AMD'ye dava açıldı, ekran kartlarına ithalat yasağı isteniyor

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Bugün yılın son günü ve geriye dönüp baktığımızda 2009'a damga vuran olaylar arasında Intel ve Avrupa Komisyonu arasındaki dava süreci ve akabinde Intel ve AMD anlaşmasından bahsedilebiliriz. Intel davasında, davacı tarafta olan AMD, son gelen bilgilere göre Tayvan merkezli Richtek firması tarafından patentlerini ihlal ettiği gerekçesi ile dava edilmiş durumda. Richtek firması, AMD ve şirket yöneticileri ile Sapphire, XFX, Diamond ve uPI Semiconductor firmalarını üç patentini ihlal etmek ve uygunsuz bir şekilde iş sırrı olarak kullanmakla suçluyor.

PWM IC kontrolcüsü, çok fazlı DC-DC dönüştürücüsü ve MOSFET yerleşimiyle ilgili 7,315,190, 6,414,470 ile 7,132,717 numaralı patentlerinin ihlal edildiğini iddia eden şirket, Uluslararası Ticaret Komisyonu'dan aralarında Radeon HD 4000 serisi de dahil olmak üzere patentlerinin ihlal edildiği ekran kartlarına ithalat yasağı getirilmesini istiyor.

AMD'ye karşı Kaliforniya mahkemesinde dava açan Richtek, mahkeme sonucunda patent ihlaline karşı yasal bir sonuç elde etmeyi ve maddi zararlarının karşılanmasını umuyor.