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    American Express ve Abra ilk kripto ödül kartını tanıttı

    Dijital ödeme girişimi Abra, American Express ortaklığında ilk kripto ödüllü kredi kartını tanıttı.                                                              
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    American Express ve Abra ilk kripto ödül kartını tanıttı
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    Dijital ödeme şirketlerinden Abra, Coindesk’in Consensus 2022 konferansında uzun zamandır geliştirilmekte olan American Express ortaklığındaki ilk kripto ödüllü kredi kartı Abra Crypto Card’ı tanıttı. Abra Crypto Card, müşterilerin herhangi bir satın alma işleminde kripto para kazanmalarını sağlayacak.

    Abra Rewards Card ismiyle çıkacak olan kripto ödüllü kredi kartı, American Express’in ilk kripto ödüllü kredi kartı olacak. Abra Rewards Card kullanıcıları, herhangi bir satın alma işleminde miktar ya da kategori ne olursa olsun kripto kazanımı sağlayacak. 

    Konu hakkında açıklama yapan Abra CEO’su Bill Barhydt şu ifadeleri kullandı: 

    "Uzun zamandır üzerine çalıştığımız ilk American Express kripto ürünü olan Abra Rewards Card’ı kullanıcılara sunmaktan dolayı mutluyuz”

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 4 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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