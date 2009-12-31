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AMD'ye dava açıldı, ekran kartlarına ithalat yasağı isteniyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'ye dava açıldı, ekran kartlarına ithalat yasağı isteniyor
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Bugün yılın son günü ve geriye dönüp baktığımızda 2009'a damga vuran olaylar arasında Intel ve Avrupa Komisyonu arasındaki dava süreci ve akabinde Intel ve AMD anlaşmasından bahsedilebiliriz. Intel davasında, davacı tarafta olan AMD, son gelen bilgilere göre Tayvan merkezli Richtek firması tarafından patentlerini ihlal ettiği gerekçesi ile dava edilmiş durumda. Richtek firması, AMD ve şirket yöneticileri ile Sapphire, XFX, Diamond ve uPI Semiconductor firmalarını üç patentini ihlal etmek ve uygunsuz bir şekilde iş sırrı olarak kullanmakla suçluyor.

PWM IC kontrolcüsü, çok fazlı DC-DC dönüştürücüsü ve MOSFET yerleşimiyle ilgili 7,315,190, 6,414,470 ile 7,132,717 numaralı patentlerinin ihlal edildiğini iddia eden şirket, Uluslararası Ticaret Komisyonu'dan aralarında Radeon HD 4000 serisi de dahil olmak üzere patentlerinin ihlal edildiği ekran kartlarına ithalat yasağı getirilmesini istiyor.

AMD'ye karşı Kaliforniya mahkemesinde dava açan Richtek, mahkeme sonucunda patent ihlaline karşı yasal bir sonuç elde etmeyi ve maddi zararlarının karşılanmasını umuyor.


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justbejust 9 yıl
iyi iş valla, patenti alan suyun başında oturan ağa misali milleti dava ediyor. bir firma kopyalamayıp aynı şeyi veya benzerini kendisi geliştirse dahi suçlu durumuna düşebiliyor. ithalat yasağı olmaz, en fazla tazminat olur.
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sahafiec 9 yıl
@Batuist
bence yeni farketmediler sadece 4xxx ve 5xxx serilerin tutulacağından emin olmak istediler.
tabii ona göre de tazminat telep edecek uyanıklar....tam bir kurtlar sofrası bu piyasa...
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Y4Lc1N 9 yıl
DX11'li ekran kartını üretmiş bi firmaya dava açmak mı? Yakıştı mı sana Richtek?
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DH Misafiri 9 yıl
4800 serisi ekran kartları satıldı bitti piyasada o kartlardan kalmadı nerdeyse adamlar da yeni dava ediyo şey planlıyor olsalar gerek bunlar satsın bitirsin parasını kazansınlar bizde çövüşleriz :D
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daysleeperxp 9 yıl
Sen kalk Tayvan'dan Kaliforniya'da dava aç. Nvidia'nın da parmağı olabilir.
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sadtneverdie 9 yıl
intele ceza gelince ohh olsun amd ye dava açılınca meyve veren ağaç mı oluyor? komiksiniz
biraz tarafsız olun
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Ezio Auditoré 9 yıl

daysleeperxp

Sen kalk Tayvan'dan Kaliforniya'da dava aç. Nvidia'nın da parmağı olabilir.


bana da öyle geldi. Ayrıca neden ithalat yasağı yani. para isteyememişler mi ? bana göre de nvidianin bu işte bir parmağı var gibi duruyor. ithalat yasağı gelirse -ki gelemez- daha fazla ekran kartı satmasını engeller. ee nvidia dan başka kim isteyebilir ki satışların iptalini ?
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MsS 9 yıl

daysleeperxp

Sen kalk Tayvan'dan Kaliforniya'da dava aç. Nvidia'nın da parmağı olabilir.


Papanın kışkıtmasıyla çıkan savaşlara benziyor.
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sorceress 9 yıl
4000 serisini ithal etmese ne olur sanki.Zaten modası geçti artık.
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cihandark 9 yıl
amd intel'i dava ederken bişi yoktu :) sonuçta kanun intel amd davasında nasıl haklıyı bulduysa bunda da eğer amd haklı ise aklanacaktır izleyip görücez :)
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Batuist 9 yıl
yeni mi farketmişler acaba?? şimdiye kadar akılları neredeymiş.. adam geliştirmiş kullanıyor herşeyin farklı mı olması lazım..
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ahmetkep 9 yıl
Bence hiçbirşey olmayacak , ithalat yasagı konusunda.
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sahafiec 9 yıl
piyango kazananın akrabası çok olur.
herkes bir şekilde nasiplenmeye çalışıyor...
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