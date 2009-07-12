AMD'nin Phenom II X4 965 işlemcisi 140 Watt TDP değeri ile gelebilir

AMD önümüzdeki günlerde yüksek performans segmenti için hazırladığı, ürün gamının en hızlı masastü işlemci modelini kullanıma sunmayı planlıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Phenom II X4 işlemci ailesiyle hız aşırtma konusundaki iddiasını gözler önüne seren firma, 3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 965 işlemcisini yeni amiral gemisi olarak pazara sunacak. Genel özellikleri itibariyle Phenom II X4 serisinin karakteristik özelliklerine sahip olacak işlemci, standart çalışma frekansı ile öne çıkacak gibi görünüyor.
Lanse edildiği tarih itibariyle AMD'nin en hızlı işlemcisi unvanına sahip olacak işlemci aynı zamanda dört çekirdekli işlemci arenasında da saat hızı en yüksek çözümlerden birisi olacak. 2MB L2 ve 6MB L3 bellek birimiyle gelecek Soket AM3 fomrundaki Phenom II X4 965 işlemcisi, geriye doğru uyumluluk çerçevesinde DDR2 belleklerle Soket AM2+ anakartlarda da kullanılabilecek. Ancak Phenom II X4 965 ile işlemci güncellemesine gitmeyi planlayan kullanıcıların, sahip oldukları anakartın 140 Watt işlemci desteği sunup sunmadığından emin olması gerekecek zira MSI tarafından açıklanan yeni bir listeye göre Phenom II X4 965 işlemcisi 140 Watt'lık TDP değeri ile gelebilir.
Isıl güç tasarımından ötürü Phenom II X4 965 işlemcisinin satılmakta Mini-ATX ve Full-ATX formdaki anakartların bazılarıyla kullanılması mümkün olmayacak. Hatırlanacağı üzere AMD'nin Phenom 9950 modeli gibi 140 Watt'lık TDP değerine sahip bazı işlemcileri için anakart üreticileri model uyumluluk listesi yayımlamak zorunda kalmışlardı. Phenom II X4 955 Black Edition ile karşılandırıldığında saat hızı 200MHz daha yüksek olan Phenom II X4 965 modelinin fiyat olarak 955 modelinin biraz üzerinde yer alacağı iddia ediliyor.
Bu arada AMD'nin yapacağı yeni bir revizyon güncellemesi ile Phenom II X4 965 modelinde TDP seviyesini 125 Watt civarına çekmesi de ihtimaller dahilinde yer alıyor.
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sen sakamısın ? :D
biz perf.karsılastırmasımı yaptık hey Allah'm sen sabır ver
ben TDP den soz ettim ama size hak bole seler bole islemcilere 1 milyar vermek size hak solicek soz yok
King of the Hill INTEL n Core i7
:D:D:D en zayıf intel fanı :D
simdi gusel soluorsun bu arada biraz sert oluyor yorumlarım ama bu site de gercekten akıllara zarar yorumlar gorebilmekten...
benim anlatmak istedigimde basit
yerden yere vurulan bi islemci aynı rakibinde de durum bole iken neden sadece amd ye gelince elestri var :D
heleki TLB hatası hakkında firmanın markası kotulendi ama intel tarafında da durum aynı iken ses soluk cıkmadı saka gibi yani
bu kadar anlatmak istedigim bu yoksa burada artı eksilerine gireresek olayın sayfalar yetmez :D
İnsanoğlu ve bilgisayar ürünleri var olduğu sürece,ilgili tüm donanıma marka ve model farketmeden eleştiri yapılacaktır.İntel ve Nvidia hakkındada forumda sayısız eleştiri yorum veya öz eleştiri mevcuttur ama bir gerçek varki intel ve Nvidia hakkında yapılan eleştiriler amd ve atiye göre daha azdır.Sürekli ürünlerini aldığım bir firmaya eleştiri veya öz eleştiri yapmamda bir mahsur göremiyorum fakat bir ürüne eleştiri yapan birine kalkıpta ucuz aldın zaten x firmada fiyat 2 katı gibi bir yaklaşımla onun eleştiri veya öz eleştiri hakkına saygısızlık yapma hakkını kendimde görmüyorum,ayrıcada bunu yapanları fan olarak nitelendiriyorum.Amd,Ati Nvidia ve İntelden ucuz o yüzden susun oturun oturduğunuz yere siz eleştiri yapamassınız,ya susun yada gidip diğer firmadan kazık yiyin gibi bir azar şekli bana göre çok ters bir azarlama şekii.
