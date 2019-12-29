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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Analist, XRP'nin %175'lik ralli için hazırlandığına inanıyor

    Popüler bir kripto analisti XRP'nin büyük destek hattı üzerinde kalması halindeki tahminini paylaştı.
    45 dk.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Analist, XRP'nin %175'lik ralli için hazırlandığına inanıyor

    Michaël van de Poppe, piyasa değerine göre üçüncü en büyük kripto para biriminin, 2015 Aralık ayında yaptığı harekete benzer bir eğilim içerisinde olduğunu belirtti. XRP, Ocak 2016'da geri dönüş yapmadan önce dibe vurmuştu.

    Ayrıca Bkz. "Ripple'ın yatırım ve geliştirme kolu, Ripple'ın küresel ekonomiyi değiştireceğini iddia ediyor"

    Michaël van de Poppe: “Dürüst olmak gerekirse, Aralık 2015 ve Ocak 2016'da yaşadığımız döneme benzer bir piyasa döngüsüne baktığımıza inanıyorum. Evet, piyasa o zamandan tamamen farklı, ancak piyasa döngüleri piyasa psikolojisi ve insan göz önüne alındığında aynı şekilde hareket etme eğilimindedir.

    Tek fark; yeni fiyat seviyelerine ilerliyorlar... Bunun daha uzun sürmesinin sebebi -> pazarlar olgunlaşıyor ve bu nedenle tekrar başlama döngüsü daha uzun sürüyor.”

    Analist, XRP'nin yeni destek hattının 0,14 ila 0,17 dolar aralığında olduğu konusunda uyarıyor. Eğer bu seviyenin altına düşerse, “ciddi sorunların” takip edeceğini tahmin ediyor.

    Analist, XRP'nin %175'lik ralli için hazırlandığına inanıyor
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    “Ripple hakkındaki düşünceleri, ancak geliştirdikleri ve ilerledikleri şeylerin miktarı göz önüne alındığında, insanların sadece daha da olumsuz olmasını beklediğinden şüphem yok. Maviyi kaybedersek, devam eden bazı ciddi problemlerimiz olur, ancak desen 2015'tekine bir kez daha benzer -> beklenmedik şekilde.”

    Tüccar, iyimserliğine rağmen, pek çok analistin, coinin, 2019'daki büyük mücadelelerinden sonra düşüş eğiliminde olduğu düşüncesine dikkat çekiyor.

    XRP yıl başından bu yana %45 düşüşle 0,3520 dolardan mevcut fiyatı olan 0,1932 dolara geriledi.

    Sorumluluk reddi beyanı: Bu bir alım satım tavsiyesi değildir. Kripto para yatırımları yüksek riskli yatırımlardır. Haber içeriği editörün, şahısların veya şirketlerin kendi görüşleridir. Her yatırım kararı kişilerin kendi sorumluluğundadır. Donanımhaber ve içerik yazarı, kimsenin kişisel yatırım kararından dolayı sorumlu tutulamaz.



    https://dailyhodl.com/2019/12/28/analyst-believes-xrp-poised-for-175-rally-if-it-can-stay-above-this-major-line-of-support/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç 40 dk.
    Ya boş işlerle insanları da oyalıyorlar
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