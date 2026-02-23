Anadolu Isuzu’nun yeni modeli Grand Toro XL İspanya’da yılın midibüsü seçildi

Madrid’de düzenlenen Yılın En İyi Ticari Araçları Ödül Töreni’nde, Viajeros ve Transporte 3 (Grupo Editec) dergileri tarafından verilen prestijli ödül, Anadolu Isuzu’nun İspanya distribütörü ITT ISUZUBUS adına Satış Müdürü Álvaro Fillat Murt’a takdim edildi.
Anadolu Isuzu’nun uluslararası pazarlarda izlediği güçlü büyüme stratejisi, yerel distribütörlerle yürütülen yakın işbirlikleri ve inovatif çözümleri, markanın ihracattaki ivmesini artırarak Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda tercih edilen bir marka olmasını sağlıyor.
Servis hizmetleri, turizm ve havaalanı taşımacılığı için ideal
Yapılan güncelleme sonrası yeni Grand Toro XL’da yolcu kapasitesi 41'e çıkarılırken bagaj kapasitesi artırıldı. Kısa ve orta mesafeli servis hizmetleri, turizm ve havaalanı taşımacılığı için ideal olan araç, düşük emisyonlu çevre dostu motoru, gelişmiş güvenlik gibi özellikleriyle rakiplerinden ayrılıyor.
İspanya’da, sektörün önde gelen profesyonelleri ve yük ve yolcu taşımacılığı şirketlerinin operatörleri tarafından verilen Yılın En İyi Ticari Araçları Ödüllerinde modeller, tamamı karayolu taşımacılığı alanında çalışan 886 üyeli jüri tarafından değerlendirildi.
Grand Toro XL teknik özellikler:
- 9,3 metre uzunluk
- 41 yolcu kapasitesi
- 4,5L dizel motor
- 210 beygir güç, 850 Nm tork
- Otomatik şanzıman