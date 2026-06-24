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    Beyin ameliyatı sonrası felç kalan hasta, BCI teknolojisiyle yeniden yürüdü

    Çin'de bir ilke imza atıldı. İnvaziv olmayan bir beyin-bilgisayar arayüzü, beyin tümörü ameliyatı sonrası felç kalan bir hastanın bir aydan kısa sürede yeniden yürümesini sağladı.

    Ameliyatta felç kalan hasta, BCI teknolojisiyle yeniden yürüdü Tam Boyutta Gör
    Beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI), hem tıp dünyası hem de teknoloji sektörü için giderek daha fazla önem kazanan bir alana dönüşüyor. Özellikle Elon Musk’ın Neuralink şirketiyle popülerleşen bu teknoloji, temelde insan beynindeki elektriksel sinyalleri bilgisayar kodlarına dökerek felçli hastaların yeniden hareket kabiliyeti kazanmasını amaçlıyor.

    Beyin-bilgisayar arayüzlerinin klinik kullanımı bugüne kadar oldukça sınırlı kaldığı için, bu teknolojilerin rehabilitasyon süreçlerini ne ölçüde hızlandırabileceği tartışma konusu olmaya devam ediyordu. Ancak bir yandan Neuralink cephesinde yaşananlar, diğer yandan dünyanın dört bir yanından gelen umut verici çalışmalar beklentileri yavaş yavaş yükseltiyor. Bu konudaki en dikkat çekici çalışmalardan biri ise bu hafta Çin'den geldi. Çinli araştırmacılar, beyin tümörü ameliyatı sonrasında felç kalan bir hastanın, invaziv olmayan (yani cerrahi müdahâle gerektirmeyen) bir beyin-bilgisayar arayüzü sayesinde beklenenden çok daha hızlı şekilde hareket kabiliyetini geri kazandığını açıkladı.

    Hasta, Bir Aydan Kısa Sürede Destek Almadan Yürümeye Başladı

    Ameliyatta felç kalan hasta, BCI teknolojisiyle yeniden yürüdü Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan bilgilere göre, 36 yaşındaki Hu soyadlı bir hasta, menenjiyom ameliyatının ardından vücudunun sol tarafında ciddi hareket kaybı yaşadı. Ameliyat sonrasında gelişen gevşek felç (flasid paralizi) nedeniyle temel hareketlerini yerine getirmekte zorlanan hasta, Wuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesi'nin nörorehabilitasyon bölümünde yeni nesil bir beyin-bilgisayar arayüzü sistemiyle rehabilitasyon sürecine alındı. Tedavinin ardından hasta, bir aydan kısa süre içerisinde herhangi bir destek almadan yürümeyi ve merdiven çıkmayı başardı.

    Bu vaka, invaziv olmayan bir beyin-bilgisayar arayüzünün, felç kalmış bir hastanın ameliyat sonrası iyileşme sürecini hızlandırdığı ilk başarılı örnek olarak kayıtlara geçti. Özellikle beyin tümörü operasyonları sonrasında ortaya çıkan nörolojik hasarların rehabilitasyonu genellikle aylar sürebildiği için, elde edilen sonuç uzmanları fazlasıyla heyecanlandırmış durumda.

    Söz konusu sistem, Wuhan merkezli YiruiDe Medical Equipment tarafından geliştirilen "Hannao Zhixing" adlı invaziv olmayan beyin-bilgisayar arayüzü platformuna dayanıyor. Beyne herhangi bir implant yerleştirilmesini gerektirmeyen sistem, hastanın beyin aktivitelerini dışarıdan algılayarak bunları rehabilitasyon sürecinde kullanıyor. Böylece hasta yalnızca fiziksel egzersiz yapmakla kalmıyor, aynı zamanda beynin hareket üretme süreçleri ile kasların verdiği tepki arasındaki ilişkiyi de gerçek zamanlı olarak gözlemleyebiliyor.

    Uzmanlara göre bu yaklaşımın en önemli avantajı, beynin yeniden öğrenme ve bağlantı kurma kapasitesini daha etkin şekilde harekete geçirebilmesi. Geleneksel rehabilitasyon yöntemlerinde süreç büyük ölçüde pasif hareketler, fizik tedavi uygulamaları ve nöromüsküler elektriksel uyarılar üzerinden ilerliyor. Beyin-bilgisayar arayüzleri ise hastanın doğrudan kendi hareket niyetini rehabilitasyonun merkezine yerleştirerek beynin hasar gören bölgelerinin yeniden organize olmasını teşvik ediyor.

    Şimdiden 10 Hastanın Tedavisinde Kullanıldı

    Şu ana kadar Wuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesi'nde bu sistemle yaklaşık 10 hastanın tedavi edildiği belirtiliyor. Bu hastalar arasında hemipleji, omurilik yaralanması ve beyin ameliyatları sonrasında nörolojik rehabilitasyona ihtiyaç duyan kişiler yer alıyor. Hastaneden paylaşılan verilere göre tedavi gören hastaların tamamında beklenenden daha olumlu sonuçlar elde edildi.

    Elbette bu aşamada eldeki verilerin henüz oldukça sınırlı olduğunu belirtmek gerekiyor. Yaklaşık 10 hastayı kapsayan erken dönem sonuçlar, teknolojinin potansiyelini ortaya koysa da yöntemin etkinliğini doğrulamak için daha geniş ölçekli klinik çalışmalar yapılması gerekecek. Ancak ilk sonuçlar doğrulanırsa, invaziv olmayan beyin-bilgisayar arayüzleri yalnızca felç rehabilitasyonunda değil, beyin ameliyatları sonrasında ortaya çıkan hareket kayıplarının tedavisinde de önemli bir araç hâline gelebilir.

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    H
    hasandemirrr 6 gün önce

    çok güzel

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