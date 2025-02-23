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    Among US 3D geliyor, bakış açısı değişiyor

    Among US 3D ile birlikte serinin bakış açısını değiştiren stüdyo, daha önce tepeden izlenen pek çok noktanın bundan sonra birinci şahıs olarak deneyimlenmesini sağlıyor.   
    Among US 3D Tam Boyutta Gör
    Özellikle pandemi döneminde yıldızı parlayan oyunlardan Among Us, bugün eski popülerliğini kaybetmiş olsa da, firma yeni güncellemelerle oyunu gündemde tutmaya devam ediyor. Among US artık birinci şahıs bakış açısından oynanacak. 

    Among US 3D neler sunuyor?

    Among US, ilk çıktığı günden bu yana tepeden bakış açısıyla oynanan bir konsepte sahipti. Firma bir VR sürümü yayınlayarak kullanıcılara biraz daha farklı bir deneyim sunmuştu. Şimdi VR sürümü 3D haline getirilerek satışa çıkacak. 

    Yeni versiyon kullanıcıların artık her noktayı birinci şahıs açısıyla deneyimlemesini sağlayacak. Toplantılardan sabotajlara kadar kullanıcıların biraz daha heyecanlanacağı kesin. Şu anda istek listesine eklenebilen oyunun kısa süre içerisinde yayınlanması bekleniyor. 


     

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    X
    xsw 2 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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