Nintendo DS'den ilham alan Anbernic RG DS uygun fiyata oyun keyfi sunacak

Anbernic RG DS neler sunacak?
Firma henüz Anbernic RG DS hakkında donanım ayrıntılarını açıklamış değil ancak tanıtım videosundan arka tetik tuşları, çift ekran, çift USB Tip-C girişi, çift hoparlör, SD kart girişi, 3.5mm jak girişi olduğu görülebiliyor.
Daha önce tanıtılan Ayn Thor modeline benzer şekilde Android işletim sistemi, retro oyun paketi, dokunmatik kontrol, muhtemelen bir ekran kalemi şeklinde özellikler olması bekleniyor. Fiyatı ise 99$ seviyesinde olacak.
