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    "Amerikalı DeepSeek" denen Beam, yapay zekâ dünyasına iddialı bir giriş yaptı

    Bugüne kadar genelde Çin'den gelen devasa açık modellere bir yenisi daha eklendi. Ancak Beam adlı bu açık modelin arkasında Çinli bir şirket değil, Amerikalı bir girişim var.

    'Amerikalı DeepSeek' denen Beam, yapay zekasıyla dikkat çekiyor Tam Boyutta Gör
    ABD'de yapay zekâ yarışı OpenAI, Google, Anthropic gibi büyük şirketlerin kapalı modelleri etrafında şekillenirken, Çin bu konuda farklı bir yaklaşım benimsiyor. DeepSeek, Manus, MoonShot AI gibi görece küçük AI laboratuvarları, Batı'dan çıkan en üst modellere bile denk yapay zekâlarını tamamen açık kaynak olarak kullanıcılara sunuyor. Nitekim bu yaklaşım, Çin'in yapay zekâ dünyasında çok daha etkili hâle gelmesini sağladı. Öyle ki bugün GitHub ve Hugging Face gibi platformlarda en çok indirilen yapay zekâların neredeyse tamamını Çinli modeller oluşturuyor. Ancak ABD de Beam ile nihayet bu açık modellere kendi alternatifini üretmiş olabilir.

    Geçtiğimiz hafta açık bir yapay zekâ modeli olarak sınırlı sayıda geliştiriciye sunulan Beam, yarattığı ilk izlenimle sektörde adından söz ettirmeyi başardı. Basında ve yazılımcı forumlarında "Amerikalı DeepSeek" ya da "Batılı DeepSeek" olarak anılan bu açık model, aynı Çinli rakipleri gibi OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin üst modellerine yakın bir performans sunuyor.

    Beam'in Arkasında Eski Google Çalışanlarının Kurduğu Reflection AI Var

    Google DeepMind ekibinden ayrılan iki yazılımcının kurduğu Reflection AI tarafından geliştirilen Beam, toplam 501 milyar parametreye sahip açık ağırlıklı bir büyük dil modeli. Bu tür modellerde geliştiriciler, modelin eğitilmiş ağırlıklarını indirerek kendi donanımlarında çalıştırabiliyor ve ihtiyaçlarına göre ince ayar yapabiliyor. Bu yaklaşım, ChatGPT ve Claude gibi genellikle şirketlerin sunduğu API'ler üzerinden kullanılan kapalı modellere çok daha esnek ve tabii daha düşük maliyetli bir alternatif oluşturuyor. Şirketler ve geliştiriciler hem bu yapay zekâları kendi sistemlerinde yerel olarak çalıştırma imkânı buluyor, hem de kullandıkları yapay zekâ üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabiliyor.

    Beam, Batı'dan çıkan ilk açık model değil elbette. Ancak bu ölçekteki kapalı modellerle yarışabilen ilk Batılı yapay zekâ olduğunu söyleyebiliriz.

    Beam, 501 milyar parametreye sahip devasa bir model olsa da benzer açık modellerde de gördüğümüz gibi bu parametlerin tamamını her işlemde kullanmıyor. Mixture of Experts (MoE) mimarisini kullanan model, aynı anda yalnızca 23 milyar parametreyi etkinleştiriyor. Yapay zekânın yalnızca ihtiyaç duyulan uzman bileşenlerini devreye sokması prensibine dayanan MoE mimarisi, bu tarz devasa modellerin çok daha verimli şekilde çalışmasını sağlıyor.

    Reflection AI, Beam'i yalnızca geleneksel sohbet görevleri için değil, daha karmaşık işlerin üstesinden gelebilen yapay zekâ ajanları için de geliştirdi.Kod yazma, çok adımlı akıl yürütme ve bir görevi tamamlamak için farklı işlemleri sıralı biçimde gerçekleştirme, modelin odaklandığı başlıca alanlar arasında yer alıyor.

    Beam, Çin'in önde gelen açık modelleriyle yarışıyor

    Reflection AI'ın paylaştığı sonuçlara göre Beam, kodlama ve AI ajanlarına yönelik görevlerde GLM-5.2 gibi Çin'in önde gelen açık modeliyle rekabet edebiliyor. Şirket, Alibaba'nın Qwen 3.8-Max modeline de yaklaştığını belirtirken, ham yetenekler açısından Kimi K3'ün hâlâ önde olduğunu kabul ediyor.

    Şirketin özellikle vurguladığı nokta, çıkarım (inference) aşamasındaki verimlilik. Beam gibi büyük modellerde çıkarım işlemleri, kullanım yoğunluğuna bağlı olarak ciddi donanım ve enerji maliyetleri oluşturabiliyor. Reflection AI, Beam'in gelişmiş akıl yürütme testlerinde GLM-5.2 ile karşılaştırılabilir sonuçlar elde ederken üç ila dört kat daha az çıkarım hesaplama gücüne ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Beam'in performans olarak henüz yakalayamadığı Kimi K3 gibi modellere karşı avantajı da bu oluyor.

    Nvidia'nın da desteğini alan girişimin hedefleri büyük

    Nvidia'nın da aralarında bulunduğu önemli yatırımcıların desteğini alan Reflection AI, Beam'in ağırlıklarını, teknik raporunu ve geliştiricilere yönelik araçlarını ekim ayı içinde çok daha fazla kişiye açmayı hedefliyor. Bu materyallerin paylaşılmasıyla birlikte geliştiriciler modelin yeteneklerini kendi sistemlerinde deneyebilecek ve şirketin performans iddialarını daha yakından değerlendirebilecek. Beam'in Çinli rakipleri karşısında ne ölçüde başarılı olacağı, yalnızca test sonuçlarına değil, gerçek kullanım maliyetlerine ve farklı görevlerde göstereceği performansa da bağlı olacak.

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

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