Amerikan devleri Escalade, Tahoe ve Suburban Türkiye'de: İşte fiyatlar

TUROTO, General Motors Europe ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliği kapsamında hayata geçirdiği resmi General Motors Specialty Vehicles (GMSV) distribütörlük faaliyetini İstanbul’da düzenlenen özel bir lansman etkinliğiyle tanıttı.
Şirket, General Motors’un ikonik ürün gamını Türkiye’ye getiriyor. Bu kapsamda Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Suburban ve Tahoe ile GMC Yukon ve Sierra modelleri Türkiye pazarında resmi distribütör güvencesiyle sunulacak.
Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarının Türkiye’deki resmi distribütörü olan TUROTO; yetkili satış ve servis ağı, alanında uzman ekipleri, güçlü teknik altyapısı, orijinal yedek parça desteği ve müşteri deneyimine yönelik uzun vadeli yaklaşımıyla faaliyet gösterecek.
Resmi Cadillac, Chevrolet ve GMC fiyatları şöyle:
- Cadillac Escalade Sport Platinium: 37.500.000 TL
- Cadillac Escalade ESV Sport Platinium: 40.000.000 TL
- Cadillac Escalade V Series: 47.500.000 TL
- Chevrolet Tahoe RST: 19.900.000 TL
- Chevrolet Tahoe High Country: 23.000.000 TL
- Chevrolet Suburban High Country: 25.500.000 TL
- GMC Yukon Denali: 28.000.000 TL
- GMC Sierra Denali: 11.500.000 TL
Cadillac Escalade
Serinin zirvesindeki Escalade V-Series, süperşarjlı V8 motoru, performans odaklı süspansiyon sistemi ve geliştirilmiş fren teknolojisiyle lüks SUV segmentinde olağanüstü performans sunuyor.
Executive Second-Row Seating: Özel jet konforu
Opsiyonel olarak sunulan Executive Second-Row Seating paketi arka yaşam alanını adeta özel jet veya VIP limuzin konforuna dönüştürüyor. Bu paket kapsamında, bağımsız arka yolcu kontrol sistemi, 14 yönlü ayarlanabilir koltuklar, ısıtma, havalandırma, bel destek ve masaj fonksiyonları, geliştirilmiş premium ses sistemi ve katlanabilir çok amaçlı masalar yer alıyor.
Chevrolet Tahoe ve Suburban
High Country donanımlarında; premium deri koltuklar, panoramik cam tavan, gelişmiş multimedya sistemleri, renkli Head-Up Display ve adaptif süspansiyon teknolojisi bulunuyor. Tahoe RST ise sportif tasarım detayları, siyah dış tasarım unsurları ve özel iç mekân dokunuşlarıyla daha dinamik bir karakter sunuyor.
GMC Yukon ve Sierra
Dört şehirde yetkili satış ve servis ağı kuruldu
İlk faz kapsamında TUROTO, premium araçlara olan talebin yüksek olduğu şehirlerde güçlü bir satış ve satış sonrası hizmet ağı oluşturdu.
Bu yapı kapsamında, İstanbul’da satış ve satış sonrası hizmetler Sofa Mobility tarafından sunulacak. Ankara’da satış ve satış sonrası hizmetler ADL Otomotiv, araç satış faaliyetleri ise Onay Otomotiv tarafından yürütülecek. İzmir ve Konya’da satış ve satış sonrası hizmetler AKF Auto tarafından verilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel