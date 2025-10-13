Giriş
    Nintendo DS'den ilham alan Anbernic RG DS uygun fiyata oyun keyfi sunacak

    Anbernic RG DS oyun konsolu Nintendo DS efsanesinden ilham alan tasarımı ile retro oyunları çift ekran üzerinde kullanıcılara farklı bir tecrübe olarak sunmak istiyor. 

    Anbernic RG DS Tam Boyutta Gör
    Bir dönemin efsane Game Boy konsollarını modern çizgiler ve retro oyun kütüphanesiyle oyun severlerin beğenisine sunan Anbernic şimdi de Nintendo DS konsoluna el attı. Anbernic RG DS fiyatıyla dikkat çekiyor. 

    Anbernic RG DS neler sunacak?

    Firma henüz Anbernic RG DS hakkında donanım ayrıntılarını açıklamış değil ancak tanıtım videosundan arka tetik tuşları, çift ekran, çift USB Tip-C girişi, çift hoparlör, SD kart girişi, 3.5mm jak girişi olduğu görülebiliyor. 

    Daha önce tanıtılan Ayn Thor modeline benzer şekilde Android işletim sistemi, retro oyun paketi, dokunmatik kontrol, muhtemelen bir ekran kalemi şeklinde özellikler olması bekleniyor. Fiyatı ise 99$ seviyesinde olacak. 


     

    En gelişmiş insansı robot: Figure 03

