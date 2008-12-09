AMD'nin Phenom II fiyatları gün ışığına çıktı

AMD'nin resmi lansmanını 8 Ocak'ta yapması beklenen Deneb kod adlı Phenom II X4 ailesinin fiyaltarı gün ışığına çıktı. Daha önceki haberlerimizde firmanın en hızlı Phenom II X4 işlemcisi olması beklenen Phenom II X4 940 Black Edition modelinin Intel'in en yavaş Core i7 modelinden daha uygun fiyatla satışa sunulacağını ifade etmiştik.
EE Times, 8 Ocak'ta lanse edilecek Phenom II modellerinin fiyatlarını açıkladı. Planlanan lansman fiyatlarına göre 3GHz'de çalışan, 8MB (2MB L2 ve 6MB L3) bellek ile donatılan ve daha yüksek hız aşırtma potanisyeli için çarpan kilidi açık olarak gelen Soket AM2+ formundaki Phenom II 940 Black Edition yurt dışında 275$'lık etiket fiyatı üzerinden satışa sunulacak.
2.8GHz çalışan ve çarpan kilidi kapalı olarak gelecek olan Phenom II X4 920 ise 235$ seviyesinden kullanıcıların karşısına çıkacak. AMD'nin takip edeceği fiyatlandırma stratejisine göre, Intel yeni bir fiyat indirimine gitmezse, Phenom II X4 920, Intel'in Core 2 Quad 8300/9300, Phenom II X4 940 Black Edition ise Core 2 Quad 9400 modeliyle aynı fiyat seviyesinde olacak.
http://www.reghardware.co.uk/2008/12/08/amd_rolls_out_first_phenom_2/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ayrıntı verecek zamanınız mı yoktu eliniz de somut veri mi yoktu ??
deli misali kuyuya taş atıp kaçmazsak burada ki yorumlara göre tercihini yapan kullanıcılarda yanıltılmamış olur..
O performansı hangi fiyat aralıgında veriyor upgrade için hangisi yeni sistem alacak için hangisi uygundur vs. vs. vs.
bos, sacma ve yanlis bir yorum.
ne yani intel uzay mimsrisiylemi uğraşıyor güldürme hocam lütfen yapmayın allah aşkına
Tüm DH ailesinin kurban bayramını kutlarım