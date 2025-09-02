Giriş
    Amonyakla çalışan dünyanın ilk gemi motoru tanıtıldı

    Dünyanın ilk amonyakla çalışan ticari gemi motoru Japonya’da tanıtıldı. 2026’da hizmete girecek motor, sera gazı salınımını yüzde 90’ın üzerinde azaltarak deniz taşımacılığında devrim yaratacak.

    Amonyakla çalışan dünyanın ilk gemi motoru tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Japonya, deniz taşımacılığında devrim yaratacak ilk ticari amonyak motorunu tanıttı. Japan Engine Corporation (J-ENG) tarafından geliştirilen motor, 2026’da hizmete girecek bir yük gemisinde kullanılacak.

    Kobe merkezli Japan Engine Corporation (J-ENG), 30 Ağustos’ta dünyanın ilk ticari ölçekte çalışan amonyaklı gemi motorunu duyurdu. 7UEC50LSJA-HPSCR kodlu motor, hem amonyak hem de ağır yakıt yağı ile çalışabilen çift yakıtlı yapısıyla dikkat çekiyor. Bu özellik, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

    Motorun 50 santimetrelik çapı, yedi silindiri ve yüksek basınçlı SCR (Seçici Katalitik İndirgeme) sistemi bulunuyor. Bu sistem, katalizör ve üre gibi amonyak türevlerine dayalı indirgeme maddeleri kullanarak azot salınımını azaltıyor.

    2026’da denizlere inecek

    Amonyakla çalışan dünyanın ilk gemi motoru tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    J-ENG’nin verdiği bilgiye göre motor, NYK Line, Nihon Shipyard ve Japan Marine United Corporation gibi sektörün önde gelen şirketlerinin gözetiminde test edildi. Dünya çapındaki en büyük denizcilik sınıflandırma kuruluşu ClassNK, motoru hem çevresel performansı hem de operasyonel güvenliği nedeniyle resmi olarak sertifikalandırdı.

    Motorun Ekim 2025’te sevkiyatı yapılacak ve JMU Ariake Tersanesi’nde inşası süren amonyakla çalışan orta boy gaz taşıyıcısına (AFMGC) monte edilecek. Gemi, 2026’da ticari seferlerine başladığında, dünyanın ilk tam ölçekli amonyak motorlu ticari gemisi olacak.

    Şirket, bu başarıya ulaşmadan önce 2023-2024 yılları arasında Mitsubishi Heavy Industries’in Nagasaki’deki Ar-Ge merkezinde bin saatten fazla tek silindirli amonyak prototipi testi gerçekleştirdi. Bu yıl içinde ise tam ölçekli motor testleri gerçekleştirildi.

    Test sonuçlarına göre motor, yüksek oranda amonyakla çalıştığında bile neredeyse sıfır emisyon seviyelerine ulaştı. Sera gazı salınımı yüzde 90’ın üzerinde azalırken, azot oksit emisyonları geleneksel motorlara kıyasla yarı yarıya düştü. Yakılmamış amonyak neredeyse tamamen ortadan kalktı ve termal verimlilik ağır yakıt yağıyla çalışan sistemlerle eşdeğer, hatta bazı durumlarda daha yüksek çıktı. J-ENG, artan talebi karşılamak üzere 60 cm çaplı yeni bir amonyak motoru da geliştirmeyi planlıyor. Bu motorun 2028’de hizmete girmesi hedefleniyor.

