Kapsamlı emisyon analizi: Elektrikli otomobiller gerçekten daha çevreci mi?

Araştırmada içten yanmalı motorlu araçlar (ICEV), şarj edilebilir hibrit modeller (PHEV) ve tamamen elektrikli otomobiller (BEV) karşılaştırılarak yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkan emisyonlar değerlendirildi. Çalışmada araçların farklı iklimlerde, farklı sürüş alışkanlıklarıyla ve değişen elektrik üretim altyapıları altında oluşturduğu emisyonlar analiz edildi.
Elektrikli araçlar yüzde 40-60 daha düşük emisyon üretiyor
Çalışmaya göre emisyon tasarrufu, bölgesel koşullara bağlı olarak yüzde 0 ile yüzde 82 arasında değişebiliyor. Sayısal olarak bakıldığında ise yıllık emisyon farkı 0 ila 4.700 kilogram CO₂ eşdeğeri arasında değişiklik gösterebiliyor.
Şarj edilebilir hibritler şehirlerde güçlü
MIT araştırması, şarj edilebilir hibrit araçların da önemli emisyon avantajları sunduğunu gösteriyor. Düzenli şarj edilmeleri koşuluyla PHEV modeller şehir içi kullanımda tam elektrikli araçların sağladığı emisyon avantajının yüzde 80 ila yüzde 90'ına ulaşabiliyor. Kırsal bölgelerde ise bu oran yaklaşık yüzde 60 seviyesinde kalıyor.
Araştırma ayrıca, bireysel sürüş alışkanlıklarının da büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Araç kullanım biçimi, elektrikli araçların sağladığı emisyon avantajı ve işletme maliyetlerinde bölgesel faktörlerin tamamına yakın bir etki oluşturabilecek kadar belirleyici olabiliyor.
Son yıllarda elektrik üretiminde karbon yoğunluğunun sürekli azalması dikkate alındığında elektrikli araçların emisyon avantajının gelecek yıllarda çok daha yüksek seviyelere çıkabileceği ifade ediliyor.Kaynakça https://futurism.com/advanced-transport/mit-study-investigates-environment-gas-electric-cars https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ae0c23 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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