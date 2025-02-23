Among US 3D geliyor, bakış açısı değişiyor

Among US 3D neler sunuyor?
Among US, ilk çıktığı günden bu yana tepeden bakış açısıyla oynanan bir konsepte sahipti. Firma bir VR sürümü yayınlayarak kullanıcılara biraz daha farklı bir deneyim sunmuştu. Şimdi VR sürümü 3D haline getirilerek satışa çıkacak.
Yeni versiyon kullanıcıların artık her noktayı birinci şahıs açısıyla deneyimlemesini sağlayacak. Toplantılardan sabotajlara kadar kullanıcıların biraz daha heyecanlanacağı kesin. Şu anda istek listesine eklenebilen oyunun kısa süre içerisinde yayınlanması bekleniyor.
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