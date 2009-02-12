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AMD'nin Soket AM3 işlemcilerinde DDR3 bellek sorunu

10 yıl
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21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Soket AM3 işlemcilerinde DDR3 bellek sorunu
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AMD'nin Soket AM3 formundaki DDR3 bellek destekli işlemcilerine destek veren anakartların önemli bir kısmının Şubat ayının sonuna doğru lanse edileceği bildirilmiş buna neden olarak ta bellek uyumuna yönelik devam eden çalışmalardı. Bu durumun etkisi var mı bilinmez ama AMD'nin Soket AM3 formundaki yeni işlemcilerinde bellek sorunu olduğunu belirtildi üstelik bunu AMD yayımladığı resmi açıklama ile doğruladı.

Yapılan açıklamaya göre AMD'nin Soket AM3 işlemcileriyle DDR3 destekli anakartlarda her bellek kanalı için birden fazla DDR3-1333MHz bellek modülü kullanıldığında gündeme gelebileceği ve belirti olarak sistemin tutarsız ve dengesiz davranabileceği üzerinde duruluyor. AMD'nin yayımladığı "Erratum 379" kodlu rapora göre bu hata işlemci-bellek alt sisteminde bu hata tahmin edilemeyen sistem davranışlarına neden olabilir.

Çalışmaları devam eden yeni işlemci revizyonlarında olması beklenmeyen bu hataya karşı AMD, kullanıcılarına alternatif bir yol öneriyor ve 1333MHz'de çalışan belleklerin 1066MHz'de çalıştırılmasını tavsiye ediyor.


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Zimmerit 10 yıl
Kimse i7 deki hataları söylemiyor ilk phenomlardaki tlb hatası olduğunu intel kabul etmiş AMD ye gelince ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz intele gelince ses seda yok yazık çok yazık.
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Towarscke 10 yıl
Neyse gecmis olsun... zaten Turkiye'ye henuz gelmemisti, adam gibi...

Satisa sunulan sadece 3 adet AMD islemcisi var, AM3 soketinde olan...
Diger taraftan kac tane ddr3 anakart geldiki AMD'nin..
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maxturk 10 yıl
Büyütülecek bir şey değil ama olmasa daha iyi tabi. Melyyh arkadaşımız güzel açıklamış. ddr3 bellek ucuzlayıp alınacak fiyata gelinceye kadar böyle bir problem kalmaz sanırım. işlemci üzerinde hem ddr2 hem ddr3 kontrolcüsü barındırıyor bence affedilebilir bir kusur. eskilerde intelin de çok kusurlarını gördük ama ozaman tekeldi intel kimsenin sesi çıkmıyordu.
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justbejust 10 yıl
yeni amd işlemcilere güven sarsması açısından fena gelişme, ama zaten ddr3 çok pahalı, iki kanal para tuzağı oluyor, üç kanal pek getirisi de olmadığı için süper saçmalık.
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MrPerFormance 10 yıl
harbiden şaka gibi oldu bu. Hiç mi test etmeden piyasaya sürüyor anlamadım. Çok acemice hareketler bunlar AMD sana hiç yakışmıyor. AMD işlemcilere güvenim biraz daha azaldı. İntel şu işlemcileri biraz daha ucuzlatsada intele geçsek. Şahsen AMD bir müşterisini daha kaybediyor.
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dennjS 10 yıl
bi bu eksikti
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melyyh 10 yıl
bence büyütülcek bişey yok. ''her bellek kanalı için birden fazla DDR3-1333MHz bellek modülü kullanıldığında'' yani herbir kanala 1 slot ram takmamız gerekiyo. e zaten çoğu kimseler 2 slot ram kullanır. bunlardan birini 1. kanala diğerini 2. kanala takarız , sorun yaşmayız. yani 1 kanala 1 den fazla bellek takmamış oluruz...
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djisis 10 yıl

Orjinalden alıntı: melyyh

bence büyütülcek bişey yok. ''her bellek kanalı için birden fazla DDR3-1333MHz bellek modülü kullanıldığında'' yani herbir kanala 1 slot ram takmamız gerekiyo. e zaten çoğu kimseler 2 slot ram kullanır. bunlardan birini 1. kanala diğerini 2. kanala takarız , sorun yaşmayız. yani 1 kanala 1 den fazla bellek takmamış oluruz...


Büyütecek bir şey var
Bellek kanalı mantığı belleklerin 64 bit değil 128 bit çalıştırmaktır. sen burada ayrı kanallara takarsan bellekler 64 bit çalışır. Bellek miktarı belli bir seviyeden sonra önemsenmez ama hızı her zaman önemsenir...
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Xeon-Man 10 yıl
AMD de bu tür destek sorunları çok oluyor bu yüzden tercihim kesinlikle değil İNTEL bir numara bana göre!!!
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Harlequinn 10 yıl
olmadı amd
gül gibi phenom 2 ye yapma bunu
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ugacomtr 10 yıl
cl5 1300 mhz ye kadar sorun yasamadim :) daha fazla denemeleri hafta sonuna sakliyorum.
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Applejack 10 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Denmiş, ama ne kadar sürer orası bilinmez.
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max975 10 yıl
yapma yavv amd nin bu sorunlarla uğraşmasını gerçekten istemem ama...
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