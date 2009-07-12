AMD'nin Phenom II X4 965 işlemcisi 140 Watt TDP değeri ile gelebilir

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AMD önümüzdeki günlerde yüksek performans segmenti için hazırladığı, ürün gamının en hızlı masastü işlemci modelini kullanıma sunmayı planlıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Phenom II X4 işlemci ailesiyle hız aşırtma konusundaki iddiasını gözler önüne seren firma, 3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 965 işlemcisini yeni amiral gemisi olarak pazara sunacak. Genel özellikleri itibariyle Phenom II X4 serisinin karakteristik özelliklerine sahip olacak işlemci, standart çalışma frekansı ile öne çıkacak gibi görünüyor.

Lanse edildiği tarih itibariyle AMD'nin en hızlı işlemcisi unvanına sahip olacak işlemci aynı zamanda dört çekirdekli işlemci arenasında da saat hızı en yüksek çözümlerden birisi olacak. 2MB L2 ve 6MB L3 bellek birimiyle gelecek Soket AM3 fomrundaki Phenom II X4 965 işlemcisi, geriye doğru uyumluluk çerçevesinde DDR2 belleklerle Soket AM2+ anakartlarda da kullanılabilecek. Ancak Phenom II X4 965 ile işlemci güncellemesine gitmeyi planlayan kullanıcıların, sahip oldukları anakartın 140 Watt işlemci desteği sunup sunmadığından emin olması gerekecek zira MSI tarafından açıklanan yeni bir listeye göre Phenom II X4 965 işlemcisi 140 Watt'lık TDP değeri ile gelebilir.

Isıl güç tasarımından ötürü Phenom II X4 965 işlemcisinin satılmakta Mini-ATX ve Full-ATX formdaki anakartların bazılarıyla kullanılması mümkün olmayacak. Hatırlanacağı üzere AMD'nin Phenom 9950 modeli gibi 140 Watt'lık TDP değerine sahip bazı işlemcileri için anakart üreticileri model uyumluluk listesi yayımlamak zorunda kalmışlardı. Phenom II X4 955 Black Edition ile karşılandırıldığında saat hızı 200MHz daha yüksek olan Phenom II X4 965 modelinin fiyat olarak 955 modelinin biraz üzerinde yer alacağı iddia ediliyor.

Bu arada AMD'nin yapacağı yeni bir revizyon güncellemesi ile Phenom II X4 965 modelinde TDP seviyesini 125 Watt civarına çekmesi de ihtimaller dahilinde yer alıyor.