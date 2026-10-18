Nintendo DS benzeri Anbernic RG DDS tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Nintendo DS konsolundan ilham alan ancak çok uygun bir fiyat etiketine retro oyun keyfini yaşatan Anbernic RG DS modelinin ardından bu kez Premium seviyeye çıkacak Anbernic RG DDS konsolu tanıtıldı.

Anbernic RG DDS özellikleri ve fiyatı

Tasarımı önceki nesle göre biraz daha yuvarlatılan konsol çift dokunmatik ekrana ve bir de dahili ekran kalemine sahip. Retro konsollara özel 8 çekirdekli 4nm Snapdragon G2 Gen 2 yonga setini kullanan ürün sadece 3DS oyunlarını değil pek çok farklı konsola ait oyunları da oynatabiliyor.

Anbernic RG DS çift ekranla geliyor 1 yıl önce eklendi

Full HD çıkış verebilen konsol 6 eksenli bir jiroskop sensör, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 3.5mm jak girişi, Android 16 işletim sistemi, micro SD yuvası, gerçek zamanlı çeviri ve oyun rehberleri sunan AI tuşu şeklinde özellikleri saymak mümkün.

Orijinalindeki gibi 3D panel kullanmayan konsol 8GB/128GB ve 12GB/256GB olarak iki versiyona sahip. 300$ ve 365$ fiyat etiketi olan konsolun ön satışlarda 15$ indirimi mevcut. Sevkiyatlar ise 10 Aralık tarihinde başlayacak.

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Anbernic RG DDS tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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