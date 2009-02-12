AMD'nin Soket AM3 işlemcilerinde DDR3 bellek sorunu

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AMD'nin Soket AM3 formundaki DDR3 bellek destekli işlemcilerine destek veren anakartların önemli bir kısmının Şubat ayının sonuna doğru lanse edileceği bildirilmiş buna neden olarak ta bellek uyumuna yönelik devam eden çalışmalardı. Bu durumun etkisi var mı bilinmez ama AMD'nin Soket AM3 formundaki yeni işlemcilerinde bellek sorunu olduğunu belirtildi üstelik bunu AMD yayımladığı resmi açıklama ile doğruladı.

Yapılan açıklamaya göre AMD'nin Soket AM3 işlemcileriyle DDR3 destekli anakartlarda her bellek kanalı için birden fazla DDR3-1333MHz bellek modülü kullanıldığında gündeme gelebileceği ve belirti olarak sistemin tutarsız ve dengesiz davranabileceği üzerinde duruluyor. AMD'nin yayımladığı "Erratum 379" kodlu rapora göre bu hata işlemci-bellek alt sisteminde bu hata tahmin edilemeyen sistem davranışlarına neden olabilir.

Çalışmaları devam eden yeni işlemci revizyonlarında olması beklenmeyen bu hataya karşı AMD, kullanıcılarına alternatif bir yol öneriyor ve 1333MHz'de çalışan belleklerin 1066MHz'de çalıştırılmasını tavsiye ediyor.