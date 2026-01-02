Anadolu Ajansı’nın "Yılın Kareleri 2025” oylaması başladı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Anadolu Ajansı’nın gelen haline gelen “Yılın Kareleri” fotoğraf yarışmasında 2025’in en iyi fotoğrafı için oylama başladı. Anadolu Ajansı’nın web sitesinden herkes oy kullanabiliyor. Geçen sene 1 milyon 543 bin 367 oy kullanılmıştı.

Yılın Kareleri 2025 oylamasında “Haber”, “Spor”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Günlük Hayat” başlıklı 4 ana kategoriye ek olarak “Gazze: Açlık” ve “Portre” isimli 2 özel kategori bulunuyor. Toplam 112 fotoğraf yarışıyor. Fotoğraflara haberimizin altındaki galeri bölümünden erişebilirsiniz.

Yılın en etkileyici fotoğraflarını seçmek için https://yilinkareleri.aa.com.tr internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00’ye kadar ücretsiz olarak oy kullanabilirsiniz.

