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    Amerikan hükümeti mobil reklam konum verilerini koronavirüs yayılmasını izlemekte kullanıyor

    Kullanıcılardan konum bilgilerini toplayan Amerika, bu konuda verilerle ne yaptığına yönelik açıklamlarına bir yenisini daha ekledi. Açıklamaya göre toplanan veriler araştırmalarda kullanılacak.
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    Zamazingo
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Amerikan hükümeti mobil reklam konum verilerini koronavirüs yayılmasını izlemekte kullanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Amerikan hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre üçüncü parti reklam sağlayıcılardan alınan konum verileri koronavirüs vakalarının yayılmasını izlemekte kullanılıyor. Wall Street
    Journal’da     yayınlanan makalede, Hastalık Kontrol ve Engelleme Merkezi tarafından yürütülen çalışmanın eyalet ve ülke çapında yürütülen çalışmalarda kullanılacağı biliniyor.

    Hükümet portalının asıl amacı, koronavirüs yayılması için bir altyapı oluşturmak ve bu altyapıyı kullanarak uzman doktorların konuya yönelik çalışmalarını hızlandırmak. Ülke içerisindeki 500 farklı şehirden toplanan veriler, makaleye göre anonimize edilerek kişisel veriler korunuyor. 

    Ayrıca Bkz. "Meizu 17 serisi beşli arka kamera sistemiyle gelecek"

    Dünya çapında farklı ülkelerin kullanıcıların konum verilerini kullanarak bu verilerden oluşturulan haritalar, insanların COVID-19 pozitif bireylerle etkileşime geçip geçmediğini kontrol etmelerini sağlıyor.



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