bu saçmalıkta yazı az görülür. sanki memlekette herkes i7 alıyor ve i7 nin 1000 liralıkı versiyonunu alıyor i920 400 liraya satılıyor sen neden söz ediyorsun.
intel 100 mhz icin 300 lira fark aldıgı gunleri ne cabuk unuttunuz ? hemen oc lisimis
ati 4890 icinde aynı seleri yazıp cizdiniz ama ati gozunuze sokar gibi farklılıkları bastı nvidia ya benzemeyiz biz dedi sustunuz
Peki ne muhabbeti yapmamızı istersiniz?intelden nvidiadan banane,sürekli intel ve nvidiayı bana örnek gösteriyorsunuz.Sistem panelime bir göz atın, bende amd ve ati kullanıcısıyım.Benim yaptığım öz eleştiri ama bunu bir türlü anlatamıyorum.Görende ne dedi acaba bu adam diyecek sayenizde.140 watt tdp olursa,overclocklu phenom II 955 ten ufak tefek düzeltmeler dışında ne farkı kalır siz söyleyin lütfen?şimdi ben elimdeki phenom II 955 işlemcimi 3.4 ghz overlock etsem 140 watta ulaşmayacakmı?zaten ısılarla milletin başı dertte değilmi?bana i7 işlemcileriylede milletin başı ısılarla dertte demeyin,zira ben kullanıcı dostu amd ve atinin kendini geliştirmesini daha çok istiyor ve bekliyorum.8mb cache yerine bari 9mb cache olsaydı onada razıydık ama malesef oda yok.Eleştirdiğiniz kişi phenom 9500 den bu yana çıkan tüm amd işlemcileri almış kullanmış bir kişi ama malesef tabi siz bunları bilmiyorsunuz.Phenom önceside amd kullanıyordum.Sebepsiz yere 4 adet phenom işlemcim yandı,ilk phenomlardaki sorunlar yüzünden fakat tüm bunlara rağmen yinede vazgeçmedim ve phenom sonrası atlayıp kullanmadığım amd işlemci olmadı.Bir arkadaş yukarıda doğruyu söylemiş ben biraz değiştirdim.
Phenom II 940=3800 mhz
Phenom II 955=3800 mhz (ben su soğutma ile 3900 zorluyorum)
Phenom II 965 =3800 mhz (inşallah artık 4000 mhz görebilirim ama 4000 görmektense daha verimli bir işlemci görmeyi daha çok isterdim.Artık cache artışı görmek istememde bu sebepten dolayı)
Herkes overclock yapmıyor tabiki,yapmayanlar için gayet güzel bir işlemci olacaktır.Dikkat ederseniz eleştiri yapanların geneli overclock ile ilgili kişiler.Arada bazı intel fanları muhakkakki vardır ama siz nedense arayıp beni bulmuşsunuz.Heralde en zayıf intel fanı olarak beni görüyorsunuzki tam dişime göre deyip benim üzerime geliyorsunuz
1 milyar 130w tdp ama yakısır intel cunki ve burası turkiye adı varsa is vardır mantıklı insanlar ile dolu
ama amd 350 lira 125w tdp ıyyyyyyyyy bu amd yerinde sayıyor
gusel milletim
islemci gayet gusel bence 125w olacaktır. tartısmayada hic gerek yok fiyatı da ii olacak kesin orası zaten
daha ne 4 cekirdek 10 numara islemci iste
ne yani 30 w mı istiorsunuz bu ozelliklerde ?
güzel söylemişsin....