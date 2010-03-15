Analiz: Apple bu çeyrekte beklentilerin üzerine çıkacak

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Yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 1 günde 120.000 iPad ön satışı gerçekleştirdiği öngörülen Apple'ın bu ay sona erecek olan 2010 Mali yılının 2. çeyreğiyle ilgili analistler görüşlerini aktarmaya devam ediyor. Majestic araştırma şirketinin analistlerinden Tony Berkman, Apple'ın 2.çeyrekte kendi hedeflerinin de üzerine çıkacağını düşünüyor.

Berkman'a göre Apple 2.çeyrekte yaklaşık 12.2 milyar dolarlık gelir açıklayacak. Apple, Mart çeyreği için gelir hedefini 11-11.4 Milyar dolar olarak açıklamış, Wall Street'te de yaklaşık 11.7 Milyar dolarlık gelir beklentisi oluşmuştu.

Özellikle İngiltere, Japonya ve Çin pazarındaki yüksek orandaki iPhone talebinden dolayı Apple, 9.1 milyon iPhone satışı gerçekleştirecek. Bu alandaki genel öngörü ise yaklaşık 6.7 Milyon iPhone satışı yapacağı yönündeydi. Eğer Berkman'ın iPhone için yaptığı analiz doğru çıkarsa Apple, Aralık çeyreğindeki 8.7 milyonluk iPhone satışını geçmiş olacak.

iPod Touch'ın popülerliği Apple'ın 2.çeyrekte yaklaşık 11 milyon iPod satışı yapmasının önemli nedenlerinden biri olacak. Wall Street'de 159 dolar olacağı öngörülen iPod'ların ortalama satışı fiyatını Berkman 162 dolar olacağını belirtiyor.

Berkman, Cupertino'lunun ortalama 1251 dolardan yaklaşık 3 milyon Mac satacağını bekliyor. Street'teki genel öngörü ise ortalama 1279 dolardan 2.9 milyon Mac satılacağı yönünde.

Hiçbir veri bulunmadığından iPad'in satış grafiğinin nasıl olacağını doğru bir şekilde kestirmenin çok zor olacağını belirten Berkman'ın geçmiş yıllarda Google'daki aramaların ürün satışlarına etkisini göz önüne alarak yaptığı tahmine göre Apple 2010 yılında 6 milyon iPad satışı yapmayı başaracak.