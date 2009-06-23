AMD'nin Phenom II Black Edition TWKR işlemcisi için geri sayım başladı

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AMD'nin ilk detayları bir süre önce gün ışığına çıkan Phenom II Black Edition TWKR işlemcisi için geri sayım başladı. Yüksek performanslı oyuncu sistemleriyle tanınan Maingear PC'nin kurucusu Wallace Santos, Phenom II Black Edition TWKR ile gerçekleştirilen testlerden bir görüntü de yayımladı. AMD tarafından henüz izin verilmediği için işlemcinin teknik detaylarını ve test sonuçlarını açıklayamayan Santos, 30 Haziran tarihini işaret ediyor ve Phenom II Black Edition TWKR ile detayları o tarihte açıklayacağını belirtilyor.

Phenom II Black Edition TWKR işlemcisiyle ilgili henüz somut herhangi bir veri bulunmamakla birlikte işlemcinin Phenom II 955 BE'den daha iyi hız aşırtma başarımı sunması bekleniyor.