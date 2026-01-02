Anadolu Ajansı’nın "Yılın Kareleri 2025” oylaması başladı

Yılın Kareleri 2025 oylamasında “Haber”, “Spor”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Günlük Hayat” başlıklı 4 ana kategoriye ek olarak “Gazze: Açlık” ve “Portre” isimli 2 özel kategori bulunuyor. Toplam 112 fotoğraf yarışıyor. Fotoğraflara haberimizin altındaki galeri bölümünden erişebilirsiniz.
Yılın en etkileyici fotoğraflarını seçmek için https://yilinkareleri.aa.com.tr internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00’ye kadar ücretsiz olarak oy kullanabilirsiniz.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: