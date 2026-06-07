Uçaklar artık piste böyle gidecek: Motorları çalıştırmaya gerek kalmayacak

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Tam Boyutta Gör Avrupa’nın en yoğun havalimanlarından biri olan Amsterdam Schiphol Havalimanı, uçakların yerdeki yakıt tüketimini ve karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla dikkat çekici bir projeyi test etmeye başladı. “TaxiBot” adı verilen yarı robotik çekici sistem sayesinde yolcu uçakları ana jet motorlarını çalıştırmadan pist başına kadar taşınabilecek.

Yılda yaklaşık 69 milyon yolcuya hizmet veren Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda yürütülen pilot program, EasyJet, Airbus ve Menzies Aviation iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Uçaklar pist başına kadar elektrikli Taxibot ile çekilecek

Normal şartlarda bir yolcu uçağı kapıdan ayrıldıktan sonra yardımcı güç ünitesi (APU) çalışırken, geri itme işlemi sırasında pilotlar ana motorları da devreye alıyor. Uçak daha sonra motor gücüyle pist başına kadar taksi yapıyor. Ancak bu süreç, kalkış öncesinde önemli miktarda yakıt tüketimine ve emisyona neden oluyor.

Bu soruna çözüm üretmek amacıyla geliştirilen ve elektrikli çalışan TaxiBot, geleneksel çekicilerden farklı olarak geri itme işleminin ardından da uçaktan ayrılmıyor. Bunun yerine burun iniş takımına bağlı kalmaya devam ederek uçağı motorlar kapalı halde taksi yolunda çekiyor.

Tam Boyutta Gör Smart Airport Systems, Israel Aerospace Industries ve TLD iş birliğiyle geliştirilen sistem, şu anda EasyJet, Airbus ve Menzies Aviation ortaklığında test ediliyor. Denemelerde EasyJet filosundaki Airbus A320neo uçakları kullanılıyor.

Pilot tarafından kontrol ediliyor

Sistemin en dikkat çekici özelliği ise kontrolün pilot tarafından yapılması. Pilotlar kokpitteki mevcut yönlendirme sistemlerini kullanarak TaxiBot'u kontrol edebiliyor. Böylece uçakta herhangi bir yapısal değişiklik veya ek donanım gerekmiyor.

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Geliştiricilere göre TaxiBot kullanımı, taksi işlemleri sırasında oluşan emisyonları yüzde 80’e kadar azaltma potansiyeline sahip. Uçak motorları yalnızca aktif piste yaklaşılırken çalıştırılıyor ve TaxiBot burada ayrılarak normal kalkış prosedürü başlatılıyor.

Havacılık sektörünün karbon ayak izini azaltmaya yönelik çalışmaların hız kazandığı bir dönemde, Schiphol’deki bu testlerin başarılı olması halinde TaxiBot teknolojisi dünyanın diğer büyük havalimanlarında da yaygınlaşabilir.

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