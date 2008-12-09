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AMD'nin Phenom II fiyatları gün ışığına çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Phenom II fiyatları gün ışığına çıktı
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AMD'nin resmi lansmanını 8 Ocak'ta yapması beklenen Deneb kod adlı Phenom II X4 ailesinin fiyaltarı gün ışığına çıktı. Daha önceki haberlerimizde firmanın en hızlı Phenom II X4 işlemcisi olması beklenen Phenom II X4 940 Black Edition modelinin Intel'in en yavaş Core i7 modelinden daha uygun fiyatla satışa sunulacağını ifade etmiştik.

EE Times, 8 Ocak'ta lanse edilecek Phenom II modellerinin fiyatlarını açıkladı. Planlanan lansman fiyatlarına göre 3GHz'de çalışan, 8MB (2MB L2 ve 6MB L3) bellek ile donatılan ve daha yüksek hız aşırtma potanisyeli için çarpan kilidi açık olarak gelen Soket AM2+ formundaki Phenom II 940 Black Edition yurt dışında 275$'lık etiket fiyatı üzerinden satışa sunulacak.

2.8GHz çalışan ve çarpan kilidi kapalı olarak gelecek olan Phenom II X4 920 ise 235$ seviyesinden kullanıcıların karşısına çıkacak. AMD'nin takip edeceği fiyatlandırma stratejisine göre, Intel yeni bir fiyat indirimine gitmezse, Phenom II X4 920, Intel'in Core 2 Quad 8300/9300, Phenom II X4 940 Black Edition ise Core 2 Quad 9400 modeliyle aynı fiyat seviyesinde olacak.


http://www.reghardware.co.uk/2008/12/08/amd_rolls_out_first_phenom_2/ Yorum Yaz
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XivA 10 yıl
ya intel en yeni top modelini 999 veya 1200 usd den çıkarır kimsenin çıtı çıkmaz adam daha pazara çıkmadan 275 gibi gayet iyi bir fiyatla (rakibi Q9500 380usd civarı) 100 usd ucuza çıkarıyor kopan yaygaraya bakın! çatlayın intelciler dragonlar geliyor hemde gümbür gümbür....!
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sezka44 10 yıl
dolar düş düş düş
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kuruwa 10 yıl
eşdeğer core mimarısından artısı sadece o.c de daha serin olması değil içindeki bellek kontrolcusu ve arttırılmış l3 ön bellek ile mhz yükseltilmiş işlemciye bilgi taşınması core mimarisinden daha hızlı ve avantajlı en başta oyunlarda hissettirecek bu fark , oyunlarda corei7 den iyi olacak ilk çıkan testlerde corei7 oyunlarda beklenen sıçramayı renderdeki gibi başaramadı
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01Mrt 10 yıl
fiyatlar tabi ki düşer ama uzun bir beklentinin ardından...
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ugacomtr 10 yıl
3.5 ghz benim sistemde hava sogutmayla görsün başka bişi istemem. alınca testleri yaparız :) nehalem alıp 1500 verecegime 300 verir am2+ alırım daha iyi.. bi işlemci deiştirir yoluma devam ederim. yeni sistem alacaksam da 120 dolar bi anakarta 60 dolar ddr2 1066 rame 200 dolar 4850 ye veririm spider ve dragon karısık yola devam ederim.. saygılar.. yasasin 45 nm :P
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strafor 10 yıl
Dostum Dragon olmuş oluyor zaten, Phenom II, 790 serisi anakart ve 48XX = Dragon
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ET 7 10 yıl
nahleme gore iyi bi fiyat. bence nahlem kadar cep yakmaz ve ayrica nahlemden cok ustun olmasada fazlasiyla is gorur o yuzden amd diyorum
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strafor 10 yıl
fiyat piyasaya ilk giriş seviyesinde kalmayacaktır zaten. Kim piyasaya yeni çıkan bir işlemciyi raflarda yerini alır almaz satın alıyor ki ? İlk bir ay fiyatlar sanal olacaktır, ardından git gide düşer zaten...
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BroK€NSaf€ty 10 yıl
dahada inecektir ocak ayını bekliyoruz bakalım $ da düşerse tadından yenmez :)
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sadtneverdie 10 yıl
amd hala core mımarısıyle yarısıyor o yuzden nehalemlerden ucuz olması normal cunku nehalemle hıc bır sekılde yarısamaz
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ten_don 10 yıl
Orjinalden alıntı: sadtneverdie

amd hala core mımarısıyle yarısıyor o yuzden nehalemlerden ucuz olması normal cunku nehalemle hıc bır sekılde yarısamaz


ayrıntı verecek zamanınız mı yoktu eliniz de somut veri mi yoktu ??

deli misali kuyuya taş atıp kaçmazsak burada ki yorumlara göre tercihini yapan kullanıcılarda yanıltılmamış olur..

O performansı hangi fiyat aralıgında veriyor upgrade için hangisi yeni sistem alacak için hangisi uygundur vs. vs. vs.
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leop 10 yıl

Orjinalden alıntı: sadtneverdie

amd hala core mımarısıyle yarısıyor o yuzden nehalemlerden ucuz olması normal cunku nehalemle hıc bır sekılde yarısamaz



bos, sacma ve yanlis bir yorum.
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BroK€NSaf€ty 10 yıl

Orjinalden alıntı: sadtneverdie

amd hala core mımarısıyle yarısıyor o yuzden nehalemlerden ucuz olması normal cunku nehalemle hıc bır sekılde yarısamaz

ne yani intel uzay mimsrisiylemi uğraşıyor güldürme hocam lütfen yapmayın allah aşkına
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sertacaygun 10 yıl
Yine pahalı gibi sanki.8 Ocak'ta lanse edilsin, 2 hafta sonra da dağıtılsın,fiyatlar daha da inecektir. Umarım bu sefer bari iyi iş çıkartıp da satış grafikleri yukarıya doğru çıkar...
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RCox 10 yıl
180 dolara satılan bir phenom 9xxx 'e %50 fark atmadıktan sonra bence pahalı. OC ve düşük sıcaklıkta çalışmasından başka bir artısı yok. Nehalemlerin fiyatı da phenom II lerin piyasaya çıkmasından sonra düşer umarım.

Tüm DH ailesinin kurban bayramını kutlarım
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WinteR 10 yıl
920 biraz hayal kırıklığı oldu, 200 altı gelir düşünüyordum, birde bunların Türkiye geliş ve perakende fiyatları eklenecek, 20-30$ da ordan... Neyse, ne AMD ne Intel, herkes cebine.
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