    Anadolu Ajansı’nın "Yılın Kareleri 2025” oylaması başladı

    Anadolu Ajansı foto muhabirleri tarafından çekilen en etkileyici fotoğraflar oylamaya sunuldu. Yılın Kareleri 2025 yarışmasında 112 fotoğraf yarışıyor. Herkes oy kullanabiliyor. İşte aday fotoğraflar!

    Anadolu Ajansı’nın 'Yılın Kareleri 2025” oylaması başladı Tam Boyutta Gör
    Anadolu Ajansı’nın gelen haline gelen “Yılın Kareleri” fotoğraf yarışmasında 2025’in en iyi fotoğrafı için oylama başladı. Anadolu Ajansı’nın web sitesinden herkes oy kullanabiliyor. Geçen sene 1 milyon 543 bin 367 oy kullanılmıştı.

    Yılın Kareleri 2025 oylamasında “Haber”, “Spor”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Günlük Hayat” başlıklı 4 ana kategoriye ek olarak “Gazze: Açlık” ve “Portre” isimli 2 özel kategori bulunuyor. Toplam 112 fotoğraf yarışıyor. Fotoğraflara haberimizin altındaki galeri bölümünden erişebilirsiniz.

    Yılın en etkileyici fotoğraflarını seçmek için https://yilinkareleri.aa.com.tr internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00’ye kadar ücretsiz olarak oy kullanabilirsiniz.

