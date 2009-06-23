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AMD'nin Phenom II Black Edition TWKR işlemcisi için geri sayım başladı

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Phenom II Black Edition TWKR işlemcisi için geri sayım başladı
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AMD'nin ilk detayları bir süre önce gün ışığına çıkan Phenom II Black Edition TWKR işlemcisi için geri sayım başladı. Yüksek performanslı oyuncu sistemleriyle tanınan Maingear PC'nin kurucusu Wallace Santos, Phenom II Black Edition TWKR ile gerçekleştirilen testlerden bir görüntü de yayımladı. AMD tarafından henüz izin verilmediği için işlemcinin teknik detaylarını ve test sonuçlarını açıklayamayan Santos, 30 Haziran tarihini işaret ediyor ve Phenom II Black Edition TWKR ile detayları o tarihte açıklayacağını belirtilyor.

Phenom II Black Edition TWKR işlemcisiyle ilgili henüz somut herhangi bir veri bulunmamakla birlikte işlemcinin Phenom II 955 BE'den daha iyi hız aşırtma başarımı sunması bekleniyor.


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dante38 9 yıl
3.5 gibime geliyor.955 in overclocklu versiyonu gibi bişi galiba...
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Alper# 9 yıl
Hep aynı taktik ısıtıp tekrar önümüze koyuyorlar

Gizemlilik katıp adamların alma hırsını artırıyor.. 4ghz den yüksek değilse yüzüne bile bakma
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fatihcanery 9 yıl
core i7'yi geçer kesin :D
Özel kutusu olduğuna göre fiyatı da güzeldir bu işlemcinin,bari 955'ten bariz iyi olsa
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RaptorFX 9 yıl
Vay be adamlar amd nin isteklerine uyuyor. Bazı siteler sirf dünyada ilk ayağı çekmek için izinsiz bütün görüntüleri yayınlıyor (!). Tebrik etmek lazım adamları.
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winnerS 9 yıl
Bildiğim kadarıyla bu işlemci oem üreticilerine yani kendi pclerini toplayan firmalara satılacak son kullanıcıya değil.
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WinteR 9 yıl
Bir işlemciyi max. oc. seviyesine getirip piyasaya sürmenin ne gizemi olabilir ki. Hele bide aynı mimari, aynı cache değerleri varsa ?
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OverClocK1ng 9 yıl
Gizem katıp adamı merakta bırakıp ağzımızı yüzümüzü sulandırıyorlar. :)
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VenomS 9 yıl
bence amd sitesinden baktığım kadarı ile opteron "istanbul" altı çekirdekli ve tpd değerleri 75w( işlemci özellikleri )olduklarını ve rev D0 görünce yeni seri Phenom 2 serileri olabileceğini ve umarım intelin HT(yeni adı ile SVT) ile gelirse yani sanal çekirdeklerle iyi bir adım atmış olurlar
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sertacaygun 9 yıl
3.5+ GHz olur büyük ihtimâl. Ama çok gizemli işlemci.
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killnOd 9 yıl
Umarim 95w TDP olur islemci.3.4 BE dan assagi olacagini sanmiyorum.Birde adm hiz rekoru yalnis aklimda kalmadiysa 7ghz di belki bu islemciyle 8ghz yi bulabilirler yeni bir rekora imza atabilir bu islemci.
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natmaca 9 yıl
phenom ii 42 ismi ii olmus :D
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Kimkim 9 yıl
İlginç bir işlemci. Bari hızını saklamasaydınız. Ben 3.3 ya da 3.5 gibi okudum ama çıktığında görürüz. Zaten bu işlemcinin 3.2'den yüksek bir hızda geleceğini tahmin ediyorum. Yani 3.5 olabilir. Fakat hava soğutmayla daha ne kadar hız aşırtılır orası meçhul. 4.5'e mi çıkacak acaba?
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Abuz 9 yıl
Fiyatı ne kadar olur acep ?
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