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    Kapsamlı emisyon analizi: Elektrikli otomobiller gerçekten daha çevreci mi?

    MIT'nin kapsamlı araştırması, elektrikli otomobillerin çevresel etkisine ortaya koydu. Sonuçlar, çoğu bölgede elektrikli araçların benzinli modellere göre daha düşük emisyon ürettiğini gösteriyor.

    Analiz edildi: Elektrikli otomobiller gerçekten daha çevreci mi? Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobillerin çevresel etkisi tartışma konusu olmaya devam ediyor. Batarya üretiminde kullanılan hammaddelerin çıkarılması, üretim süreçleri ve şarj için tüketilen elektriğin kaynağı gibi unsurlar zaman zaman elektrikli araçların benzinli modellere kıyasla daha fazla çevreye zarar verdiği yönündeki iddiaları gündeme getiriyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından yayımlanan yeni bir araştırma ise bu tartışmaya kapsamlı verilerle ışık tuttu.

    Araştırmada içten yanmalı motorlu araçlar (ICEV), şarj edilebilir hibrit modeller (PHEV) ve tamamen elektrikli otomobiller (BEV) karşılaştırılarak yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkan emisyonlar değerlendirildi. Çalışmada araçların farklı iklimlerde, farklı sürüş alışkanlıklarıyla ve değişen elektrik üretim altyapıları altında oluşturduğu emisyonlar analiz edildi.

    Elektrikli araçlar yüzde 40-60 daha düşük emisyon üretiyor

    Analiz edildi: Elektrikli otomobiller gerçekten daha çevreci mi? Tam Boyutta Gör
    Araştırmanın en dikkat çekici sonucu, tam elektrikli araçların ABD'nin büyük bölümünde içten yanmalı otomobillere kıyasla yüzde 40 ila yüzde 60 daha az emisyon oluşturması oldu. Ancak araştırmacılar, bu avantajın her bölgede aynı seviyede olmadığını da vurguluyor.

    Çalışmaya göre emisyon tasarrufu, bölgesel koşullara bağlı olarak yüzde 0 ile yüzde 82 arasında değişebiliyor. Sayısal olarak bakıldığında ise yıllık emisyon farkı 0 ila 4.700 kilogram CO₂ eşdeğeri arasında değişiklik gösterebiliyor.

    Analiz edildi: Elektrikli otomobiller gerçekten daha çevreci mi? Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar bu farklılığın en önemli nedeninin elektrik şebekesinin enerji üretim karışımı olduğunu belirtiyor. Elektriğin kömür gibi yüksek karbon salımlı kaynaklardan üretildiği bölgelerde elektrikli araçların avantajı azalırken yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu üretimin yaygın olduğu bölgelerde emisyon farkı daha da büyüyor.
    Analiz edildi: Elektrikli otomobiller gerçekten daha çevreci mi? Tam Boyutta Gör
    Buna rağmen çalışma, kömür ağırlıklı elektrik kullanılan bölgelerde bile elektrikli araçların genel olarak benzinli otomobillerden daha düşük emisyona sahip olduğunu ortaya koyuyor.

    Şarj edilebilir hibritler şehirlerde güçlü

    MIT araştırması, şarj edilebilir hibrit araçların da önemli emisyon avantajları sunduğunu gösteriyor. Düzenli şarj edilmeleri koşuluyla PHEV modeller şehir içi kullanımda tam elektrikli araçların sağladığı emisyon avantajının yüzde 80 ila yüzde 90'ına ulaşabiliyor. Kırsal bölgelerde ise bu oran yaklaşık yüzde 60 seviyesinde kalıyor.

    Araştırma ayrıca, bireysel sürüş alışkanlıklarının da büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Araç kullanım biçimi, elektrikli araçların sağladığı emisyon avantajı ve işletme maliyetlerinde bölgesel faktörlerin tamamına yakın bir etki oluşturabilecek kadar belirleyici olabiliyor.

    Son yıllarda elektrik üretiminde karbon yoğunluğunun sürekli azalması dikkate alındığında elektrikli araçların emisyon avantajının gelecek yıllarda çok daha yüksek seviyelere çıkabileceği ifade ediliyor.

    Kaynakça https://futurism.com/advanced-transport/mit-study-investigates-environment-gas-electric-cars https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ae0c23
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    H
    hasandemirrr 4 gün önce

    çok güzel

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