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    Amerikalılar, AI destekli gözetleme kameralarına savaş açtı: Toplu saldırı planlanıyor

    ABD genelinde hızla yayılan AI destekli Flock kameraları ülkeyi karıştırdı. Flock kameralarına karşı hızla büyüyen tepki, artık toplu saldırı çağrısına dönüşmüş durumda. 

    Amerikalılar, AI destekli gözetleme kameralarına savaş açtı Tam Boyutta Gör
    ABD'de son günlerin en çok tartışılan konularından biri de AI destekli Flock kameraları. Ülke boyunca direklere kurulan ve yanlarındaki güneş panelleri sayesinde 7/24 kesintisiz çalışabilen bu kameralar, ilk başta sadece araba plakalarını okuyup takip eden araçlar olarak şehirlere yayıldı. Ancak kameraların hiçir aracın olmadığı anlarda yayaları da takip ettiğinin fark edilmesi, bu kameraların aslında bundan çok daha fazlasını yapıyor olabileceğini ortaya çıkardı. Sosyal medyada ve Reddit gibi forumlarda iddiaar ve komplolar hızla yayıldı. Trump yönetiminin ve ona yardım eden teknoloji patronlarının, yapay zekâyı kullanarak adım adım bir gözetim toplumu kurduğunu düşünen Amerikalılar, Flock kameralarına adeta savaş açtı. ABD'nin dört bir yanından Flock kameralarının vatandaşlar tarafından parçalandığını gösteren görüntüler geliyor. Üstelik şimdi bu saldırılar daha da organize bir hâl alacak gibi duruyor.

    Cadılar Bayramı'ndaki Kargaşa, Flock Kameralarını Parçalamak İçin Kullanılabilir

    Sosyal medyada hızla destek kazanan bir hareket, Amerikalıları Flock kameralarını toplu hâlde yok etmeye çağırıyor. Bildiğiniz üzere Amerikalılar her yıl Ekim ayının sonunda Cadılar Bayramı'nı kutlamak için sokaklara dökülüyor. Sadece çocukların değil bazı yetişkinlerin de kostüm giydiği bu etkinlik, şimdi Flock'a karşı harekete geçmek için bir fırsat olarak sunuluyor. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıda, "Bu Cadılar Bayramı'nı Amerika'yı Flock'tan temizleme gününe çevirelim" mesajı veriliyor. Üstelik bu mesaj sosyal medyada karşılık da bulmuş görünüyor.

    Flock Kameraları Ne İşe Yarıyor?

    Flock Safety tarafından geliştirilen kameralar, otomatik plaka tanıma sistemi (ALPR) olarak çalışıyorr (En azından resmi açıklama bu yönde). Bir araç kameranın önünden geçtiğinde sistem plaka bilgisinin yanı sıra aracın rengi, markası, modeli ve görüntülendiği konum gibi verileri de kaydedebiliyor. Bu bilgiler daha sonra kolluk kuvvetlerinin arama yapabildiği bir veritabanına aktarılıyor. Böylece polis, belirli bir aracın geçmişte nerelerde görüldüğünü araştırabiliyor veya aranan araçlarla ilgili otomatik uyarılar alabiliyor. Normal şartlarda Flock'un sisteminde yüz tanıma, cinsiyet ya da ırk tespiti yapma gibi özellikler bulunmaması gerekiyor. Ancak Amerikalılar verilen bu güvence konusunda pek ikna olmamış görünüyor.

    Kaynakça https://www.dexerto.com/entertainment/flock-camera-controversy-explained-as-viral-halloween-de-flock-campaign-gains-momentum-3399710/ https://www.washingtonpost.com/nation/2026/08/18/vandals-are-destroying-license-plate-cameras-amid-anger-over-surveillance/
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