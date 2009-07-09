Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMEX ultra-ince tasarımlı Blu-ray yazıcısını tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,7b
1
10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMEX ultra-ince tasarımlı Blu-ray yazıcısını tanıttı
Tam Boyutta Gör

Hong Kong merkezli donanım üreticisi AMEX, AMEX Digital markası altında hazırladığı harici Blu-ray yazıcısını duyurdu. Siyah ve Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan yeni sürücü 140 x 143 x 16 mm boyutlarında ve 360 gram ağırlığında. BDR-S1/BDR-T28 kod adıın taşıyan ve USB 2.0 ara birimiyle uyumlu olan harici Blu-ray sürücü ayrıca güç tüketimini azaltan çevre dostu ECO S.M.A.R.T. teknolojisine de destek veriyor.

BD-RE/-R (SL) medyalara 4x, BD-RE/-R (DL) medyalara 2x, DVD+/-R ve DVD+/-RW medyalara 8x, DVD-RAM'lere 5x, DVD+/-R DL medyalara 4x, CD-R'lere 24x ve CD-RW'lere 16x hızında kayıt yapabilen kompakt tasarımlı harici Blu-ray yazıcı, yurt dışında 599$'lık etkiket fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gordon01 10 yıl
hala istenilen seviyeye gelemedi blu-ray fiyatları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
1- 2 sene daha çift katman DVD'ye devam...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Focus The Smile 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

1- 2 sene daha çift katman DVD'ye devam...

oda pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
punchpranha 10 yıl
ne yapmış bunlar ya ayıptır bu fiyata elektroworld den 3 tane lg 6x hızında üstelik hd dvd desteğide olan bluray r-writer alınır bu kadarda abartılmaz ki fiyat sonuç olarak teknoloji parası olana var demişler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alcon11 10 yıl
iyi lazer çıkar bundan:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kerem 10 yıl
@fx57 Harici güç gerekiriyormu. Bilgin varmı bu konuda. (gerekiyordur diye tahmin ediyorum ama her geçen gün bir teknoloji geliştiriyorlar usb nin sağladığı güç yetebilir)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selcuksert38 10 yıl
bence yazma hızı dusuk ve fıyatı da oldukca pahalı.hangı markaydı hatırlamıyorum ama(lıte-on du heralde) dahılı bd satıs fıyatı 80$bıle degıldı.hatta dvd wrıterlarla kıyaslama yapılmısdı fıyat konusunda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mc.kork 10 yıl
Hey maşallah fiyata bak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8667 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
depolama, sürücü
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Wii Sports Resort ve Wii Fit Plus Lansmanı Röportajı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Domino’s Pizza kalite için teknolojiye
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim