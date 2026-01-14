Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amonyak üretimi için asırlık teknoloji yeniden icat edildi

    Ammobia, yüzyıllık Haber-Bosch sürecini optimize ederek amonyak üretiminde yüzde 40’a varan maliyet düşüşü hedefliyor. Ayrıca yeni teknik daha düşük emisyon üretimi yapıyor.

    Amonyak üretimi için asırlık teknoloji yeniden icat edildi Tam Boyutta Gör

    Amonyak, modern tarımın ve küresel gıda güvenliğinin temel taşlarından biri olmasına rağmen uzun yıllardır aynı yöntemle üretiliyor. Yaklaşık bir asırdır kullanılan Haber-Bosch süreci verimli olsa da yüksek maliyeti ve çevresel etkileri nedeniyle giderek daha fazla eleştiriliyor. ABD merkezli girişim Ammobia ise bu köklü teknolojiyi adeta yeniden icat ederek olumsuzlukları gidermeyi hedefliyor.

    Hidrojene de alternatif olabilir

    Şirketin paylaştığı bilgilere göre Ammobia, Haber-Bosch sürecinde yaptığı teknik iyileştirmeler sayesinde amonyak üretim maliyetini yüzde 40’a kadar azaltabilecek bir yöntem geliştirdi. Haber-Bosch süreci, atmosferdeki azot ile hidrojenin yüksek sıcaklık ve basınç altında amonyak üretmek için kimyasal olarak birleştirildiği yöntem. Şirket, teknolojinin daha büyük ölçekte çalışabileceğini göstermek için 7,5 milyon dolarlık tohum yatırım turunu da tamamladı.

    Amonyak, yalnızca gübre üretimiyle sınırlı kalmayıp gelecekte enerji dönüşümünde de kritik bir rol oynayabilir. Özellikle Japonya ve Güney Kore, sanayi ve ulaşım alanlarında amonyağa dayalı yol haritaları geliştirmiş durumda. Hidrojenle kıyaslandığında amonyağın daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olduğu biliniyor. Buna taşıma ve depolamanın çok daha kolay olması eklenince avantajlar büyüyor.

    Mevcut süreç oldukça kirli

    Bugün kullanılan Haber-Bosch süreci, küresel ölçekte ciddi bir çevresel yük oluşturuyor. Amonyak üretimi, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 2’sinden sorumlu. Süreçte, bir azot molekülünün üç hidrojen molekülüyle reaksiyona girmesi için demir bazlı katalizörler yaklaşık 500°C sıcaklık ve 200 bar civarında yüksek basınç gerekiyor. Bu koşulların sağlanması ise çoğunlukla fosil yakıtların yakılmasıyla mümkün oluyor.

    Üstelik yalnızca enerji değil, ham madde tarafında da fosil yakıtlara bağımlılık söz konusu. Azot atmosferden kolayca elde edilebilse de hidrojenin büyük bölümü doğal gazdaki metan moleküllerinin buharla parçalanmasıyla üretiliyor.

    Yeni teknik neler sunuyor?

    Ammobia’nın geliştirdiği süreç ise bu noktada önemli bir fark yaratıyor. Şirketin açıklamasına göre yeni yöntem, yaklaşık 150°C daha düşük sıcaklıkta ve 10 kat daha düşük basınçta çalışabiliyor. Bu sayede, fosil yakıtlar tamamen devreden çıkarılmasa bile daha düşük emisyonla amonyak üretimi mümkün hale geliyor.

    Aynı zamanda bu teknik yaklaşım tesis kurulum maliyetlerini de aşağı çekiyor. Yüksek sıcaklık ve basınç gereksinimi ortadan kalktığı için daha ucuz pompalar ve ekipmanlar kullanılabiliyor.

    Bugüne kadar amonyak üreticilerinin maliyet düşürmek için sahip olduğu seçenekler oldukça sınırlıydı. Çoğu üretici ya daha ucuz bir enerji kaynağı ya da daha ucuz hidrojen bulmaya odaklanıyordu.

    Ammobia ise mevcut kaynakları değiştirmeyi zorunlu kılmayan, her türlü hidrojen ve ısı kaynağıyla çalışabilen bir süreç sunduğunu vurguluyor. Düşük basınçta çalışabilme özelliği ise yenilenebilir enerji açısından yeni fırsatlar yaratıyor. Üretimin kolayca artırılıp azaltılabilmesi, yenilenebilir kaynaklardan gelen fazla elektriğin hidrojen ve dolayısıyla amonyak üretiminde değerlendirilmesine olanak tanıyor.

    Ammobia’nın bir diğer dikkat çekici farkı ise tesis ölçekleri. Günümüzde geleneksel amonyak tesisleri günde 1.000 ila 3.000 ton üretim kapasitesine sahip. Ammobia’nın ticari ölçekteki tek bir ünitesi ise günde yaklaşık 250 ton amonyak üretecek şekilde tasarlanıyor. Daha yüksek kapasiteye ihtiyaç duyan müşteriler, birden fazla modülü yan yana kurarak ölçek büyütebiliyor.

    Şirket, Haber-Bosch sürecini tam olarak nasıl optimize ettiğine dair ayrıntıları paylaşmıyor. Ancak Ammobia’nın reaktör içinde oluşan amonyağı anında ortamdan uzaklaştıran bir sorbent kullanan bir sistem için patent başvurusu yaptığı biliniyor. Bu yaklaşım, katalizör yüzeyinde yeni reaksiyonlara alan açarak verimliliği artırabiliyor.

    Ammobia, yaklaşık bir yıldır küçük ölçekli bir üniteyi aktif olarak işletiyor. Yeni yatırımla birlikte ticari sistemin tüm özelliklerini barındıran ancak günde 10 ton üretim kapasiteli bir pilot tesis kurmayı planlıyor. Bu tesis ile teknolojinin gerçek dünyada ölçülebilir bir şekilde sınanıp kanıtlanması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nissan qashqai gizli özellikleri açma araba neden çok yakar hunter eyes hdo box nedir koçtaş anahtar teslim ev yenileme fiyatları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi MI 13 Ultra
    Xiaomi MI 13 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum