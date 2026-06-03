MIT, giyilebilir cihaz gibi çalışan ve ameliyat gerektirmeyen kalp pili geliştirdi

Nature Biomedical Engineering dergisinde yayımlanan araştırmada tanıtılan sistem, posta pulu büyüklüğünde giyilebilir bir ultrason cihazından oluşuyor. Geleneksel kalp pillerinin aksine elektriksel atımlar yerine odaklanmış ses dalgaları kullanan bu teknoloji, “sonogenetik” adı verilen bir yöntemle çalışıyor. Bu yöntemde kalp hücreleri, belirli ultrason frekanslarına tepki verecek şekilde genetik olarak modifiye ediliyor.
Araştırmacılar, kalp hücrelerine özel iyon kanalları ekleyen bir gen terapisi uyguluyor. Derinin üstündeki ultrason bandı sinyal gönderdiğinde bu kanallar açılıyor ve hücre içine kalsiyum girişi başlıyor. Kalp hücrelerinin kasılmasını sağlayan temel biyolojik mekanizma da bu olduğu için, sistem doğrudan kalbin ritmini kontrol edebiliyor.
MIT ekibine göre geçmişte ultrason kullanılarak benzer denemeler yapılmış olsa da bunlar yeterince güçlü ve tutarlı sonuçlar veremiyordu. Sonogenetik yaklaşımı ise ultrason sinyallerinin hücreler üzerinde çok daha hassas şekilde çalışmasını sağlıyor. Laboratuvar testlerinde elde edilen sonuçlar da bu açıklamaları destekliyor.
Araştırmacılar gelecekte bu sistemin iki aşamalı bir süreçle kullanılabileceğini düşünüyor. İlk aşamada hastaya tek seferlik bir gen terapisi uygulanacak, ardından kişi göğsünde küçük bir ultrason sticker’ı taşıyacak. Böylece herhangi bir cerrahi implant olmadan kalp ritmi dışarıdan kontrol edilebilecek.
Riskli Gebelikleri Takip Etmek İçin de Benzer Bir Proje Geliştiriliyor
UPatch, fetal kan akışını ve bebeğin gelişimini saatler boyunca kesintisiz şekilde izleyebiliyor. Araştırmacılar, cihazın en dikkat çekici yanının fetüsü ve göbek kordonunu otomatik olarak takip edebilmesi olduğunu söylüyor. Böylece geleneksel ultrason cihazlarında olduğu gibi sürekli uzman yönlendirmesine ihtiyaç duyulmuyor.
Şimdilik her iki teknoloji de erken geliştirme aşamasında bulunuyor. Ancak üst üste gelen bu projeler, sağlık teknolojilerinin geleceğinde kablosuz, giyilebilir ve sürekli çalışan ultrason sistemlerinin önemli bir yer edinebileceğini gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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