Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analiz: Apple bu çeyrekte beklentilerin üzerine çıkacak

9 yıl
12,3b
1
4
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Analiz: Apple bu çeyrekte beklentilerin üzerine çıkacak
Tam Boyutta Gör

Yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 1 günde 120.000 iPad ön satışı gerçekleştirdiği öngörülen Apple'ın bu ay sona erecek olan 2010 Mali yılının 2. çeyreğiyle ilgili analistler görüşlerini aktarmaya devam ediyor. Majestic araştırma şirketinin analistlerinden Tony Berkman, Apple'ın 2.çeyrekte kendi hedeflerinin de üzerine çıkacağını düşünüyor.

  • Berkman'a göre Apple 2.çeyrekte yaklaşık 12.2 milyar dolarlık gelir açıklayacak. Apple, Mart çeyreği için gelir hedefini 11-11.4 Milyar dolar olarak açıklamış, Wall Street'te de yaklaşık 11.7 Milyar dolarlık gelir beklentisi oluşmuştu.
  • Özellikle İngiltere, Japonya ve Çin pazarındaki yüksek orandaki iPhone talebinden dolayı Apple, 9.1 milyon iPhone satışı gerçekleştirecek. Bu alandaki genel öngörü ise yaklaşık 6.7 Milyon iPhone satışı yapacağı yönündeydi. Eğer Berkman'ın iPhone için yaptığı analiz doğru çıkarsa Apple, Aralık çeyreğindeki 8.7 milyonluk iPhone satışını geçmiş olacak.
  • iPod Touch'ın popülerliği Apple'ın 2.çeyrekte yaklaşık 11 milyon iPod satışı yapmasının önemli nedenlerinden biri olacak. Wall Street'de 159 dolar olacağı öngörülen iPod'ların ortalama satışı fiyatını Berkman 162 dolar olacağını belirtiyor.
  • Berkman, Cupertino'lunun ortalama 1251 dolardan yaklaşık 3 milyon Mac satacağını bekliyor. Street'teki genel öngörü ise ortalama 1279 dolardan 2.9 milyon Mac satılacağı yönünde.

Hiçbir veri bulunmadığından iPad'in satış grafiğinin nasıl olacağını doğru bir şekilde kestirmenin çok zor olacağını belirten Berkman'ın geçmiş yıllarda Google'daki aramaların ürün satışlarına etkisini göz önüne alarak yaptığı tahmine göre Apple 2010 yılında 6 milyon iPad satışı yapmayı başaracak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
honneur 9 yıl
Nedir şu apple düşmanlığı sizdeki(Şahıs olarak söylemiyorum) anlamadım gitti. Almak istemiyorsanız almazsınız. Kullanmazsınız. Her Apple haberinde bu tarz yorumlar okuyorum. Ben okumaktan sıkıldım ama siz yazmaktan sıkılmadınız. Hani apple babamın oğlu değil babane ne yaparsa yapsın. Ama Allah rızası için bırakın artık şu saçma yorumları... Hani bi laf vardırya zenginin malı ve züğürt çenesi mevzusu işte bizimkiside aynen bu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
O.Beverly 9 yıl
Ben de konuya girerken,mutlaka birileri çıkıp yine yok Apple şöyle yok Apple böyle,alınır mı bu diye yerden yere vuracaklarını tahmin etmiştim.Bu tarz konulardan sıkıldıysanız sizi tutan yok burada.Kendi adıma Apple konusunu okurken büyük zevk alıyorum.Haber için de teşekkür ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 9 yıl
@TRaMbLeN
Apple ile ilgili haber sayısı hakkındaki görüşünüze katılıyorum. Ancak haberde herhangi bir cihazdan bahsedilmiyor ki. Apple'ın 2010 un ikinci mali çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir gelir açıklayacağı tahmininden bahsediliyor ve detaylandırılıyor.
Gereksiz olarak gördüğünüz cihaz muhtemelen iPad'dir. Gereklilik elbetteki kişiden kişiye değişebilir. Ancak yukarıda yazılan tahmin doğru çıkarsa 6 milyon kişi sizin gibi düşünmüyor olacak demektir ki bu da onların görüşüdür.
Saygılar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TRaMbLeN 9 yıl
haber shady'e mi ait die girip bakayım dedim ve doğru düşünmüşüm. Apple haberlerinin giderek gereksiz safhalarda yayınlandığını düşünüyorum. Haberle ilgili olarak ise bu kadar gereksiz bir alet daha görmedim desem şahsım adına yeridir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim