş ve Orta Masaüstü seviyeyi domine edecek. Sadece üst seviye Masaüstü sistemler Bulldozer İşlemcilerinden oluşacak.

2011'den itibaren CPU ve GPU ile birlikte APU (Accelerated Processing Unit) terimi de bolca kullanılacak gibi.


L3 olmaz bence.gpu'dan yer kalmamis demek ki cacheye ya da gerek yok kullanmadik ki daha once bu tip alet bilemiyoruz.gecen bir baslikta bulldozer herkesin aldigi alet fusion mu pro alet olur diyorduk simdi tersi mi oldu iyi.cpu+gpu aletlere apu mu deniyor bak bunu ogrendigimiz iyi oldu ugrasmayiz.2011'de 4 cekirdek demek ki amd bile inanmiyor yazilim dunyasinin bir yere gidecegine ya da gene gpu yuzunden yer kalmadi.x6 masaustu istanbul cikariyor ama cikariyor iste imkanimiz var cikaralim hesabi gerekli diye degil.55 TDP x4 apu alet icin cilgin yalniz ozel sogutma icat edecekler bu alete diye hayal ediyordum basit bir fanla sogutacaz demek ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 9 yıl
AMD bu mimariyle Nehalem'lerle baş edebilecek lakin Intel de bir sonraki mimariye (Sandy Bridge) geçmiş olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wilson Fisk 9 yıl
2010 ikinci yarisinda 32nm gelecek 2011'de 32nm'ye devam mi iyi degil intel 32nm'yi seneye eskitir.2011 basinda cikacak bu aletler ondan diyelim bari.


TDP seviyesinin modeline göre 20 Watt ile 55 Watt arasında olacağı ifade edilmekte.


yav hani TDP limiti olacakti guclu gpu konamazdi bu degerler kus gibi ne is gpu'lu islemcinin degeri bu kadar mi olur x2 20w?


AMD'nin LIano işlemci ailesinde DirectX 11 destekli yeni bir entegre grafik tasarımına yer verebileceğini işaret ediyor


eski bisi koymayacaklar demek ki yeni bir sey olacak ama benim dedigim gibi 5870 filan olmayacak anlasilan ama yeni.

4mb cekirdek basinadir umarim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 9 yıl
ne kadar iyi olursa olsun bizim millet kör gibi intel alır, aynı nvidia aldığı gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zimmerit 9 yıl
AMD bu sefer sağlam geliyor gibi işlemcilerin grafik performansı intelden daha fazla olacağı kesin belki işlem gücü bakımındanda daha iyi olursa fiyatıda uygun olursa piyasayı kasıp kavurur bu işlemciler bekleyip görücez bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15338 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
cpu, amd ve
2 etiket daha detay İşlemci
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Online Alışveriş Hakkında Her Şey 9 yıl Championship Manager 2010 Lansmanı Röportajı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim