AMD'nin Yukon platformunu temel alan HP Pavillion dv2 satışa sunuldu

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden HP, ilk defa geçtiğimiz Ocak ayında Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği 2009 (CES '09) fuarı'nda tanıttığı yeni dizüstü bilgisayarı Pavillion dv2'nin satışına başladı. Apple'ın MacBook Air modeline rakip olarak geliştirilen yeni dizüstü bilgisayarın en önemli özelliği olarak, henüz netbook segmenti için somut bir girişimde bulunmayan AMD'nin netbook ve notebook'lar arasında yer alacak Pavillion dv2 gibi ultra-ince ve kompakt tasarımlı dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Yukon kod adlı yeni nesil sistem platformunu temel alan ilk dizüstü bilgisayar olması gösterilebilir.

HP'nin yeni dizüstü bilgisayarı 12.1-inch LED BrightView ekran ile geliyor. AMD'nin Yukon platformu için hazırladığı Athlon Neo MV-40 kod adını taşıyan ve 1.6GHz'de görev yapan işlemciden güç alan dizüstü bilgisayarın grafik alt yapını ise yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen Radeon HD 3410 entegre IGP'si karşılıyor. Depolama için 320GB'lık sabit disk ile donatılan ultra-taşınabilir formdaki dizüstü bilgisayar ayrıca 4GB'a kadar bellek konfigürasyonuna da olanak tanıyabiliyor. Şık tasarımıyla da dikkat çeken HP Pavillion dv2, yurt dışında 750$'lık başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.