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    Tıpatıp Game Boy Advance SP: Anbernic RG SP duyuruldu

    Anbernic RG SP taşınabilir konsolu retro oyunları oynatmasının yanı sıra Game Boy Advance SP konsoluna benzerliği ile oyunculara nostalji havası yaşatacak.      

    Anbernic RG SP Tam Boyutta Gör
    Retro konsol oyunlarını modern bir donanım üzerinde oynatarak kendisine geniş bir kitle oluşturan Anbernic markası durmaksızın yeni modeller geliştirmeye devam ediyor. Anbernic RG SP bu kez tıpatıp Game Boy Advance SP konsoluna benzemiş.

    Anbernic RG SP neler sunuyor?

    Anbernic RG SP retro konsol modeli 3.4 inçlik 720x480 piksellik IPS bir ekrana sahip. 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Allwinner H700 yongasının güç verdiği cihazda Linux tabanlı bir işletim sistemi yer alıyor.

    Özel kalıplanmış parçalardan oluşan konsol önceki nesillere göre yüzde 10 daha ince bir gövdeye sahip. Arka menteşeler ise ekranı farklı açılarda açmanızı sağlıyor. MicroSD yuvası ve 3.5mm jak girişi de barındıran konsolda yine pek çok retro oyun oynanabiliyor. Anbernic RG SP modelinin 99$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkması bekleniyor.

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