AMEX ultra-ince tasarımlı Blu-ray yazıcısını tanıttı

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Hong Kong merkezli donanım üreticisi AMEX, AMEX Digital markası altında hazırladığı harici Blu-ray yazıcısını duyurdu. Siyah ve Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan yeni sürücü 140 x 143 x 16 mm boyutlarında ve 360 gram ağırlığında. BDR-S1/BDR-T28 kod adıın taşıyan ve USB 2.0 ara birimiyle uyumlu olan harici Blu-ray sürücü ayrıca güç tüketimini azaltan çevre dostu ECO S.M.A.R.T. teknolojisine de destek veriyor.

BD-RE/-R (SL) medyalara 4x, BD-RE/-R (DL) medyalara 2x, DVD+/-R ve DVD+/-RW medyalara 8x, DVD-RAM'lere 5x, DVD+/-R DL medyalara 4x, CD-R'lere 24x ve CD-RW'lere 16x hızında kayıt yapabilen kompakt tasarımlı harici Blu-ray yazıcı, yurt dışında 599$'lık etkiket fiyatıyla kullanıma sunuluyor.